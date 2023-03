iRoast, 25 martie 2023. Marcelo Cobzariu, aka Cristi Borcea, la Super Goool, ironiile fără perdea așteptate de milioane de români

Marcelo Cobzariu a adus în platoul emisiunii iUmor un moment în care s-a râs cu lacrimi. Actorul a „livrat” glume fără filtru despre Cristi Borcea, făcându-i o descriere de pomină. Chiar înainte de a se urca pe scenă, jurații au avut și ei câteva cuvinte de spus despre personalitatea din showbiz-ul românesc:

„L-am cunoscut foarte puțin. Pare un om foarte în regulă, are simțul umorului”, a spus Helmuth Duckadam.

„L-am un moment dat, eram într-un restaurant cu un fost coleg de-al meu și el foarte înalt, eu am 1.93, el are 1.97 și ne-a zis ceva de genul: <<ce-aș vrea și eu la Dinamo doi fundași cetrali așa mari>>.”, și-a amintit și Florin Gardoș.

„A fost omul care m-a chemat pe mine la Dinamo și țin minte că m-a invitat la un restaurant. (...) Am intrat în acel restaurant, muzică, lăutari, tot ce trebuie, m-a convins imediat, m-am simțit bine. Îți mulțumesc, Cristi!”, și-a adus aminte și Florin Bratu./„Un lucru am învățat de la Cristi! Să fii ambițios și să nu cedezi niciodată la visurile tale, să crezi în ele, pentru că sigur se vor realiza!”

Marcelo Cobzariu l-a impersonat pe Cristi Borcea pe scena iUmor, ediția specială Super Goool: „Sunt cunoscut ca cel mai fertil bărbat din lume”

Într-un rând puternic de aplauze, Marcelo Cobzariu a venit în platoul emisiunii iUmor ca să astupe gura poporului și să explice cine e, de fapt, Cristi Borcea:

„(...) Am venit să vă explic cine e Cristi Borcea. Eu sunt un patriot! Am făcut multe pentru țara asta, dar, în primul rând, am făcut populație! Sunt cunoscut ca cel mai fertil bărbat din lume. Sunt așa de fertil că am primit interzis la intrarea în China, mai am puțin și o să mi se dea interzis la orice intrare.”, a început Cristi Borcea pe scena iUmor, ediția specială Super Goool din 25 martie 2023.

„Se plânge statul că nu o să aibă cine să ne plătească pensiile, am rezolvat-o și pe asta! Dacă se țin de treabă (copiii), o să am 81 de nepoți și în cinci generații o să fie jumătate de milion de Borcea. Are cine să vă plătească pensiile. E rândul vostru! Puneți și voi umărul la treabă, adică sub un crac, știi ce zic! Deocamdată, în România, când rămâne o femeie gravidă, se zice că a rămas <<borcioasă>>. Glumesc! Eu o respect foarte mult pe nevastă-mea și pe fosta și pe cealaltă fosta și pe alea două neoficiale. Sunt tot timpul mereu atent cu ele!”

„(...) Nu se mai nasc fotbaliști talentați, parcă i-am făcut eu pe toți! Mi-e frică să nu se prăbușească civilizația când o să fie prea mulți Borcea și prea puțină vopsea în lume. (...) Acum, nu vreau să mă laud, dar am reușit să o las gravidă pe Valentina în timp ce eram la pușcărie. Nu eram căsătoriți, deci evenimentul nu s-a produs după o vizită conjugală. E clar că mă pricep la minuni, nu?”

„La fotbal, mă pricep nativ. Știm cu toții că fotbalul e 99% transpirație, la fel ca mine! Zic gurile rele că în tinerețe vindeam butelii. Nu vindeam nicio butelie! Aveam roaba aia mereu după mine ca să pot să mi-o car. Nu e vina mea că arată ca o butelie pitonul când e încolăcit! Așa s-au păcălit toate partenerele mele!”

„Singura mea dragoste adevărată în viața asta a fost Dinamo! Niciodată când avea probleme nu m-am gândit să o las pentru o echipă mai tânără, dar nici cu ea nu am mai rămas după ce a împlinit 50 de ani, pentru că sunt și eu bărbat, nu filantrop! Acum, îmi fac eu echipa mea, mă tot gândesc la un <<business>> nou, să fac un centru de copii și juniori, că bază de selecție o să am, slavă Domnului!”

„(...) Fotbaliștii noștri buni, slabi, cum or fi ei, sunt ai noștri! Eu zic să faceți ca mine: să țineți cu fiecare fotbalist român care intră pe teren, că niciodată nu știi dacă nu cumva e al tău!”

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Ediție specială la iUmor, înainte de partida dintre Andorra – România

În cadrul ediției speciale iUmor - Super Goool, Răzvan Oprea a acceptat provocarea de a deveni pentru câteva minute bune Edi Iordănescu, iar Ionuț Rusu l-a impersonat pe Victor Pițurcă. Surprizele continuă și la masa juriului, acolo unde îi vom vedea Helmuth Duckadam, Florin Bratu și Florin Gardoș, care s-au bucurat de roast-urile savuroase ale invitaților, chiar și când ei au fost ținta glumelor „acide“.

Jurații ediției speciale iUmor de sâmbătă s-au amuzat copios și în timpul roast-urilor pregătite de Cristi Borcea și Florin Răducioiu, impersonaţi la iUmor de Marcelo Cobzariu şi Șerban Georgevici.

Milioane de români așteaptă cu nerăbdare partida dintre Andorra și România, prima a naționalei din preliminariile EURO 2024. Înainte de meciul difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY, telespectatorii pot urmări episodul special iUmor, dedicat forbalului românesc.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.