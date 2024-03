iRoast de Victorie, 26 martie 2024. Jean de la Craiova, Ionuț Rusu și Adi Gheo, glume acide înainte de meciul România - Columbia

Helmuth Duckadam, Florin Bratu, Ion Crăciunescu și Florin Prunea revin la pupitrul iUmor, într-o ediție specială dedicată fotbalului românesc și difuzată pe Antena 1, chiar înaintea confruntării România - Columbia, în această seară, de la 20:30.

Rând pe rând, Jean de la Craiova, Ionuț Rusu și Adi Gheo au făcut deliciul publicului și al juriului pe scena iUmor, cu glumele acide despre gafe monumentale, iar din roast-urile lor nu au scăpat nici măcar jurații speciali ai ediției.

Jean de la Craiova, Ionuț Rusu și Adi Gheo, roast acid și replici pe măsură înainte de amicala România - Columbia

Seara dedicată fotbalului românesc de la iUmor s-a deschis cu un personaj ușor de recunoscut de spectatori: fotbalistul columbian, Carlos Valderrama, care a fost pus în scenă de nimeni altul decât Jean de la Craiova.

„Cu gânduri bune și dorința să câștige”, Jean de la Craiova aka Carlos Valderrama și-a început numărul plin de umor, dar nu înainte de a saluta cum se cuvine: „Bună seara la toți <<hermosos>> și urâți așa cum sunt eu!”.

Pe urmă, personajul Carlos Valderrama a continuat cu câteva replici amuzante despre felul în care și-a perfecționat limba română.

„Am învățat perfect limba voastră după meciul din 94, ca să pot să-l înjur pe Hagi pe teren! Nu poți să ascunzi mingea în halul în care o ascundea el! Și nu doar Hagi m-a enervat în meciul acela! Îl mai aveați și pe italianul acela blonduț, Răducioiu. Ce viteză avea băiatul ăla! Noi credeam că la voi așa sunt trenurile: personal, accelerat, rapid și <<răducioius>>”, a precizat el, stârnit hohote de râs în rândul juraților ediției speciale iUmor.

Din roast-ul acid al lui Jean de la Craiova nu au scăpat nici jurații: „Tu, Bratu, ai înscris două goluri pentru echipa națională. Îți făcuseră ăștia și loc de parcare pentru persoane speciale în cantonament!”, dar nici meciul România - Columbia: „Știți ce mă sperie pe mine cel mai mult la amicalul acesta? Că antrenor este tot Iordănescu și pe teren este Hagi, fix ca în 94! Și suntem în anul 2024, cam multe asemănări... (...) Vrem să avem un meci frumos, să câștige cei mai buni și să ne reamintim de vremurile bune când se jucau cu sufletele la vedere, nu cu tatuajele!”

„(...) Era să uit! Aveți un cântăreț bun în România! Voi îi spuneți <<Vă pupă, Jeanos!>> ”, a încheiat, în mare stil, Jean de la Craiova, care a intrat în pielea fotbalistului columbian Carlos Valderrama, în ediția specială iUmor, dedicată fotbalului românesc, din 26 martie 2024.

Ionuț Rusu, care l-a impersonat pe Anghel Iordănescu în ediția specială iRoast de Victorie, a venit să „propovăduiască umorul în fotbal”, dar nu înainte de a-și saluta publicul din această seară: „Ce de oameni celebri în fața mea! Când am intrat aici am crezut că am ajuns într-o cafenea de fiță de pe Șoșeaua Nordului!”.

„Cu Ion Crăciunescu mă știu încă de pe teren. Au trecut anii, măi Ioane! Eram tineri, eram frumoși, eram talentat și tu erai foarte bun cu fluierul; atât de bun încăt puteai avea concert la Opera Română cu opera Fault, de Goethe!”, continuând la adresa lui Helmuth Duckadam: „I-am fost secund când am câștigat Cupa Campionilor Europeni, am intrat și eu puțin pe teren, la finalul meciului, nu-mi doream să joc, dar se apropia mingea de poarta lui Duckadam și el adormise încă din minutul 35.”, replică aplaudată de toți cei patru jurați.

De glumele acide ale comediantului nu au scăpat nici Bratu, nici Prunea: „Îi salut și pe Florin Bratu, care, cel mai probabil, se simte aici ca la muzeu, și pe Florin Prunea, la fel!”, iar jurații s-au amuzat copios la întregul moment al lui Ionuț Rusu.

Ionuț Rusu aka Anghel Iordănescu nu s-a lăsat mai prejos și a pregătit și el câteva remarci la amicala României cu Columbia, din această seară: „După meciurile cu noi, columbienii au modificat expresia <<a vedea roșu în fața ochilor>>. Ei când se enervează rău spun că <<văd galben în fața ochilor>>. (...) Realitatea este că ei au cerut să jucăm în Spania, că dacă îi batem, să zică în țară la ei că au jucat cu o campioană mondială!”, a fost o parte din momentul pregătit de Ionuț Rusu în ediția specială iRoast de Victorie din 26 martie 2024.

În aplauzele publicului a intrat pe scena iUmor și Ilie Dumitrescu, impersonat de Adi Gheo.

„(...) Mă bucur să fiu printre oameni normali, să-mi aduc aminte cum era când mă îmbrăcam de la Obor. Salut, Florin Bratu! Dintre toți, doar dumneavoastră vă mai îmbrăcați ca mine. (...) Helmuth, cel mai mare portar român; din cauza lui s-au mărit porțile începând cu 87.”, i-a salutat, rând pe rând, Adi Gheo aka Ilie Dumitrescu pe jurații ediției speciale.

Pe urmă, actorul român a stârnit amuzamentul cu câteva remarci fabuloase la adresa meciului România - Columbia.

„Se joacă în Spania și mi se pare și normal, că la cât de bine joacă Edi ar fi și culmea să nu învețe și ăia ceva. Plus că acolo sunt foarte mulți români care nu au mai văzut România jucând fotbal de zece ani; ca toți românii, de altfel, și cum să nu ne calificăm când tatăl lui Edi este cine este... are niște performanțe uluitoare! Peste 40.000 de pupături de icoane... chiar pe secundă uneori.”

Pe final, Ilie Dumitrescu, impersonat de Adi Gheo, a ținut să mai adauge câteva cuvinte și despre performanțele lui Edi Iordănescu la echipa națională a României: „(...) E mai fluidă echipa acum și le-am și spus că dacă cineva are rău de înălțime să își rezolve repede problema, că o să urcăm repede în clasament!”, a fost o parte din materialul actorului Adi Gheo, care l-a impersonat pe Ilie Dumitrescu, în ediția specială iUmor - Iroast de Victorie din 26 martie 2024.

