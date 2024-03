Anghel Iordănescu, impersonat de Ionuț Rusu, într-un moment spumos pe scena iRoast de Victorie, diseară, de la 20:30, la Antena 1

Florin Prunea, Helmuth Duckadam, Florin Bratu şi Ion Crăciunescu sunt juraţii iRoast de Victorie, într-o ediţie specială iUmor, dedicată fotbalului românesc şi difuzată pe Antena 1 chiar înaintea confruntării Columbia-România, în această seară, de la 20:30.

Rând pe rând, Ionuț Rusu, Jean de la Craiova și Adi Gheo vor face senzaţie pe scena emisiunii de umor, iar de roast-urile lor acide n-au scăpat nici măcar juraţii speciali ai ediţiei.

„Ce de oameni celebri, din fotbal, am în fața mea! Când am intrat aici, am crezut că am ajuns într-o cafenea de fițe de pe Șoseaua Nordului!”, așa și-a deschis momentul Ionuț Rusu, care, în această ediție, îl impersonează pe nimeni altul decât pe Anghel Iordănescu.

„Cu Ion Crăciunescu mă știu încă de pe teren, când eram tineri, frumoși, eu eram și talentat, tu erai foarte bun cu... fluierul; atât de bun încât puteai avea concert la Opera Română, cu opera Fault, de Goethe!”, continuând la adresa lui Duckadam: „Lui i-am fost secund, când a câștigat Cupa Campionilor Europeni, am intrat și eu puțin pe teren, la finalul meciului, nu-mi doream să joc, dar se apropia mingea de poartă și Duckadam adormise încă din minutul 35!”, moment aplaudat de toți cei patru jurați.

De glumele acide ale comediantului nu au scăpat nici Bratu, nici Prunea: „Îi salut și pe Florin Bratu, care, cel mai probabil, se simte aici ca la muzeu, și pe Florin Prunea, la fel!”, iar jurații s-au amuzat copios la întregul moment al lui Ionuț Rusu.

Întregul moment pregătit de Ionuț Rusu aka Anghel Iordănescu va putea fi urmărit în această seară, de la 20:30, pe Antena 1, într-o ediţie specială iRoast de Victorie, difuzată înaintea partidei Columbia - România, transmisă în direct, pe Antena 1, de la 21:30.

Citește și: Columbia - România, liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, marți, ora 21:30

România întâlnește Columbia în cel de-al doilea meci amical din acest an, care se va disputa marți, 26 martie, de la 21:30. Partida va avea loc la Madrid și va fi LIVE pe Antena 1, livetext și video pe a1.ro și liveVIDEO în AntenaPLAY.

La patru zile distanță de testul cu Irlanda de Nord de pe Arena Națională (1-1), tricolorii se duelează cu reprezentativa sud-americană pe stadionul lui Atletico Madrid!

Columbia este un adevărat colos pentru naţionala lui Edi Iordănescu, dacă ne raportăm la valoarea jucătorilor din lot. Columbia – România e marţi, de la 21:30, în direct pe Antena 1, livetext și video pe a1.ro şi în AntenaPLAY.

Naționala sud-americană e antrenată din 2022 de tehnicianul argentinian Nestor Lorenzo și este neînvinsă în toate cele 17 meciuri cu acesta selecționer! Columbia vine la meciul cu România după o victorie strălucitoare în faţa Spaniei, scor 1-0. Până acum au mai învins Mexic, Paraguay, Japonia, Germania și Brazilia.

Printre cei mai importanți jucători din lotul columbian îi menționăm pe Munoz și Lerma (Crystal Palace), Duran (Aston Villa), Sinisterra (Bournemouth), Zapata (Torino), Lucumi (Bologna), Sanchez (Galatasaray), Barrios (Zenit), în frunte cu vedeta Luis Diaz de la Liverpool.

