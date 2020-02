Îți mai amintești de Maistress Kennya, cea care i-a dansat provocator lui Cheloo la ”iUmor”? Uite cât de sexy a pozat tânăra și cum arată iubitul ei!

”Am fost rezervă pentru Bendeac, am luat asupra mea un număr care, culmea, se îndreapta spre el! Dar mereu lumea spune Cheloo e rău, el nu participă, dar azi nu! Am zis <<Hai, arată-mi ceea ce nu știu!>>. Dar nu s-a întâmplat nimic, doar am stat pe scaun. O dată vreau să particip și eu și nu se întâmplă nimic. Este umilitor!”, a spus Cheloo.

Anunțul mult așteptat a fost făcut. S-a stabilit ziua în care începe noul sezon iUmor

Deși numărul ei nu a fost spectaculos pe scena de la ”iUmor”, aceasta a cucerit inimile multor persoane, care o urmăresc pe rețelele sociale, acolo unde tânăra postează în ipostaze incitante și, de asemenea, face publice imagini cu iubitul ei, de care pare foarte îndrăgostită.