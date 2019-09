S-a încins atmosfera! Mistress Kennya i-a dansat lui Cheloo, cu sânii la vedere! Juratul, supărat! „E umilitor!”. Mihai Bendeac a provocat-o la un duel BDSM!

Mistress Kennya, care practică BDSM-ul de zece ani, a încins atmosfera la „iUmor”. I-a dansat lui Cheloo în poală, cu sânii la vedere, după care a intrat într-un duel cu Mihai Bendeac.

Cu numărul ei, Mistress Kennya a vrut să transmită un mesaj important pe scena „iUmor”: Femeia este puternică și a fost creată pentru a fi divinizată.

„Prin puterea seducției, o femeie poate aduce bărbatul unde vrea. Dacă ea îi găsește slăbiciunea, el este total supus. Este nevoie doar să fim puternice”, a spus ea.

„Eu consider că femeia a fost creată pentru a fi divinizată, nu pentru a diviniza, indiferent cât de bun este bărbatul din fața ei sau de cât și-l dorește ea”, a mai spus Mistress Kennya.

Cheloo, însă, s-a declarat dezamăgit de numărul concurentei, recunoscând că se aștepta la… Ceva mai mult.

„Am fost rezervă pentru Bendeac, am luat asupra mea un număr care, culmea, se îndreapta spre el! Dar mereu lumea spune Cheloo e rău, el nu participă, dar azi nu! Am zis <<Hai, arată-mi ceea ce nu știu!>>. Dar nu s-a întâmplat nimic, doar am stat pe scaun. O dată vreau să particip și eu și nu se întâmplă nimic. Este umilitor!”, a spus Cheloo.

În schimb, Mihai Bendeac s-a hotărât să o provoace la un duel pe Mistress Kennya, ca să-i demonstreze că el este mai bun la BDSM.

„Eu nu cred că nici măcar o celulă din tine e sexi. Nu ești sexi deloc. Din cap până-n picioare, complet neatractivă pentru mine. (…)Ar trebui să stabilim o întâlnire, să vedem cine pe cine domină. Eu îți cer ție 1.000 de euro”, i-a spus Mihai Bendeac.

„Ca să domini, e o chestie de atitudine. Nu ai asta. Eu o am. Și te voi domina!”, i-a mai spus Mihai Bendeac, apropiindu-se de ea, pe scenă.

Urmăriți întregul moment prezentat de Mistress Kennya în clipul de mai jos din emisiunea „iUmor”.

