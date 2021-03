iUmor, 17 martie 2021. Traian Dobra, concurentul care l-a făcut pe Mihai Bendeac să cadă de pe scaun

Arată ca un pușcaș marin, dar de fapt lucrează în domeniul IT. Traian Dobra a venit la iUmor pentru că îi place să facă stand-up. El s-a apucat de stand-up de un an și e una dintre pasiunile lui favorite. Traian a mărturisit că a stat pe scenă la un show de improvizație în Cluj și acolo s-a întâlnit cu Natanticu și Micutzu și are chiar și o poză cu ei. Cu toate acestea, el nu a făcut stand-up acolo, doar a fost selectat din public.

Pentrul el emisiunea iUmor reprezintă o oportunitate de a fi văzut de mulți oameni și va avea o expunere mare.

“Dacă iese și bine, e o carte de vizită”, spune Traian.