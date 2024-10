iUmor, 26 octombrie 2024. Mircea Bravo, momentul care a cucerit jurații. Ce concurente i-au atras atenția lui Cătălin Bordea

Mircea Bravo și-a făcut apariția pe scena iUmor, în ediția 7 din sezonul 17 de pe data de 26 octombrie 2024, cu un număr spectaculos de stand-up comedy. De asemenea, jurații au avut parte de momente pline de umor din partea concurenților. Iată ce tinere i-au atras atenția lui Cătălin Bordea.

Ediția 7 din sezonul 17 iUmor a adus pe micile ecrane ale publicului o mulțime de momente senzaționale. Concurenții au urcat pe scenă și au stârnit aplauze, dar și hohote de râs. Mai mult, jurații s-au distrat copios în ediția de sâmbătă, 26 octombrie 2024.

Și de data aceasta, Cătălin Bordea a fost impresionat de numerele de stand-up comedy ale unor concurente. În plus, acesta ar mai fi oferit un wild card, dacă ar mai fi avut această ocazie. Iată ce s-a întâmplat în ediția 7 din sezonul 17 iUmor.

Cele mai bune momente de la iUmor, sezonul 17 ediția 7 din 26 octombrie 2024. Mircea Bravo l-a făcut pe Cheloo să aplaude, în timp ce Mariposa i-a încântat pe jurați cu glume „dulci”

Sezonul 17 al emisiunii iUmor continuă să surprindă cu momente memorabile, iar episodul 7 din 26 octombrie 2024, a fost cu siguranță unul de neuitat. Iată ce concurenți au urcat pe scenă, dar și care au fost cele mai amuzante și captivante momente ce au încântat atât jurații, cât și publicul.

Mircea Bravo, moment savuros pe scena iUmor. Cheloo a fost impresionat de numărul de stand-up comedy al invitatului special

Mircea Bravo a fost invitatul special din ediția 7 al sezonului 17 iUmor. Acesta a deschis seara cu un moment de-a dreptul spectaculos de stand-up comedy. Comediantul a reușit să îl impresioneze până și pe Cheloo cu glumele sale.

„Bună asta!”, a spus Cătălin Bordea despre o replică a tânărului.

De asemenea, Delia și Cosmin Natanticu au savurat cu mare atenție umorul inteligent al invitatului special.

Replicile lui Mircea Bravo l-au făcut pe Cheloo să aplaude. De altfel, și publicul s-a bucurat de apariția comediantului pe scena iUmor. La final, tânărul a vorbit despre scumpirile din România, dar și despre obiceiurile pe care le au românii în ultima perioadă când vine vorba despre călătorit.

Cristina Botezatu este tânăra care l-a lăsat mască pe Cătălin Bordea în ediția 7 din sezonul 17 iUmor, de pe 26 octombrie 2024. Ce i-a spus juratul, fără pic de ezitare

Cristina Botezatu a intrat pe scenă foarte încrezătoare în numărul său de umor, fapt care a ajutat-o să își ducă momentul până la final într-un mod senzațional. Accentul său moldovenesc nu a fost trecut cu vederea.

Tânăra a făcut glume savuroase despre tradiția românilor de a face băutură din orice, dar și despre relații: „Trebuie să fi în același ritm cu bărbatul, dar cu un pas în urma lui”.

La final, Cătălin Bordea i-a dezvăluit concurentei că ar fi folosit wild card-ul, dacă l-ar mai fi avut: „Ce m-a surprins fata asta! Foarte bună. Să știi că ai mare potențial, îți spun din tot sufletul. Pachetul complet! Îți spun din tot sufletul că dacă mai avea wild card ți-l dădeam, dar wilf card-ul meu...”.

Concurenta a primit 4 like-uri din partea juraților.

Cuplul 2 Distruși a luat cu asalt scena iUmor în ediția 7 din sezonul 17 iUmor, de pe 26 octombrie 2024

Cuplul 2 Distruși a făcut un spectacol de zile mari pe scena iUmor în ediția 7 din sezonul 17 iUmor, de pe 26 octombrie 2024. Aceștia au reușit să le dea mari bătăi de cap juraților din cauza accentului.

„Ardeleneza asta e cu totul o altă limbă!”, a mărturisit Cătălin Bordea, după doar câteva replici din partea cuplului

Printre cei care au fost încântați de momentul celor doi tiktok-eri se numără Delia. Jurata a ținut să scoată în evidență faptul că i-a plăcut foarte mult tot ce a văzut, în mod special felul în care a vorbit concurenta.

„Îmi place foarte mult cum sună accentul ăsta ardelenesc, mai mult decât oricare altul. E foarte muzical!”, a mărturisit jurata iUmor.

Cuplul 2 Distruști a obținut 3 Like-uri și un Dislike din partea lui Cheloo.

Dan Bujor a transformat o „ședință” relaxantă de masaj într-un moment neașteptat în ediția 7 din sezonul 17 iUmor, de pe 26 octombrie 2024

Dan Bujor a pășit pe scena iUmor pentru a le arăta juraților la ce se pricepe cel mai bine: să facă masaj doamnelor și domnișoarelor. Concurentul s-a confruntat cu o situație neașteptată atunci când a aflat că tânăra de pe masa de masaj se gâdilă.

„Nu pot să cred!”, a spus Cheloo înainte ca Dan Bujor să apară în platou.

Delia a urmărit cu zâmbetul pe buze momentul concurentului. Mai mult, aceasta și-a exprimat dorința de a încerca să o maseze pe tânără. De altfel, Cătălin Bordea și Cosmin Natanticu au fost luați prin surprindere de tehnicile de masaj ale colegei lor.

„Eu n-am văzut în viața mea așa ceva! E o bombă cu ceas”, a zis Cătălin Bordea despre tânăra care nu își mai putea stăpâni hohotele de râs atunci când era masată.

La final, Dan Bujor a obținut 2 Like-uri de la Delia și Cosmin Natanticu.

Grant Gallangher a cucerit publicul cu umorul său. Ce glume a făcut concurentul în ediția 7 din sezonul 17 iUmor, de pe 26 octombrie 2024

Grant Gallangher se numără printre surprizele serii din ediția 7 al sezonului 17 iUmor, de pe 26 octombrie 2024. Acesta i-a captivat pe jurați cu glumele sale despre frumusețea româncelor, dar și cu cele despre Vladimir Putin.

„Am remarcat ceva în România, trebuie să o spun. Cum se face că orice româncă pe care o întâlnesc este extraordinar de frumoasă? Uitați-vă la Delia! Orice româncă pe care am întâlnit-o până acum arată ca un înger căzut din cer”, și-a început momentul de stand-up comedy.

Concurentul a stârnit o mulțime de râsete în public. Cătălin Bordea, Delia, Cosmin Natanticu și Cheloo au privit fascinați întregul număr plin de umor.

La final, Grant Gallangher a primit 4 Like-uri de la jurați.

Mariposa, fosta concurentă de la Chefi la cuțite, glume „dulci” pe scena iUmor în ediția 7 din sezonul 17, de pe 26 octombrie 2024

Telespectatorii au avut parte de o surpriză în ediția 7 din sezonul 17 iUmor, de pe 26 octombrie 2024. Mariposa, fosta concurentă de la Chefi la cuțite, s-a decis să-i îndulcească pe jurați cu prăjituri și glume neașteptate.

Nici bine nu a pășit în platou că Delia s-a arătat foarte interesată de dulciurile pe care le-a adus. Înainte de a-i oferi un desert juratei, Mariposa a ținut să facă o comparație între bărbați și prăjituri.

„Păi știi cum e, bărbaților le cam plac savarinele alea mai zemoase, așa cum femeilor le plac eclerele mari, tari și cu multă cremă”, a spus concurenta.

„Eu sunt pișcot!”, a intervenit Cătălin Bordea.

Au urmat replici acide și comparații neașteptate. Delia l-a „atacat” dur pe Cătălin Natanticu, iar Mariposa a plecat acasă cu 3 Like-uri la final. Cheloo i-a oferit concurentei un Dislike pentru că nu a fost încântat de asocierea pe care aceasta a făcut-o între bărbați și prăjituri.

Hari Gromoșteanu este concurentul care a făcut senzație în ediția 7 din sezonul 17, de pe 26 octombrie 2024. A intrat perfect în rolul cetățeanului turmentat

Hari Gromoșteanu este concurentul ce i-a cucerit pe jurați cu apariția din platoul iUmor. Acesta a făcut glume în versuri despre băutură și bețivi. Replicile sale în romgleză au lăsat cu gurile căscate publicul.

Concurentul a fascinat publicul cu modul în care a interpretat un cetățean turmentat. Celor de la masa juriului le-a fost greu să creadă că Hari Gromoșteanu poate juca atât de bine acest rol, chiar dacă nu consumă frecvent alcool.

„Am venit astăzi în fața dumneavoastră ca să vă prezint confesiunile unui bețiv, adică eu! Înger, îngerașul meu, iartă-mă că sunt matrafoxat mereu. (...) Am cel mai bun antrenament, beau până mă fac ciment”, a fost o replică a concurentului.

„Foarte greu să interpretezi un bețiv bun!”, a dezvăluit Cosmin Natanticu.

Hari Gromoșteanu a primit 4 Like-uri.

Mark Czely, programatorul cu glume interzise minorilor în ediția 7 din sezonul 17, de pe 26 octombrie 2024

Mark Czely este programatorul care a adus glume interzise minorilor în ediția 7 din sezonul 17, de pe 26 octombrie 2024. Tânărul a făcut ravagii cu părul său lung și des, dar și cu numărul de stand-up comedy.

Tânărul a stârnit hohote de râs și aplauze în public, dar nu a reușit să-i impresioneze pe Cheloo și Cătălin Bordea. Deși a avut mare încredere în momentul său, jurații au observat rapid că este începător în domeniul stand-up-ului.

„Când aduci glume?”, a fost întrebarea lui Cheloo.

„Au fost, au fost! A fost rafală”, i-a răspuns Delia.

„Atitudinea nu se potrivește cu textul!”, i-a spus și Cătălin Bordea.

Mark Czely a primit 2 Like-uri de la Delia și Cosmin Natanticu.

Wild D'Lilah, show de zile mari pe jumătate goală în ediția 7 din sezonul 17, de pe 26 octombrie 2024

Wild D'Lilah a fost surpriza finală a serii! Concurenta și-a făcut apariția pe scena iUmor într-un halat, iar jurații nu s-au gândit nici măcar o secundă la ceea ce va urma. Toți au rămas cu gurile căscate atunci când au văzut că tânăra se dezbracă și dansează senzual.

„Opa! Foarte frumos costumul, foarte estetic totul! Era grațioasă, deși era dezbrăcată și vulnerabilă”, a fost reacția Deliei.

„De ce mi se pare plăcut? Mi-a plăcut, nu știu de ce mă simțeam în neregulă că mi-a plăcut. Toate formele ei erau faine, proporționate. Totul se potrivea, nu știu cum. Mă uitam la goliciunea ei cu o plăcere pe care n-am avut-o până acum”, a mărturisit Cătălin Bordea.

Wild D'Lilah a primit 4 Like-uri din partea juraților.

Mihaela Tatu a fost invitată la rubrica iReal de la iUmor în ediția 7 din sezonul 17, de pe 26 octombrie 2024

Mihaela Tatu a fost invitată la rubrica iReal de la iUmor în ediția 7 din sezonul 17, de pe 26 octombrie 2024. Vedeta de televiziune a făcut dezvăluiri neașteptate și pline de umor despre care puțini știau.

Cu o atitudine puternică și plină de eleganță, Mihaela Tatu a vorbit despre cariera sa, iar replicile savuroase nu au întârziat să apară.

„Nu am semnat pentru un milion de euro pe an, ci din șase în șase luni primeam câte un milion de euro. Am refuzat categoric”, a început să povestească vedeta de televiziune.

Tot ce trebuie șă știe publicul despre iUmor sezonul 17 difuzat pe Antena 1 și disponibil în AntenaPLAY

Cel de-al 17-lea sezon iUmor – Nu e ce vezi la televizor a avut premiera toamna aceasta pe Antena 1 şi în AntenaPLAY și promite să fie unul savuros, plin de momente neaşteptate momente de umor, dar și de surprize, printre care și o nouă rubrică.

Cosmin Natanticu, Delia, Cătălin Bordea și Cheloo au pornit, și de data aceasta, în căutarea celui mai amuzant concurent al sezonului, iar lor li s-au alăturat actrița Oana Dragne și Andreas Petrescu, actor, scenarist și omul din spatele textelor de la iUmor. Împreună, prezintă rubrica iReal, care încheia fiecare ediție iUmor cu o poveste senzațională, spusă de câte un nume mare din industrie, dar și de oameni pe care nu te-ai aștepta să-i vezi la iUmor.