iUmor, 19 octombrie 2024. Ce s-a întâmplat în episodul 6. Bordea a trimis o concurentă în Finală. Momentele se văd în AntenaPLAY

Cel de-al șaselea episod iUmor, sezonul 17 a fost deschis de un număr magistrat de umor, oferit de nimeni altul decât Radu Pietreanu. Comediantul a revenit cu un moment ce a strârnit hohore de râs, dar nici concurenții nu s-au lăsat mai prejos. De la numere de stand-up inspirate din propriile experințe, la un moment de magie și iluzionism, executat cu mare măiestrie până la revenirea celebrului Seth, show-ul a avut toate ingredientele necesare pentru a-i ține pe telespectatori în fața televizoarelor.

Cel de-al 17-lea sezon iUmor – Nu e ce vezi la televizor promite să fie unul savuros. Cosmin Natanticu, Delia, Cătălin Bordea și Cheloo au pornit și de data aceasta în căutarea celui mai amuzant concurent, iar lor li se alătură actrița Oana Dragne și Andreas Petrescu, actor, scenarist și omul din spatele textelor de la iUmor care, împreună, prezintă rubrica iReal.

Radu Pietreanu, revenire forbidabilă la iUmor. Invitatul special le-a făcut o dedicație inedită juraților

Radu Pietreanu a deschis cel de-al șaselea episod iUmor, sezonul 17 din 19 octombrie 2024, în calitate de invitat special. Ca de fiecare dată, comediantul a stârnit hohote de râs și a primit aplauze la scenă deschisă.

„Mă gândeam că dacă apuc să imit eu știu ce actori care nu mai sunt, ori nu mai are cine să-i cunoască, ori stau prea mult la machiaj. Așa că vă rog să vă imaginați că sunt Toma Caragiu și am venit pe scenă la iUmor să vă spun o fabulă”, și-a început el numărul imitându-i vocea marelui actor în timp ce a recitat fabulă pentru jurați. El a amintit și de Mihai Moraru, și Amza Pelea.

Din momentul său delicios de umor nu au lipsit nici clasiciele lui intervenții muzicale, iar reacțiile au fost pe măsură.

„M-am îndrăgostit de o fată de la noi de la bloc. Sper să nu se de pe post, că aude și nevastă-mea”, a spus acesta.

„Un lucru este foarte clar atunci când vine vorba despre Radu – se vede munca depusă, se simte interesul pe care îl acordă de fiecare dată și bucuria de a veni mereu cu ceva fresh, actual”, declară Cosmin Natanticu, în vreme ce Cheloo recunoaște că: ,,Mi-a plăcut mult de tot, a venit cu voie bună, cântec și muzică și a oferit un cutremur artistic!”.

Librre, număr de stand-up ispirat din viața de zi cu zi în Constanța

Librre a revenit la iUmor cu povești inspirate din viața ei. Tânără a atras atenția încă de când a pășit pe scenă, într-o ținută îndrăzneață și i-a surprins pe jurați cu glumele ei despre viața în Constanța.

„Lumea zice că sunt pițiopancă, dar nu. Eu am școala vieții. Am trăit în Constanța, printre șmecerii adevărați. Noi păcălim sistemul. Deviza noastră este: dacă te duci la muncă, n-ai timp să faci bani (…) Eu vin din cartier de bogați și sunt obișnuită cu luxul. La noi pe stradă, dacă parchează o mașină pe trotuar nu poate să mai parcheze alta pe celălalt trotuar. Nici alta nu mai trece pe lângă, noi avem străzi exclusiviste”, a povestit concurenta la iUmor, sezonul 17 episodul 6 din 19 octombrie 2024.

„Ești o pițipoancă adevărată. Dacă ar fi să aleg între tine și o pițipoancă adevărată, te-aș alege pe tine. Măcar tu ești actriță. Te-ai folosit vreodată de actorie în relație?”, a spus Bordea la final.

Concurenta a obținut 4 like-uri, după ce și Cheloo a dezvăluit că tânăra a fost foarte credibilă.

Duo Bikoon, momentul care uluit pe jurați. Geanta însuflețită a atras toate privirile

Cu o combinație de magie, umor și iluzionism, Duo Bikoon a adus pe scenă un spectacol inedit. Momentul lui a fost memorabil datorită stilul unic și neconvențional de divertisment, dar nimeni nu și-a putut lua ochi de la „accesoriul” lui.

Japonezul Hide și-a făcut apariție cu o geantă verde care a sărit și a dansat, în încercarea de a executa tot felul de trucuri, iar juriul și publiul au fost uimiți încă din primele clipe.

„Întotdeauna mi-am dorit să particip la iUmor cu acest moment. Și iată că a sosit. Sunt aici! Și v-am pregătit un moment pe care nu l-ați mai văzut până acum, așa că uitați-vă cu plăcere”, a transmis comediantul înainte de a începe.

„Ideea este genială!”, a spus Cheloo în timp ce s-a ridicat în picioare să aplaude.

„Eu vreau să vă mulțumesc că mi-ați dat o idee cum să economisc atunci când plec în vacanță cu soția. Într-o mie de ani nu mi-ar fi venit ideea asta. Atât de amuzant și de spectaculos, am rămas fără cuvinte”, a reacționat și Natanticu.

După laudele primite, Duo Bikoon a obținut 4 like-uri.

Bogdan Vajdea și-a dezvăluit pasiunea pentru Nikita, într-un număr de stand-up

Bogdan Vîjdea se află la începutul carierei sale de comediant și a venit la iUmor din Cluj. Concurentul spune despre el că deși nu are prea multă experiență, și-a făcut curaj să urce pe scenă, la TV.

El a atras atenția încă din primele secunde după ce și-a scos telefonul și portofelul din buzunar și le-a așezat pe un scaun lângă el, ceea ce i-a integrat pe jurați.

„Eu nu știu să mă bat, când mergeam la școală, mă băteau colegii că am față de luat bătaie, profesorii că eram prost, iar acasă părinții că de ce am luat bătaie la școală. Mergeam și la echipa de fotbal a orașului, unde iar mă așteptam să mă bată adversarii, dar mă băteau colegii, pe teren. Și arbitrul n-avea nicio problemă pentru că o zi în care luam eu bătaie, el scăpa”, a început concurentul.

„Ai avut un material la care tu probabil ai lucrat, dar nu au fost glume. Nu le-ai dus la capăt”, a spus Natanticu.

Bogdan Vajdea a primit un like de la Bordea, de încurajare, și de la Delia și doi de „Nu” de la Natanticu și Cheloo.

Tribul Hinugyaw, dans de purificare tradițional pe scena de la iUmor. Cu ce se ocupă filipinezele, de fapt

Tribul Hinugyaw a intrat pe scena iUmor pentru a face un dans de purificare și a le arăta tuturor mai multe desprea viața lor. Îmbrăcate în costume tradiționale și cu sulițele la purtător, concurentele au executat o coregrafie complexă care i-a intrigat pe toți.

Nu a durat mult până când Bordea și Natanticu au mers alături de ele pentru a învățat mișcările dansului purificator al tribului din Filipine. Cei doi au dat o adevărată „luptă” pentru una dintre concurente.

La final, Tribul Hinugyaw a primit patru like-uri.

Andrei Ursu, momentul de stand-up la care jurații au avut nevoie de subtitrare

De profesie ingier constructor, Andrei Ursu a venit să își încerce norocul și cu un număr de stand-up. Jurații nu au avut nicio „milă” și încă de la început avut un schimb de replici cu concurentul

„Eu în timpul liber sunt inginer constructor. Vreau să vă zic că nu știu să torn betoane, sau să pun cărămizi, dar știu să-mi dau cu părerea profesionist despre cum vă crapă un perete. De obicei sunt de vină instalatorii, că ei sunt dușmanii noștri”, și-a început el numărul de la iUmor.

„Doamne ce om cenușiu! Îmbrăcat cenușiu, cu intonație cenușie”, a fost reacția lui Bordea.

Chiar dacă acesta a primit trei voturi negative, discuțiile pe care concurentul le-a purtat cu jurații au stârnit hohote de râs.

Sethward The Octopus, show total în platoul iUmor. Ce a putut să îi facă lui Natanticu

De la găină, la păun, șarpe sau vierme până la caracatiță. Sethward The Octopus și-a făcut apariția în platou și haosul s-a dezlănțuit. Publicul și jurații și-au dat imediat seama ce va urma, însă Natanticu a aflat pe pielea lui motivul reacțiilor.

„Ventuze cădeau din el peste tot! Dar nu știam ce se întâmplă!”, a spus acesta nedumerit.

„E botezul lui Nartanticu”, a exclamat Bordea foarte încântat.

Sethward The Octopus nu a stat prea mult pe gânduri și și-a început numărul nebun. Concurentul a început să se urce peste cei aflați în public și nu a durat mult până când a ajuns la noul jurat.

Îndrăgitul concurent a primit 4 like-uri și merge în semifinală, acolo unde Delia i-a spus că îl așteaptă cu un moment dedicat ei.

Lady Gagal, scenetă excepțională desprea viața alături de Inteligența Artificială

Lady Gagal a venit la iUmor cu o scenetă extrem de amuzantă care i-a pus pe gânduri atât pe jurați, cât și pe cei din public. Actrița a intrat în rolul Inteligenței Artificiale, însă vocea ei a fost cea care le-a atras atenția tuturor.

„Aveți cea mai cunoscută voce”, a spus Delia.

„Probabil de pe telefoanele mobile, atunci când folosiți Google Maps sau altceva de pe Google. Sunt cea mai înjurată voce din România”, a răspuns actrița.

Momentul ei a fost pe placul juraților, iar Lady Gagal a primit 4 liker-uri

Beatrice Albu a primit wild card-ul de la Cătălin Bordea și merge direct în finala iUmor, sezonul 17

Îmbrăcată sumar, Beatrice Albu a venit costumată într-o „profesoara de istorie din viitor”. Concurenta, fosta jucătore de handbal profesionist, i-a uimit pe toți atât cu momentul său, dar și cu apariție extrem de sexy.

Cu posteriorul la vedere și bustul acoperit de o bustieră formată din buzunarele de la blugi, aceasta a făcut show total. Timpul a stat în loc și toți au privit-o cu gura căscată atunci când a urcat pe masa și a început să facă twerk.

„Ne-am mai văzut în altă viață?”, a întrebat-o Cheloo.

„Nu conteză ce zicea. A făcut twerk. Zici că erau două entități separate”, a ținut să adauge Bordea.

Astfel, după momentul exploziv, Bordea a mers pe scenă lângă concurentă și a „cerut-o în finală”. Beatrice Albu a acceptat, iar juratul i-a oferit wild card-ul la iUmor, sezonul 17 episodul 6 din 19 octombrie 2024.

„Eu nu oblig pe nimeni să meargă în finală, eu nu oblig pe nimeni să meargă în finală, așa că o să-ți fac o cerință: Beatrice, vrei să fii cu mine în finală? Am un wild card. Pot să îl folosesc pe tine. Îmi permiți?”, a întrebat-o acesta.

„E pe bune? Sigur!”, a răspuns concurenta vizibil emoționată de gestul lui Bordea

Romică Țociu, invitat la rubrica iReal de la iUmor

În cel de-al cincilea episod al noului sezon, Oana Dragne și Andreas Petrescu l-au avut ca invitat special în cadrul rubricii iReal pe Romică Țociu. Îndrăgitul actor a împărtășit publicul povești captivante din cariera sa de zeci de ani.

„O să o iau de la America, 1993. My friend, veneam din România. Țociu la New York, cu Draga Olteanu, Gigi Ghioghiu, Gina Pătrașcu. Ne ajusese Carmen Hara, please deja și a făcut brigade asta (…) Ajungem la New York, luăm bagajele, ajungem în fața la restaurant, intră primii 4 și intru și eu și zice ăla: Stați puțin, că nu încăpem toți aici. Am stat jumătate de oră până au mâncat toți, apoi am intrat și eu”, și-a început el istorisirea pe care atât jurații cât și publicul au ascultat-o cu zâmbetul pe buze.

Actorul și-a amintit de mometele în care abia găseau un loc unde să doarmă, peste Ocean sau de vizita lor în Canada, când au fost puși să deszăpezească o mașină ca să poată mânca la restaurantul unde urmau să joace.

