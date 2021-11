iUmor, 6 noiembrie. Ohiole Dibua, dansul pentru care a fost felicitat de jurați. A venit din SUA și Cheloo i-a dat pălincă

Ohiole Dibua a venit cu o energie foarte bună pe scena iUmor 2021, iar jurații au fost foarte surprinși să îi urmărească momentul de dans cu elemente 3D. Jurații l-au complimentat pentru abilitățile sale, însă Cheloo nu a considerat că are tot ce-i trebuie pentru emisiune.

Ohiole Dibua, dansul surprinzător de la iUmor, 6 noiembrie, cu care a reușit să primească 2 voturi pozitive

Ohiole Dibua a reușit să creeze un moment unic pe scena iUmor cu un dans pe care jurații nu l-au mai văzut în platou, însă nu a fost pe placul tuturor juraților. Delia și Mihai Bendeac au oferit voturi de încredere, însă Cheloo nu.

Citește și: iUmor, 30 octombrie 2021. Oana Moșteanu prezintă caricaturi. Numărul la care Mihai Bendeac nu înțelege de ce a râs atât de mult

Ohiole Dibua a venit din America pentru iUmor 2021 și spune că se simte foarte bine la noi în țară și că și-a dorit mult să vină și să participe la show deoarece considera că deținea toate atuu-urile necesare.

Numele meu este sunt din America. Sunt dansator și sunt foarte âncântat să fiu aici. Eram pe Youtube și am văzut acest show și am zis că pot face și eu asta. Eu nu am mai plecat din SUA și România e foarte diferită. Aerul se simte bine aici, mă bucur foarte tare de el.

Jurizarea lui Ohiole Dibua de la iUmor 2021. Ce i-a spus Mihai Bendeac

Mihai Bendeac a fost plăcut surprins de dansul concurntului Ohiole Dibua și a ținut să-i transmită câteva gânduri, după ce cei trei jurați de la masa juriului au avut un schimb de replici.

„O să vă șochez, vorbesc în limba română. Sunt bucuros că mai există lucruri care ne pot surprinde. Omule ai un vibe foarte bun”, îi spune Mihai Bendeac lui Ohiole Dibua.

Citește și: iUmor, 30 octombrie 2021. Strange Comedy, moment de circ pe scena comediei. Cheloo s-a dus după concurenți în culise

Ce trebuie să știi despre sezonul 11 iUmor

De 11 sezoane, râzi alături de Mihai Bendeac, Delia și Cheloo la iUmor. Anul acesta, în fiecare sâmbătă de la 20:00, te bucuri de momente de teatru, stand-up, muzică, circ și numere excepționale de magie, doar la Antena 1.

Nici în acest sezon nu lipsesc invitații speciali și nici personajele istorice care, indiferent de secolele din care vin, demonstrează că umorul nu are bariere.

Ca de fiecare dată, concurenţii din fiecare ediţie care au primit minimum doi de „DA” de la juraţi, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia ”iUmor”, va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de luni.

În sezonul 11, la fel ca în sezonul 10, fanii show-ului se bucură de prezența în culisele iUmor a lui Vlad Drăgulin. i Mai Mult Umor este show-ul extra disponibil exclusiv pe AntenaPLAY, în fiecare sâmbătă, după difuzarea emisiunii la televizor.