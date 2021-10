iUmor, 30 octombrie 2021. Oana Moșteanu prezintă caricaturi. Numărul la care Mihai Bendeac nu înțelege de ce a râs atât de mult

Oana Moșteanu este pasionată de artă și de comedie și nu se sfiește deloc să vorbească și despre celalte calități ale sale. Concurenta vrea să demonstreze că are umor!

“Consider că am destule calități. Am ce arăta la iUmor în sensul că am un IQ destul de bun! Poți să îmi dai pe mână orice are legătură cu electronicele și eu știu să îți umblu fără să îmi arate nimeni ce trebuie să fac. Sunt genul care adoră și sporturile extreme, gen motoare”, spune Oana Moșteanu la testimoniale.

Oana Moșteanu, moment de comedie și caricatură, la iUmor sezonul 11

”Bună eu sunt Ioana Moșteanu și mă ocup cu caricaturile, fac caricaturi și în viața reală sunt și Graphic designer”, spune concurenta, moment în care afișează pe ecranele din platou o caricatură cu Mihai Bendeac

“Eu zic că este reușit, deși e ceva mai greu fac caricatura ta Mihai, fiindcă este oarecum pleonasm”, spune Oana Moșteanu.

Caricatura lui Mihai are o bormașină în mână, iar juratul a fost curios să afle de ce a ales să deseneze așa. Concurenta explică: “Așa mi te-am imaginat. Am zis să nu fie ceva simplu, banal”.

"Nu știu dacă era bătrân, cât părea cu probleme era strigoi", spune Delia, la testimoniale.

Desigur, concurenta nu a sărit nici peste Delia. Aceasta a afișat pe ecrane o caricatură cu jurata. Iar caricatura Deliei spunea “Am scos hit după hit, până când m-am cam oprit”.

A urmat și caricatura lui Cheloo. “Cataramă, cine-i ăla, băi?”, întreabă Dan Badea.

“Seamănă cu răposatul Toni Tecuceanu, Dumnezeu să-l ierte”, spune Mihai Bendeac.

Când toți credeau că momentul sa încheiat aceasta a vrut să mai prezinte încă câteva caricaturi. Delia când l-a văzut pe Cheloo a spus: "E bolnav, mă, mamă, mă! L-ai îmblonăvit".

"Nu mi-am dat seama că la o așa tâmpenie de număr poți să râzi în halul ăsta! Noi râdeam de stupiditatea chestiei în sine. Pentru mine este un mister total", spune Mihai Bendeac.

Jurizarea Oana Moșteanu la iUmor 2021, sezonul 11, 30 octombrie

Delia: "Eu cred că desenele au provocat râsete, amuzament, deci ai obținut ce ai dorit. M-au și speriat!"

Mihai Bendeac: "Nu am de spus decât un singur lucru: Am râs! Asta e viața!"

Numărul său nu a fost înțeles de Cheloo și a cesta a votat în consecință.

Cheloo: "Eu mi-am exprimat sentimentele"

Ce trebuie să știi despre sezonul 11 iUmor

De 11 sezoane, râzi alături de Mihai Bendeac, Delia și Cheloo la iUmor. Anul acesta, în fiecare sâmbătă de la 20:00, te bucuri de momente de teatru, stand-up, muzică, circ și numere excepționale de magie, doar la Antena 1.

Nici în acest sezon nu lipsesc invitații speciali și nici personajele istorice care, indiferent de secolele din care vin, demonstrează că umorul nu are bariere.

Ca de fiecare dată, concurenţii din fiecare ediţie care au primit minimum doi de „DA” de la juraţi, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia ”iUmor”, va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de luni.

În sezonul 11, la fel ca în sezonul 10, fanii show-ului se bucură de prezența în culisele iUmor a lui Vlad Drăgulin. i Mai Mult Umor este show-ul extra disponibil exclusiv pe AntenaPLAY, în fiecare sâmbătă, după difuzarea emisiunii la televizor.