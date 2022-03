iUmor sezonul 12, 20 martie 2022. Dana Mihuț, momentul plin de curaj care i-a surprins pe toți. "Acest număr putea fi magnific"

Dana Mihuț a urcat pe scenă foarte entuziasmată și l-a întrebat direct pe Micutzu dacă își amintește de ea. Cel de-al patrulea jurat a rămas puțin pe gânduri pentru că nu a recunoscut-o inițial.

“Din clip, nu?”, a întrebat-o Micutzu.

“Din clip, da!”, a zis Dana.

Cheloo a fost curios despre ce clip e vorba, iar Micutzu i-a povestit despre piesa lui rap “Cine e grăsuța mea”.

Dana Mihuț, concurenta lipsită de inhibiții

“La 20 de ani am descoperit într-un anunț la ziar. Căutau o domnișoară mai grăsuță pentru un clip și am zis “tre să o fac și pe-asta”. Eu nu am inhibiții. Fetele celelalte au renunțat, le-a fost rușine. (…) Nu mă deranjează kilogramele în plus, chiar din contra. Am încercat să slăbesc, dar nu am reușit. Asta este, asta sunt, asta mă cheamă și am venit aici ca să spun “da, frate, sunt grasă””, a povestit Dana Mihuț.

Dana a început momentul ei amuzant în forță și a întrebat cine ar face dragoste cu o grăsuță, iar Mihai Bendeac a ridicat mâna. Concurenta iUmor a zis că se aștepta la asta pentru că Mihai ar ține mâna ridicată așa oricând când vine vorba de iubit.

Mihai a rămas cu gura căscată după prima ei glumă care a trebuit să fie cenzurată.

“Băi, nu! Asta mi s-a părut cea mai vulgară zi din istorie”, a zis Mihai Bendeac la interviul din culise.

“Noi suntem mai diferite. Facem ca jocul să fie mai palpitant față de slăbănoage. (…) Vouă vă plac astea slăbănoage”, a zis Dana.

Concurenta iUmor s-a mai întrebat de ce fetele plinuțe nu apar în Playboy sau la Fata de la pagina 5.

“De ce se uită doar la mine?”, a zis Mihai Bendeac.

“Pentru că te iubesc, Mihai!”, i-a zis Dana.

Cheloo a întrebat-o ce fantezii are cu Mihai Bendeac, dar concurenta iUmor a refuzat să spună.

“Nimeni în istoria umanității nu și-a dorit două femei grase în pat în același timp”, a zis Dana, surprinzându-I pe jurați cu sinceritatea ei.

Concurenta iUmor a spus că ea, dacă ar fi bărbat, nu ar umbla cu femei slabe pentru că e ca și cum ar sta pe motocicletă.

“Ce zici, Mihai? Vrei să încerci o bucată fără E-uri?”, i-a zis Dana juratului iUmor.

Mihai Bendeac a urcat pe scenă să îi facă pe plac concurentei iUmor și a luat-o în brațe.

“Părea că o să fie ceva drăguț. (…) Din punctul meu de vedere, ea nu a fost lăsată să își ducă numărul până la capăt”, a zis Delia.

Cheloo a urcat pe scenă și se prefăcea să facă regie pentru un moment sensual, dar se pare că a stricat momentul.

“Nu era pe sărut. Era pe aprecieri fizice”, spunea Delia.

Jurizare Dana Mihuț în sezonul 12 iUmor

“Acest număr putea fi magnific. El putea fi punctul culminant, cu voi doi pe scenă, pe pasional”, i-a zis Delia concurentei iUmor.

“Problema a fost că putea să fie un număr foarte bun dacă profitai de curajul ăsta pe care îl ai să vorbești despre toate lucrurile astea foarte deschis. (…) Nu știu dacă ți-ai făcut o favore cu glumele astea”, i-a spus Micutzu Danei Mihuț.

“Ea a venit total neprăgătită, cu un text pe care nu l-am reținut, cu glume pe care nu le-am descoperit”, a spus Cheloo.

“A venit doar cu curaj atât. În rest, mi se pare că nu a gândit nimic”, a zis Micutzu în culise.

Dana Mihuț a primit 1 x LIKE de la jurații iUmor.

