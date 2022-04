iUmor sezonul 12, 24 aprilie 2022. Cristian Grigorescu a vrut să facă stand up, dar l-a pus pe fugă pe Mihai Bendeac

Cristian Grigorescu a revenit pe scena emisiunii iUmor cu un număr complet ieșit din comun. De data aceasta, concurentul susține că nu a pregătit nimic, ci doar a ales să spună o poveste din viața lui.

Pe Cristian Grigorescu l-am putut vedea și în sezonul 10 al emisiunii iUmor de la Antena 1, un moment pe care bărbatul îl descrie ca fiind o experiență destul de traumatizantă, dacă e să se raporteze la personajul pe care l-a interpretat atunci: o balerină de 160 de kilograme.

Cristian Grigorescu a revenit la iUmor cu un număr de stand up comedy, dar nu a durat mult și Mihai Bendeac a fugit de la masa jurizării

De data aceasta însă, concurentul nu și-a pregătit nimic, ci a ales să apară în fața juraților cu o poveste din viața lui.

„Astăzi seară am venit complet nepregătit. O să vă spun o povestire din viața mea. Sunt puțin încordat, nu am făcut niciodată asta. Undeva prin 2009-2010 am venit dintr-un turneu în Elveția cu circul, era prin decembrie și șeful meu de trupă a primit un contract în Olanda”, și-a început acesta dezvăluirea.

Am aflat apoi ce s-a întâmplat cu tânărul și prin ce experiență mai puțin obișnuită a trecut. Totuși, la un moment dat, Mihai Bendeac i-a lăsat pe toți mască atunci când efectiv a fugit de la masa juriului cu o viteză amețitoare.

„A fugit, nu că a plecat!”, a zis Dan Badea, uluit de cele întâmplate.

„Unde a fugit Bendeac?!”, s-au întrebat toți, atunci când juratul a dispărut efectiv de la masa juriului ca și când ceva grav s-ar fi întâmplat.

„A fugit pentru că s-a aruncat într-o stare. Și practic el s-a sustras de la locul incidentului și nu a mai trebuit nici să jurizeze, nici să-și dea cu părerea. Probabil a fost un alt moment de deochi”, a explicat Delia.

„Astăzi am un surplus de energie. Am simțit nevoia să alerg, să mă obosesc un pic, să fac ceva cu mine. Eu în mod real am vrut să fug undeva foarte departe. Fugeam de concurent, de plictiseala concurentului, fugeam de faptul că simțeam că mă scurg în timp ce vorbea”, a mărturisit Mihai Bendeac.

Între timp, în platou, Maria Popovici, juratul special al acestei ediții iUmor, i-a explicat lui Cristian Grigorescu ce trebuie îmbunătățit la numărul său de stand up. Pentru numărul său care l-a pus pe Bendeac pe fugă, concurentul a primit patru de „NU” și sfatul de-a exersa mai mult dacă vrea să continuie cu momentele de stand up.

