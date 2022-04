iUmor sezonul 12, 24 aprilie 2022. Diana Oprea e „zâna urbană” care i-a surprins pe toți cu un număr de umor cu și despre Delia

Diana Oprea a reușit să capteze imediat atenția tuturor încă din culise, totul datorită ținutei sale excentrice.

Încă din primele secunde, concurenta din sezonul 12 al emisiunii iUmor s-a descris ca fiind „o zână urbană”, făcând aluzie la Delia și la stilul său vestimentar extrem de colorat.

Diana Oprea a făcut show cu un număr de umor cu și despre Delia, în sezonul 12 al emisiunii iUmor de la Antena 1

„iUmor era înainte un show în care exista un loc pentru fiecare tip de umor și înainte veneau și oameni cu actorie, veneau și oameni cu muzică. Acum vin mulți pe stand up și am venit așa, să vă reamintesc că umorul nu stă numai în stand up și că merge infiltrată și o parte artistică mai colorată”, a dezvăluit tânăra în culise.

Apoi, muzica a pornit și Diana Oprea s-a transformat într-o adevărată Delia, cu haină de blană colorată și botine cu platformă înaltă. Cu o energie debordantă, tânăra a realizat un colaj muzical cu cele mai cunoscute și apreciate melodii ale Deliei peste care a suprapus versuri cu și despre artistă, în manieră de roast. Momentul a fost unul pe cât de surprinzător, pe atât de fascinant, fiindcă toți au fost încântați să vadă imagini cu Delia pe vremea când avea doar 17 sau 18 ani, apoi cu ea în anii 2000 și nu numai. Chiar și jurata iUmor a privit cu mult interes imaginile din colajul muzical, rememorând o bună parte din cele mai de succes piese din cariera sa.

La finalul momentului, numărul de umor al Dianei Oprea a fost lăudat din plin și aplauzele au curs furtunos. A fost un bun moment pentru ca toți cei prezenți să remarce încă o dată faptul că Delia a fost și este un artist în adevăratul sens al cuvântului, cu o carieră muzicală impresionantă.

„Mi-a plăcut foarte mult ce ai făcut și aș vrea să profit de această oportunitate și să spun o chestie pe care nu știu dacă am spus-o vreodată la un testimonial iUmor sau în altă parte și nu o spun pentru că este ziua Deliei. Dar eu cred cu toată ființa mea că, peste foarte mulți ani, oamenii o să se raporteze la Delia așa cum se raportează la Maria Tănase, fiindcă a avut, într-adevărat, o carieră senzațională. De câte ori am așa, un moment în care trebuie să mă regăsesc, mă uit la câte un live de-al tău și îmi dau seama că ești unul dintre cei mai mari artiști pe care îi are România și sunt foarte fericit și că ești prietena mea, și colega mea”, a fost dezvăluirea emoționantă făcută de Mihai Bendeac.

Cu trei de „DA”, concurenta a fost mai mult decât fericită să meargă mai departe în competiție. Doar Cheloo a fost cel care i-a dat dislike, explicând faptul că el nu este de acord cu momentele în care artiștii sunt criticați de alții care nu au o carieră la fel de strălucită.

Despre iUmor sezonul 12, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

Sezonul 12 iUmor a revenit pe micile ecrane! Telespectatorii au așteptat cu sufletul la gură să afle identitatea celui de-al patrulea jurat al show-ului și au avut parte de o super-surpriză: Mihai Bendeac, Delia și Cheloo au un coleg diferit în fiecare ediție.

Telespectatorii vor descoperi în fiecare etapă noi vedete, care vor nota numerele de stand-up, magie, acrobații, teatru sau mimă alături de cei trei jurați iUmor. Ca de obicei, edițiile necenzurate iUmor sunt disponibile pe AntenaPLAY, iar Vlad Drăgulin aduce pentru public iMai Mult Umor, o emisiune-pamflet care îl va avea în prim-plan pe omul politic Vadim Tudor.

Telespectatorii vor vota concurentul preferat în fiecare ediție pentru a-l aduce în Marea Finală a show-ului. La finalul fiecarei ediții se anunță „start vot” până a doua zi la ora 16:00. Publicul își poate vota preferații prin intermediul aplicației Antena 1.

Finalistul ales de public prin voturi va fi anunțat la Observatorul de la ora 16:00.

În Marea Finală a sezonului 12 iUmor vor merge 12, câte unul pentru fiecare ediție de audiții din cadrul emisiunii.