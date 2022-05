iUmor sezonul 12, 8 mai 2022. Andrei Garici, roast-ul care i-a făcut pe jurați să îl „ia la palme”. „Dă și tu că n-a fost destul”

Andrei Garici, câștigătorul iUmor sezonul 10 a revenit pe scenă pentru un roast de zile mari la adresa lui lui Mihai Bendeac, a Deliei și a lui Cheloo. El nu i-a uitat nici pe cei care au ocupat locul celui de-al patrulea jurat sezonul acesta și spiritele s-au încins.

Pe lângă faptul că el a câștigat sezonul 10, mulți nu știu că Andrei Garici a făcut parte și din echipa de scenariști ai emisiunii iUmor pentru o perioadă de timp. La fel ca în finală, invitatul special și-a scris materialul în doar două zile și ce a urmat i-a făcut pe jurați să se ridice de pe scaune și să îl „ia la palme”.

„În seara asta nu am venit să fac stand-up. Intenționasem, dar mi s-a cerut să fac roast. Inițial, nu am vrut, dar când am văzut cu cât mă plătesc am zis: „De ce nu? Știu oameni care se proastituează și pe mai puțin. Puteți să vă uitați și pe TikTok”, și-a început el în forță numărul.

„Stai liniștit, ești la fel de bun la amandouă”, i-a răspuns Dan Badea, care se află în jurui în locul lui Mihai Bendeac.

Andrei Garici, roast-ul care i-a făcut pe jurați să îl „ia la palme”

Andrei Garici, câștigătorul sezonului 10, a revenit pe scenă iUmor cu forțe proasete și cu glume tăioase la adresa lui Mihai Bendeac, a Deliei și a lui Cheloo. Pentru că a perecut mult timp cu ei, invitatul special a știut exact ce subiecte să atingă pentru a avea cel mai reușit roast.

„12 sezoane. Wow! Teologic vorbind, emisiunea asta a suferit foarte multe schimbări la față. La fel și tu, Delia. Dar spre deosebire de formatul emisiunii tu arăți din ce în ce mai bine”.

„Arăt din ce în ce mai rău. Mi se pare că e prea mare nasul”, a răspuns Delia. „Nu ai nasul mare. Ai nările mari, nasul e mic”, a continuat Cheloo.

Andrei Garici nu i-a uitat nici pe cei care au ocupat locul celui de-al patrulea jurat. El i-a luat pe rând pe fiecare, iar glumele lui au stârnit hohote de râs.

„Pentru cine nu știe, Ana Morodan s-a autointitulat Contesa Digitală, un titlu nobiliar care pentru noi, inclusivi din punct de vedete juridic, valorează la fel de mult cât cel al Prințului Paul de România”, a fost gluma care l-a făcut pe Cheloo să exclame: „Eh! Așa da!”.

„Pasionat de motocicletele puternice, Dani Oțil a făcut în platoul iUmor fix ce a făcut la toate cursele de enduro – adică mult zgomot pentru nimic”, a spus Andrei Garici despre prezentatorul de la Neatza.

„Puțini știu că Maria Popivici și-a făcut loc la masa acestui juriu doar pentru că locul a fost lărgit de Micutzu”, a fost gluma care a făcut-o pe Delia să strâmbe din nas. Însă, acesta a fost doar începutul.

Andrei Garici, moment de Oscar la iUmor, sezonul 12

După ce Andrei Garici a spus că a păstrat ce e mai bun la sfârșit, adică pe Monica Bîrlădeanu, Delia nu a mai rezistat și a răbufnit: „Dă și tu puțin că n-a fost destul”. La final, jurata nu a mai rezistat, iar Dan Badea a spărit rapid să îi ia apărarea.

Dan Badea și Andrei Garici au recreat momentul de la Oscar, în care Will Smith îi dă o palmă lui Chris Rock pentru că a jignit-o pe soția lui. Delia nu a putut să rateze nici ea momentul și în glumă, a urcat și ea pe scenă pentru a-l pălmui pe invitat.

„Asta-i România. Jada nu s-ar fi dus să dea și ea, dar Delia s-a dus”, a concluzionat Dan Badea.

