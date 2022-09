iUmor sezonul 13, 11 septembrie. Ana Melinte, cele mai deocheate glume. Delia: „Va fi dată afară din oraș”

Ana Melinte este din Chișinău, Republica Moldova și are 24 de ani. Concurenta se ocupă cu stand-up comedy de ceva vreme. A recunoscut că este un domeniu în care femeilor le este ceva mai greu să se afirme. „Sunt foarte multe subiecte tabu. Foarte multe glume care nu li se potrivesc femeilor. Noi încercăm, totuși, și mergem la risc”, a explicat Ana Melinte.

Ana Melinte, cele mai deocheate glume, la iUmor sezonul 13

Cu chipul său aparent inocent, Ana Melinte i-a surprins rapid pe jurați în momentul în care și-a început numărul. Încă de la prima glumă, Ana a animat sala cu o replică ce nu poate fi redată.

Apoi a glumit pe seama aparatului său dentar. „Să aplaude oamenii care au purtat sau poartă aparat dentar”, a spus ea, iar Cheloo a aplaudat.

„Prima dată când am fost la medicul ortodont, nu l-am întrebat dacă o să mă doară. Ca o femeie matură și îndepedentă, l-am întrebat dacă am să pot să……”, a continuat concurenta. „E ok, și el a râs, apoi m-a luat în cabinet și m-a învățat”, a spus ea.

„N-am înțeles multe dintre cuvinte. Ori că a încurcat-o aparatul, ori accentul. Am înțeles puțin mai greu”, a zis chef Sorin Bontea la testimoniale.

Ana Melinte a continuat și cu câteva glume „păcătoase”, despre divinitate și biserică. „Eu consider religia o problemă de bază a degradării în masă, deoarece femeia modernă vrea să o urmeze pe Maria Magdalena. (..)

Îmi cer scuze dacă vorbesc prea mult despre preoți. Mie nu îmi plac părinții care stau pe banii copiilor”, a spus ea.

Jurizare Ana Melinte la iUmor sezonul 13

Mihai Bendeac a vrut sa ia cuvântul. I-a spus concurentei că se vede că nu face acest lucru decât de puțin timp.

„Îmi place foarte tare că ai ales genul ăsta de subiecte. Ești foarte îndrăzneață (..) dacă după doar un an ai curajul să le spui. Materialul mai trebuie perfecționat”, i-a spus Mihai Bendeac.

„Nu ți-e frică că o să fii alergată cu pietre și arătată cu degetul?”, a întrebat Delia. „Din păcate a devenit un act de curaj să spui ce ar spune un bărbat”, a continuat artista la testimoniale. „Va fi dată afară din oraș”, a mai zis Delia.

„Îmi era la început, dar trebuie să avem curaj”, a spus concurenta.

„La stand-up, trebuie să îmi placă, să mă facă să râd. Accentul m-a nelămurit cumva, m-am străduit să înțeleg”, a spus și chef Bontea, juratul surpriză al acestei ediții. „Am învățat și eu șmecheria asta: la sfârșit îi dai like. Cumva o faci să creadă că nu ți-a plăcut….”, a spus el ulterior, la testimoniale.

„Ești începătoare în ale umorului, dar ești simpatică”, i-a spus și Cheloo.

Numărul Anei Melinte a fost recompensat cu 3 voturi pozitive și unul negativ, venit din partea lui Cheloo. „Să nu vadă asta mama”, a glumit concurenta la final, în legătură cu numărul său.

