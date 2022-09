iUmor sezonul 13, 11 septembrie. Carmen Belenesi, sărut pasional cu Mihai Bendeac. „Vine rândul tău, Cheloo”

Carmen Belenesi, pe numele său de scenă Karenna, a atras atenția încă de la început prin costumația aleasă și personalitatea debordantă. Concurenta a mai fost la iUmor în sezonul 9, dar pe atunci era brunetă. Acum s-a reinventat și a revenit pentru a-l cuceri pe Cheloo. La final însă, s-a sărutat cu Mihai Bendeac!

Carmen Belenesi, sărut pasional cu Mihai Bendeac, la iUmor sezonul 13

„Am venit să îl cuceresc pe Cheloo. Nu prea m-a băgat în seama, m-am tot chinuit. I-am compus și o melodie”, a spus ea.

În sezonul 9, a spus că s-a emoționat la vederea lui, numindu-l „frumosul și mafiotul”. Acum, a venit să își găsească iubirea la iUmor, a mai explicat concurenta.

Carmen Belenesi a intrat pe scenă cântând o piesă de-a Deliei. „Noi o știm, am mai văzut-o de câteva ori. Ea vine și face același lucru. Cântă, dansează, vorbește”, a zis Cheloo.

Concurenta și-a zis apoi replica virală de pe Tik Tok „La Dej Cluj a ieșit soarele. Mă simt ca la mare. Să ne dăm cu reveneală”.

Carmen Belenesi, schimbul de replici cu Delia care a stârnit hohote de râs

„N-am înțeles la ce emisiune e asta. Trilulilu”, a zis chef Bontea, juratul surpriză al acestei ediții.

„Mi s-a stricat și veverița”, a zis concurenta, vorbind despre coafura sa. „Arată foarte bine veverița ta”, i-a răspuns Delia.

„Delia, vreau să îmi bag mâna la veverița ta. Nu știu cu ce te speli. Să îți fac un control”, a replicat concurenta, care s-a dus să atingă părul Deliei.

„Ea are un simț scenic, știe că dă niște maxime. Le caută, ca să rămână momentul în istorie”, a zis Delia la testimoniale.

„Cheloo, data trecută am vrut să te cuceresc. Eram mai plinuță și nu ți-a plăcut de mine. Acum am slăbit. Tu nu mă mai poți face fericită. Dar am ceva la final pentru tine.

Pregătește-ți limba, Bendeac, tu ești noua mea pasiune”, a zis Carmen Belenesi. „Aștept acel sărut pasional, sunt emoționată. Nu plec până nu primesc un sărut”, a adăugat ea.

Încurajat de toată sala, de colegii săi și de prezentatori, Mihai s-a ridicat și i-a oferit sărutul. „Te iubesc, Bendeac”, i-a spus concurenta. „Acum vine rândul tău”, i-a zis Carmen lui Cheloo, după care i-a dedicat acestuia un moment de dans, care i-a lăsat la vedere și lenjeria intimă, pe alocuri.

Jurizare Carmen Belenesi la iUmor sezonul 13

După un asemenea moment „exploziv”, nu au mai fost multe de spus. „Dacă lumea râde în spate și Mihai este fericit….”, a zis chef Bontea.

La finalul prestației, Carmen Belenesi a primit două voturi pozicite din partea Deliei și a lui chef Bontea și doua negative din partea lui Cheloo și a lui Mihai Bendeac. Concurenta a intrat la votul publicului.

Despre iUmor sezonul 13, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile ecrane cu cel de-al 13-lea sezon! Despre noul sezon al show-ului iUmor, prezentatorii Serban Copoţ şi Dan Badea spun că este cel mai bun de până acum.

Cel mai nou sezon iUmor va putea fi vizionat în porţie dublă, vineri, de la 20:30 şi duminică, de la 20:00, la Antena 1. Şi în acest sezon, câte un jurat-surpriză li se va alătura Deliei, lui Mihai Bendeac și lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent, jurat ce nu va scăpa de bine-cunoscutul tratament al emisiunii – o porţie savuroasă de roast, venită din partea persoanelor de la care se aşteaptă cel mai puţin.

iMai Mult Umor revine cu un nou sezon și cu un nou personaj în culisele iUmor. Actorul Vlad Drăgulin va aduce în lumina reflectoarelor un personaj viral în mediul online. Acesta îl va impersona pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1. Serialul iMai Mult Umor va însoți fiecare ediție iUmor și va fi difuzat 0săptămânal, exclusiv online în AntenaPlay.ro.

Telespectatorii vor vota concurentul preferat în fiecare ediție pentru a-l aduce în Marea Finală a show-ului. La finalul fiecarei ediții se anunță „start vot” până a doua zi la ora 16:00. Publicul își poate vota preferații prin intermediul aplicației Antena 1.

Finalistul ales de public prin voturi va fi anunțat la Observatorul de la ora 16:00. În Marea Finală a sezonului 13 iUmor vor merge 12 concurenți, câte unul pentru fiecare ediție de audiții din cadrul emisiunii.