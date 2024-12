Ioana Tufaru nu mai primește cadouri de Crăciun din partea lui Gigi Becali. Ce îi trimitea în anii trecuți

Gigi Becali avea grijă ca în fiecare an de Crăciun să îi trimită cadouri Ioanei Tufaru și familiei sale. De când aceasta a fost evacuată din garsoniera lui, situația s-a schimbat.

Anul acesta a adus multe schimbări pentru Ioana Tufaru. După ce a plecat din garsoniera pusă la dispoziție de Gigi Becali, fiica regretatei Anda Călugăreanu s-a mutat cu chirie într-un apartament cu două camere, unde plătește o chirie de 1.200 de lei, după cum a dezvăluit chiar ea în trecut.

Pe lângă această cheltuială, fiica regretatei Anda Călugăreanu trebuie să scoată din buzunar în această lună și alți bani, deoarece Gigi Becali nu le mai trimite pachete de sărbători.

Ce cadouri primea Ioana Tufaru din partea lui Gigi Becali de Crăciun

Ioana Tufaru a dezvăluit că acum, pe primul loc, este fiul ei Luca, care speră să primească de Crăciun o pereche de căști fără fir.

„Luca vrea o pereche de căști fără fir. Eu nu vreau nimic, nu mai sunt eu de Moș Crăciun la vârsta mea. Să se bucure Luca și pentru noi”, a declarat Ioana Tufaru pentru Fanatik.

Pentru perioada sărbătorilor, fiica regretatei Anda Călugăreanu va pregăti preparate tradiționale și estimează că toate cumpărăturile vor ajunge la o sumă de aproximativ o mie de lei.

„De sărbători gătesc tradițional. Sarmale, ouă umplute, salată, piftie. Nu am făcut calculul încă, dar cred că undeva până în 1.000 de lei mă costă cu totul. La fel cheltuiam și când primeam pachete de la Gigi Becali, pentru că dânsul ne trimitea doar dulciuri pentru copil și carne”, a spus Ioana Tufaru în interviul pentru sursa citată.

Întrebată dacă și-a cumpărat brad, aceasta a răspuns că nu, deoarece are de acum doi ani atât un brad artificial, cât și mai multe ornamente pe care le folosește în continuare.

„Nu m-au costat niciun ban, pentru că le am deja de doi ani, atât ornamentele, cât și bradul. Pe ornamente nu am dat bani, le-am primit de la o prietenă actriță care mi le-a făcut cadou când s-a mutat. Iar bradul este artificial, îl am de doi ani și am dat 24 de lei într-un hypermarket. L-am luat la reducere cu cardul”, a mai declarat Ioana Tufaru pentru Fanatik.

Cum va petrece Ioana Tufaru sărbătorile de iarnă

Ioana Tufaru a spus că va petrece sărbătorile de iarnă acasă, alături de familie.

„Și de Crăciun, și de Revelion stăm acasă. Nu mai avem starea necesară (nici sănătatea nu prea ne mai permite) să plecăm undeva. Cel mai bine e acasă, ți-e foame, mănânci, ți-e somn, te pui să dormi, etc.

Nici planuri nu-mi mai fac de mult timp, aștept să vină de la sine totul. Atunci când mă aștept mai puțin, să fiu surprinsă. Îmi place suspansul, îmi place să fiu surprinsă plăcut, evident… Ce așteptări am de la 2025? Să fie mai generos, în primul rând și… să fie mai bun, să nu mai plece atâția oameni dragi. E trist, foarte trist, așa a fost 2024, a luat mulți oameni dragi, din păcate”, a mărturisit Ioana Tufaru pentru sursa citată mai sus.