iUmor sezonul 13, 2 octombrie. Iulian Lungu i-a certat pe jurați că nu au râs la numărul său. Gestul de la final i-a uimit pe toți

Iulian Lungu s-a prezentat îmbrăcat asemenea unui comandant de navă, cu „replicile la el” și a explicat că porecla sa este „Bulion”, urmând să explice pe scenă motivul.

Încă de la primele interacțiuni cu prezentatorii emisiunii, Dan Badea și Șerban Copoț, concurentul a părut sigur pe el, iar numărul părea unui promițător. Șerban Copoț l-a numit chiar „amiral”, având în vedere costumația sa.

Iulian Lungu, număr despre meseriile sale din trecut, la iUmor, sezonul 13

„Numele meu este Lungu Iulian aka Bulion. De ce „Bulion” o să vă întrebați..Când eram mic eram foarte puternic, ca acum, și cei care mă supărau cu ceva, imediat îi ardeam. Și le dădea bulionul pe nas. Și mi-a rămas acest nickname”, și-a început el numărul.

Apoi i s-a adresat actriței Maia Morgenstern. „Mă simt emoționat, în primul rând că am un monstru atât de sacru în fața mea, Maia”, i-a spus concurentul Maiei Morgenstern, juratul surpriză al acestei ediții.

Iulian Lungu și-a conturat numărul pe ideea meseriilor pe care le-a avut în trecut. „În tinerețea mea am fost văcar. Se vede că vocabularul meu nu e prea elevat. Sper să nu mă întrebați câte vaci am avut. Una. De la văcar am trecut la next level și am fost hacker. Nu hacker de sentimente, unul real. Am încercat să scap de sărăcie (..) Următoarea meserie a fost de degustător de țuică de pufoaică”, a mai zis el.

„Mă aflu în iadul comediei”, a declarat Costel la testimoniale.

„Următoare meserie urâtă a fost cea de sensibilizare a cortegiului funerar”, a continuat concurentul.

„Bocitoare?”, s-a întrebat Șerban Copoț.

„MC de înmormântări. Animator de plânset”, au glumit Costel și Delia, între ei.

„O singură întrebare: umorist v-ați gândit să vă faceți?”, l-a întrebat Cheloo pe concurent.

„Eu o să mă fac gigolo sau escroc sentimental”, a răspuns Iulian Lungu.

Jurizare Iulian Lungu la iUmor sezonul 13

Cheloo a decis să părăsească platoul. „Nu cred că se fac preselecții, având în vedere că a fost acest moment. Cred că totul este o surpriză. Ce a fost asta?”, a spus Costel la testimoniale.

„Având în vedere că n-ai scos niciun zâmbet nici de la noi, nici de la oamenii din spate…”, i-a zis Costel lui Iulian Lungu.

„Păi sunteți cam triști”, a răspuns concurentul.

„Un concurent agresiv, obraznic”, a zis Cheloo la testimoniale.

Iulian Lungu și Costel au avut apoi o mică …polemică, iar concurentul a ridicat la un moment dat tonul.

„Nu mă speriați voi pe mine”, le-a mai zis concurentul juraților. Apoi, acesta a făcut un gest neașteptat, murdărindu-și intenționat pantalonii în partea dorsală. „Oribil”, a zis Costel.

La final, Iulian Lungu a primit 4 voturi negative din partea juraților.

Despre iUmor sezonul 13, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile ecrane cu cel de-al 13-lea sezon! Despre noul sezon al show-ului iUmor, prezentatorii Serban Copoţ şi Dan Badea spun că este cel mai bun de până acum.

Cel mai nou sezon iUmor va putea fi vizionat în porţie dublă, vineri, de la 20:30 şi duminică, de la 20:00, la Antena 1. Şi în acest sezon, câte un jurat-surpriză li se va alătura Deliei, lui Mihai Bendeac și lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent, jurat ce nu va scăpa de bine-cunoscutul tratament al emisiunii – o porţie savuroasă de roast, venită din partea persoanelor de la care se aşteaptă cel mai puţin.

iMai Mult Umor revine cu un nou sezon și cu un nou personaj în culisele iUmor. Actorul Vlad Drăgulin va aduce în lumina reflectoarelor un personaj viral în mediul online. Acesta îl va impersona pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1. Serialul iMai Mult Umor va însoți fiecare ediție iUmor și va fi difuzat săptămânal, exclusiv online în AntenaPlay.ro.

Telespectatorii vor vota concurentul preferat în fiecare ediție pentru a-l aduce în Marea Finală a show-ului. La finalul fiecarei ediții se anunță „start vot” până a doua zi la ora 16:00. Publicul își poate vota preferații prin intermediul aplicației Antena 1.

Finalistul ales de public prin voturi va fi anunțat la Observatorul de la ora 16:00. În Marea Finală a sezonului 13 iUmor vor merge 12 concurenți, câte unul pentru fiecare ediție de audiții din cadrul emisiunii.