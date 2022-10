iUmor sezonul 13, 2 octombrie. Teddy Ștefănescu, „fiul” lui Șerban Copoț, număr inedit. A cucerit-o și pe Maia Morgenstern

Teddy Ștefănescu are 17 ani și este din Botoșani. Încă de cum a urcat pe scenă, prezentatorul Dan Badea a glumit că e fiul lui Șerban Copoț. Cei doi se asemănau fizic, dar au venit și îmbrăcați în costumde asemănătoare.

Teddy a dezvăluit că este un fan iUmor și că a urmărit show-ul încă de la primul sezon, însă abia acum a avut curaj să și participe.

Teddy Ștefănescu, număr inedit de umor în sezonul 13 iUmor

„Deci..pentru început..Dar nu, că e prima data când sunt aici. Deci, fără „pentru început”. Nu, fără „deci”, și-a început el numărul, dorind să pară că s-ar fi încurcat.

„M-am gândit să spun un banc, dar e posibil să îl știți. Și dacă îl știți, ori nu o să râdeți, ori o să râdeți de complezență. Și mie nu prea îmi place..pentru că în primul rând nu știu ce înseamnă”, a continuat el, jucând în continuare cartea „timidului” care se pierde pe scenă.

„Dar ceva am pregătit..adică am un număr. Dacă vreți să notați, 0721…Dar mai bine nu sunați deloc, că nu știu al cui e numărul și dacă nu știu nu răspund. Am răspuns o dată și era greșeală….Adică o greșeală din partea mea, că era fosta mea iubită și mi-a zis: ce faci, băi prostule?”, a mai glumit el.

Jurații și publicul s-au lăsat cuceriți de momentul lui artistic, mai ales că Teddy a venit cu o idee inedită de moment, făcând să pară ca nu ar fi avut pregătit un număr în sine.

„Dacă tot sunt aici, vreau să fac ceva genial. Mă gândesc la un text comic….m-am gândit. (..) Trec cele 7 minute în care trebuie să fac glumele și nu apuc să fac nimic și parcă văd ca iar nu ajung în finală, ca în fiecare sezon. Că n-am mai fost, de-aia..”, a continuat el.

„Singurul lucru pe care nu l-a zis nimeni niciodată aici e fabula. Fabula, pentru cine nu știe, este o întâmplare amuzantă, care de de cele mai multe ori e cu animale. Și am și eu una cu un animal care nu a semnalizat și a intrat tata în el pe trecerea de pietoni.

Eu am vrut să fac un număr genial, pentru că prietenii mei mi-au zis că sunt amuzant. Dar nu știu de unde le-a venit chestia asta, că eu n-am prieteni..

Știu că au trecut deja 6 minute și dacă mai aveți răbdare un minut am terminat”, a mai zis el, iar apoi a ieșit de pe scenă, doar ca să între înapoi și să iasă pe partea cealaltă.

Teddy s-a legat astfel de o replică de-a lui Mihai Bendeac, care a zis cândva că ar fi genial ca un concurent să intre pe o parte a scenei și să iasă pe cealaltă fără să facă nimic concret.

Jurizare Teddy Ștefănescu la iUmor sezonul 13

„Teddy, ai fost genial. A fost un moment foarte fain, cu un personaj adorabil”, i-a spus Costel.

Jurații s-au amuzant și pe seama vârstei concurentului.

„Domnule nano-Mălăele, spune-ne despre idee, cum a venit?”, a întrebat Cheloo, iar așa au aflat că tânărul face și teatru.

Cheloo i-a pus apoi o întrebare încuietoare concurentului. „Cătălin îmi dă impresia că e un sălbatic care a stat în pădure până să vină la filmări”, a glumit Costel la testimoniale.

„A fost reconfortant. A fost o gură de aer proaspăt. Umor de bună calitate. Bravo!”, i-a spus și Maia Morgenstern, juratul surpriză al acestei ediții.

„Ai fost adorabil”, a replicat și Delia.

„Eu vreau să zic că mie nu mi-a plăcut”, a mai ținut Cheloo să precizeze.

„Dacă nici acum nu plângi..la numărul fiului tău”, i-a mai spus Dan Badea lui Șerban Copoț.

La finalul jurizării, Teddy a primit 3 voturi pozitive și unul negativ, din partea lui Cheloo.

