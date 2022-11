iUmor sezonul 13, 20 noiembrie. Radu Pietreanu, răzbunarea serii de roast. Ce le-a pregătit juraților: „Tu ai scris textul?”

Radu Pietreanu a recunoscut că nu ar mai repeta experiența de jurat al emisunii iUmor. Cu acest gând în minte, a pregătit un roast acid pentru cei prezenți, alegând să se „despartă” de a sa chitară. Comediantul a oferit câteva replici memorabile, care au stârnit amuzament, dar au și readus liniștea în sală, atunci când actorul și-a demonstrat măiestria într-ale ironiei.

Radu Pietreanu, roast acid pe scena iUmor, în sezonul 13

„Nu-mi place să fac roast, nu vreau să se supere lumea pe mine. Dar merg pe premisa că prostul nu râde, se enervează. (..) Au fost atâția în rolul de al patrulea jurat încât unii nici nu știu ce căutau acolo. Rocco, de 20 de ani îmi doresc să fim colegi de platou.

Dacă lui Dani Oțil ar fi venit să îi facă roast Mihaela Rădulescu aș fi trăit senzația aia când a venit să facă roast mama lui Mihai Bendeac”, a fost una dintre replicile comediantului.

Radu Pietreanu a continuat să îi „roast-uiască” pe foștii jurați, dar și pe cei din fața sa, care și-au acceptat „soarta”. „Răzvan Simion..publicul a reacționat de parcă erau la emisiunea „Răzvan și Nani”. Când am văzut-o pe Maia Morgenstern în juriu, atât de gravă, de tragică, am crezut că emisiunea se cheamă „Ai un mort”. Parcă am simțit o morgă în stern.

Delia, am aflat de curând că te cheamă Matache, deși uitându-mă pe YouTube am crezut că te cheamă „Feat”. Nu vi se pare că Delia în acest juriu e ca o bijuterie? Scumpă și inutilă.

Costel, ești unul dintre cei mai buni comedianți dintre Teo și Vio. (..) Am fost la spectacol la Dan Badea. Era mai mare pe afiș decât pe scenă. Cheloo, cred că fanii tăi sunt copiii ăia cărora li s-a scăzut nota la purtare că au zis „pârț” sau „carici” la școală. Rocco, munca ta e inutilă, pentru că îl avem pe Cristi Borcea”, a livrat Radu Pietreanu „răzbunarea” sa.

La final, Costel a fost curios dacă textul îi aparține în totalitate lui Radu Pietreanu, apoi a continuat: „Te-ai fi gândit că ajung eu aici și tu nu (la masa juriului n.r)?”. Răspunsul comediantului poate fi urmărit în imaginile de mai sus!

Despre iUmor sezonul 13, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile ecrane cu cel de-al 13-lea sezon! Despre noul sezon al show-ului iUmor, prezentatorii Serban Copoţ şi Dan Badea spun că este cel mai bun de până acum.

Cel mai nou sezon iUmor va putea fi vizionat în porţie dublă, vineri, de la 20:30 şi duminică, de la 20:00, la Antena 1. Şi în acest sezon, câte un jurat-surpriză li se va alătura Deliei, lui Costel și lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent, jurat ce nu va scăpa de bine-cunoscutul tratament al emisiunii – o porţie savuroasă de roast, venită din partea persoanelor de la care se aşteaptă cel mai puţin.

iMai Mult Umor revine cu un nou sezon și cu un nou personaj în culisele iUmor. Actorul Vlad Drăgulin va aduce în lumina reflectoarelor un personaj viral în mediul online. Acesta îl va impersona pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1. Serialul iMai Mult Umor va însoți fiecare ediție iUmor și va fi difuzat săptămânal, exclusiv online în AntenaPlay.ro.

Cum se votează la iUmor

Telespectatorii vor vota concurentul preferat în fiecare ediție pentru a-l aduce în Marea Finală a show-ului. La finalul fiecarei ediții se anunță „start vot” până a doua zi la ora 16:00. Publicul își poate vota preferații prin intermediul aplicației Antena 1.

Finalistul ales de public prin voturi va fi anunțat la Observatorul de la ora 16:00. În Marea Finală a sezonului 13 iUmor vor merge 12 concurenți, câte unul pentru fiecare ediție de audiții din cadrul emisiunii.