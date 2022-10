iUmor sezonul 13, 23 octombrie. Alex Dobrotă, super show de stand-up. Cu ce glume „îndrăznețe” i-a cucerit pe jurați

Alex Dobrotă, invitatul special al ediției cu numărul 9 iUmor, din 23 octombrie 2022, a spart gheața cu un număr apreciat de stand-up comedy. Tânărul i-a adus în discuție pe oamenii care se plâng, glumind că tindem să reacționăm mult mai dramatic atunci când e cineva în preajmă.

Alex a explicat însă că atunci când în „ecuație” intervin fete pe care abia le cunoaște, lucrurile se schimbă, în cazul său cel puțin.

„Chestia asta, să te plângi, a devenit o nouă formă de a te lăuda. Am un prieten care face asta ca să impresioneze oameni. Am fost cu el și cu două fete la o întâlnire. A început să le povestească cum tatăl lui e în spital și are foarte multă treabă la job, nu are timp să îl viziteze.

Am zis să fac o glumă și i-am zis: vezi, dacă ai fi învățat să intri la medicină, acum nu trebuia să te mai împarți între job și tatăl tău”, și-a început el numărul.

Alex Dobrotă a mai vorbit apoi în numărul său despre relația actuală. „Nu știu exact cât (de cât timp sunt împreună n.r) Între 3 și 7 ani”, a replicat invitatul.

Glumele lui fără perdea despre cum s-a dus în mall să îi cumpere un lănțișor iubitei lui au stârnit ropote de aplauze. Costel a avut numai cuvinte de laudă la adresa invitatului special. „Ce bine construiește Alexandru”, a punctat Costel, expertul în „domeniu” de la masa juriului.

Despre iUmor sezonul 13, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile ecrane cu cel de-al 13-lea sezon! Despre noul sezon al show-ului iUmor, prezentatorii Serban Copoţ şi Dan Badea spun că este cel mai bun de până acum.

Cel mai nou sezon iUmor va putea fi vizionat în porţie dublă, vineri, de la 20:30 şi duminică, de la 20:00, la Antena 1. Şi în acest sezon, câte un jurat-surpriză li se va alătura Deliei, lui Mihai Bendeac și lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent, jurat ce nu va scăpa de bine-cunoscutul tratament al emisiunii – o porţie savuroasă de roast, venită din partea persoanelor de la care se aşteaptă cel mai puţin.

iMai Mult Umor revine cu un nou sezon și cu un nou personaj în culisele iUmor. Actorul Vlad Drăgulin va aduce în lumina reflectoarelor un personaj viral în mediul online. Acesta îl va impersona pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1. Serialul iMai Mult Umor va însoți fiecare ediție iUmor și va fi difuzat săptămânal, exclusiv online în AntenaPlay.ro.

Cum se votează la iUmor

Telespectatorii vor vota concurentul preferat în fiecare ediție pentru a-l aduce în Marea Finală a show-ului. La finalul fiecarei ediții se anunță „start vot” până a doua zi la ora 16:00. Publicul își poate vota preferații prin intermediul aplicației Antena 1.

Finalistul ales de public prin voturi va fi anunțat la Observatorul de la ora 16:00. În Marea Finală a sezonului 13 iUmor vor merge 12 concurenți, câte unul pentru fiecare ediție de audiții din cadrul emisiunii.