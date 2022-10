iUmor sezonul 13, 23 octombrie. Loredana, moment de roast de la divă la divă. Ce mesaj i-a transmis Anastasiei Soare

Încă de când i-a auzit numele, Anastasia Soare a exclamat „Oh my God (O, Doamne)” și și-a scos telefonul să filmeze. Cele două s-au cunoscut în 2005, la Los Angeles, iar de atunci le leagă o frumoasă prietenie, astfel că surpriza a fost una pe măsură.

Loredana a fost invitată să pună în scenă un moment de tip roast, ca de la divă la divă, însă artista a preferat să încalce puțin regulile. Cu o apariție demnă covorul roșu, Lori a pășit pe scenă cântând, dedicându-i o piesă machedonească Anastasiei Soare, care are origini aromâne.

„Bine ai venit acasă, Sia! Eu nu am venit în seara asta să fac roast, pentru că nu am de ce. Am venit să fac altceva”, a explicat artista. „Am venit să te salut, să îți spun că te iubesc și că au trecut aproape 20 de ani de când ne cunoaștem”, a continuat ea.

Loredana a dezvăluit apoi cum s-au cunoscut cele două, povestind totodată câteva dintre întâmplările frumoase pe care le-au petrecut împreună.

„E o oază de România în buricul Beverly Hills-ului. Tu ai reușit cu penseta ta magică și cu un vis să îngenunchezi toate divele Hollywood-ului”, a mai spus Loredana. La finalul momentului, Lori și Anastasia Soare s-au îmbrățișat și s-au complimentat reciproc.

Despre iUmor sezonul 13, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile ecrane cu cel de-al 13-lea sezon! Despre noul sezon al show-ului iUmor, prezentatorii Serban Copoţ şi Dan Badea spun că este cel mai bun de până acum.

Cel mai nou sezon iUmor va putea fi vizionat în porţie dublă, vineri, de la 20:30 şi duminică, de la 20:00, la Antena 1. Şi în acest sezon, câte un jurat-surpriză li se va alătura Deliei, lui Mihai Bendeac și lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent, jurat ce nu va scăpa de bine-cunoscutul tratament al emisiunii – o porţie savuroasă de roast, venită din partea persoanelor de la care se aşteaptă cel mai puţin.

iMai Mult Umor revine cu un nou sezon și cu un nou personaj în culisele iUmor. Actorul Vlad Drăgulin va aduce în lumina reflectoarelor un personaj viral în mediul online. Acesta îl va impersona pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1. Serialul iMai Mult Umor va însoți fiecare ediție iUmor și va fi difuzat săptămânal, exclusiv online în AntenaPlay.ro.

Cum se votează la iUmor

Telespectatorii vor vota concurentul preferat în fiecare ediție pentru a-l aduce în Marea Finală a show-ului. La finalul fiecarei ediții se anunță „start vot” până a doua zi la ora 16:00. Publicul își poate vota preferații prin intermediul aplicației Antena 1.

Finalistul ales de public prin voturi va fi anunțat la Observatorul de la ora 16:00. În Marea Finală a sezonului 13 iUmor vor merge 12 concurenți, câte unul pentru fiecare ediție de audiții din cadrul emisiunii.