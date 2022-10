iUmor sezonul 13, 23 octombrie. Marilena Stan, senzația TikTok-ului, a cântat refrenul noului său hit. Cum au reacționat jurații

Cum era de așteptat, noua senzație de pe TikTok și-a prezentat pe scenă hit-ul, melodia „Pe ritmuri orientale Taka Taka”, care a ajuns la peste 2 milioane de vizualizări.

Piesa a fost compoziție proprie, iar Marilena Stan a dezvăluit că acum oamenii o recunosc pe stradă. „Vreau să vă distrez”, a rezumat concurenta momentul său artistic.

Marilena Stan a intrat pe scenă dansând, îmbrăcată într-o rochie strălucitoare. „Vine la iUmor că n-are ce să facă acasă”, a replicat Cheloo la testimoniale.

„Revelionul iUmor a început”, au glumit și prezentatorii Dan Badea și Șerban Copoț.

Cheloo a urmărit numărul cu o privire sceptică. De cealaltă parte, Delia știa deja versurile piesei și a dansat cot la cot cu doamna Marilena. La finalul momentului, concurenta a prezentat în premieră și refrenul următorului său hit.

Jurizare Marilena Stan, la iUmor sezonul 13

„Mă bucur să vă revăd. Pentru mine sunteți o stea”, a replicat Cheloo. Jurații au dezbătut apoi actul artistic și piesa „hit” de pe TikTok.

„Doamna are un Kim Kardashian the new look. Spiritul este extraordinar”, a glumit Anastasia Soare, juratul special al ediției cu numărul 9 din 23 octombrie 2022.

„Astăzi sunt un pic hater. Melodia asta n-o să mă lase deloc să dorm în noaptea asta”, a zis Costel.

Senzația TikTok-ului, Marilena Stan, a intrat la votul publicului, după ce a primit 2 Like-uri, din partea Deliei și a Anastasiei Soare, și două Dislike-uri, venite de la Cheloo și Costel.

Despre iUmor sezonul 13, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile ecrane cu cel de-al 13-lea sezon! Despre noul sezon al show-ului iUmor, prezentatorii Serban Copoţ şi Dan Badea spun că este cel mai bun de până acum.

Cel mai nou sezon iUmor va putea fi vizionat în porţie dublă, vineri, de la 20:30 şi duminică, de la 20:00, la Antena 1. Şi în acest sezon, câte un jurat-surpriză li se va alătura Deliei, lui Mihai Bendeac și lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent, jurat ce nu va scăpa de bine-cunoscutul tratament al emisiunii – o porţie savuroasă de roast, venită din partea persoanelor de la care se aşteaptă cel mai puţin.

iMai Mult Umor revine cu un nou sezon și cu un nou personaj în culisele iUmor. Actorul Vlad Drăgulin va aduce în lumina reflectoarelor un personaj viral în mediul online. Acesta îl va impersona pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1. Serialul iMai Mult Umor va însoți fiecare ediție iUmor și va fi difuzat săptămânal, exclusiv online în AntenaPlay.ro.

Cum se votează la iUmor

Telespectatorii vor vota concurentul preferat în fiecare ediție pentru a-l aduce în Marea Finală a show-ului. La finalul fiecarei ediții se anunță „start vot” până a doua zi la ora 16:00. Publicul își poate vota preferații prin intermediul aplicației Antena 1.

Finalistul ales de public prin voturi va fi anunțat la Observatorul de la ora 16:00. În Marea Finală a sezonului 13 iUmor vor merge 12 concurenți, câte unul pentru fiecare ediție de audiții din cadrul emisiunii.