iUmor sezonul 13, 25 septembrie. Doina Dorului Dac l-a făcut pe Florin Călinescu să vrea „buton de întrerupere”: „Mi-e frică de..”

Doina Dorului Dac s-a prezentat pe scenă cu o rochie lungă și albă, asemenea unei zeități antice, lucru remarcat și de prezentatorii Dan Badea și Șerban Copoț. Concurenta a specificat ca arată mai mult ca o „preoteasă”.

„Mă iubesc, mă aprob și mă accept așa cum sunt. Toți suntem nemuritori numai că nu ne-am dat seama încă”, a spus ea.

Doina Dorului Dac, număr despre nemurirle la iUmor sezonul 13

„Am venit să împart tainele nemuririi și bucurie”, a mai spus concurenta, care le-a dat prezentatorilor bilețele cu afirmații pozitive.

În momentul în care a urcat pe scenă, a reluat motivul pentru care a venit la emisiune.

„Bună seara, oameni minunați. Astăzi am venit să vă vorbesc despre tainele nemuririi. Eu am decodat din basmul Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, al lui Petre Ispirescu, tainele nemuririi. Eu am înțeles că el acolo are o rețetă și am zis să v-o aduc și vouă.

El zice că pentru a ne revendica nemurirea pe care o avem deja, prima oară trebuie să vrem și să avem intenția”, și-a început concurenta numărul, iar în acest timp în spatele său rulau câteva secvențe de film. Așa a continuat tot momentul.

„Ce parodie aș face după filmele astea…”, le-a zis Mihai Bendeac colegilor de juriu.

Concurenta a continuat în aceeași notă, iar Mihai Bendeac a început să râdă la un moment dat de ironia situației. Doina Casler i-a aruncat atunci câteva „săgeți” cu privirea.

„Mi s-a părut suprarealist, că după toată ziua asta a venit această doamnă…”, a zis Mihai la testimoniale.

Jurații au început să se uite confuzi pe măsură ce numărul se desfășura, în special Florin Călinescu, juratul surpriză al acestei ediții.

„Mărul adevărului, unde se află el?”, i-a întrebat concurenta pe jurați, iar Mihai Bendeac a izbucnit din nou în râs, alături de public de data aceasta.

„Te bufnește râsul când auzi de adevăr?”, i-a spus concurenta lui Mihai Bendeac.

„Ne trata ca la școală. Dacă schițam orice, un gest, se oprea și ne certa”, a mai zis actorul la testimoniale.

„Avem bunătatea, mărul adevărului și ne-ar mai trebui înțelepciunea străbunilor”, a explicat Doina Dorului Dac că acestea ar fi „tainele nemuririi”.

Jurații s-au amuzat din nou, nu de număr în sine, ci de întreaga situație creată.

„Eu am crezut că doamna Doina este speaker motivațional”, a zis Delia la testimoniale.

„Ce-i asta, băi nene?!”, a spus și prezentatorul Dan Badea, în timp ce numărul continua. „Ăsta e un fel de Matrix românesc?”, a continuat el.

„Mie mi-e frică de final”, a zis și Florin Călinescu, iar comentariile sale de pe parcursul numărului i-au amuzat pe colegii săi de juriu.

Doina Dorului Dac a citit apoi două poezii, una pe care i-a dedicat-o lui Cheloo, iar cealaltă lui Florin Călinescu. „Așteptam să se termine”, a zis Cheloo la testimoniale, cele două poezii fiind destul de lungi.

„Vă dați seama că ați reușit să creați un moment în care să-l dărâmați psihic pe Florin Călinescu? A cedat, era catatonic”, a mai zis Mihai Bendeac la testimoniale, judecând după reacția lui Florin Călinescu.

Jurizare Doina Dorului Dac, la iUmor sezonul 13

„Aș vrea să întreb, în primul rând, dacă a fost serios..”, i-a zis Mihai Bendeac concurentei.

„Da, tot”, a răspuns aceasta.

„Eu am crezut că face parte dintr-o sectă, de tip Bivolaru”, a zis și Cheloo. „Inițial am crezut că ați evadat de la ospiciu”, a continuat el.

„Am simțit ceva foarte rău la această doamnă”, a mai zis Mihai la testimoniale.

„Am văzut că poți să o ții așa până dimineață..(..) Fixați-vă o durată, 3 minute”, a zis Florin Călinescu.

La final, concurenta a primit 3 voturi negative și unul pozitiv, din partea lui Florin Călinescu, acesta amuzându-se pe seama deciziei sale. Ulterior, Călinescu a glumit că de acum își dorește „buton de întrerupere”, pentru a pune pauză momentelor lungi.

