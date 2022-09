iUmor sezonul 13, 9 septembrie. Bogdan Iepan, cel mai „dureros” număr de actorie. „Ești un om cu foarte mari probleme”

Bogdan Iepan s-a urcat pe scenă încrezător că va uimi audiența, lucru pe care l-a reușit, de altfel, însă nu cum și-a planificat. „Vedeți cum îmi puneți lavaliera, că o să distrug tot platoul”, a glumit el, înainte de a urca pe scenă, însă nimeni nu s-a așteptat la ce a urmat.

Bogdan Iepan, număr teribilist pe scena iUmor. Concurentul s-a aruncat de pe o masă

Întrebat de ce a venit la iUmor, Bogdan Iepan a replicat că vrea să își facă „puțină reclamă de scriitor, artist, actor producător muzical, ce vreți voi.”

„Eu n-o să am glume, o să am un repertoriu puțin mai vast. O să fie un act dramatico-comic”, le-a spus Bogdan Iepan și celor doi prezentatori, Șerban Copoț și Dan Badea.

„Sunt un scriitor neînțeles de societate. Pe scenă voi fi dementul Bogdan Iepan”, a mai spus el. Concurentul a prezentat o mică scenetă personală.

„Cu ceva ani în urmă am întâlnit o vrăjitoare, una dintre fostele mele. Punkistă, creață, frumoasă, dementă. Mi-a dat o poțiune magică. Am băgat și eu alte prostii la viața mea, credeți că o poțiune poate să mă omoare? Conține un demon”, a fost o replică din numărul său, care a stârnit curiozitatea celor prezenți.

Momentul său artistic s-a transformat rapid în..ceva greu de privit, au fost de părere jurații. După ce a „înghițit demonul”, concurentul a început să se comporte din ce în ce mai ciudat, certându-se cu „entitatea” care l-a posedat și trântindu-se chiar și pe jos.

„Nu a fost cringe, pentru că a fost cu mult peste limita cringe-ului”, a zis Bendeac la testimoniale. „Nu puteam să mă mai uit la el. Îmi era jenă de jena lui”, a spus și Radu Pietreanu, care s-a alăturat juriului în această ediție. Delia s-a amuzat însă: „Eu sunt pentru mai mult.”

La un moment dat, Bogdan Iepan s-a urcat pe o masă, iar apoi s-a aruncat. „Mă doare pe mine”, a zis Dan Badea.

La finalul momentului, Bogdan Iepan a ținut și un mic discurs. „Lumea nu a crezut niciodată în mine și știu că momentul ăsta a ieșit foarte prost”, a adăugat el.

Jurizare Bogdan Iepan la iUmor sezonul 13

„Mămica mea, ia de jurizează asta”, a zis Mihai Bendeac. „Au fost mulți care au fost cringe, exagerați. Dar atât de mult..nimeni”

„Am vrut să fie un act teatral improvizațional, sportiv”, a mai explicat concurentul, stârnind hohote de râs. „Mie mi-a plăcut. (..) Ești vărsător? Și eu, nici eu nu sunt zdravănă la cap”, a spus Delia.

„Eu n-am înțeles. A fost o pierdere de timp”, a zis Cheloo. „A fost un exercițiu de nebunie. Erau momente, crede-mă, de neprivit. Ești un om cu foarte mari probleme, dar trebuie să te folosești de ele”, a completat Mihai.

„Mie mi-a plăcut, dar cred că ai înghițit demonul greșit și te-a făcut să exagerezi”, a zis și Radu Pietreanu.

Bogdan Iepan a primit două voturi negative din partea lui Cheloo și Radu Pietreanu și doi de „Da” din partea Deliei și a lui Bendeac. Concurentul merge mai departe.

Despre iUmor sezonul 13, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile ecrane cu cel de-al 13-lea sezon! Despre noul sezon al show-ului iUmor, prezentatorii Serban Copoţ şi Dan Badea spun că este cel mai bun de până acum.

Cel mai nou sezon iUmor va putea fi vizionat în porţie dublă, vineri, de la 20:30 şi duminică, de la 20:00, la Antena 1. Şi în acest sezon, câte un jurat-surpriză li se va alătura Deliei, lui Mihai Bendeac și lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent, jurat ce nu va scăpa de bine-cunoscutul tratament al emisiunii – o porţie savuroasă de roast, venită din partea persoanelor de la care se aşteaptă cel mai puţin.

iMai Mult Umor revine cu un nou sezon și cu un nou personaj în culisele iUmor. Actorul Vlad Drăgulin va aduce în lumina reflectoarelor un personaj viral în mediul online. Acesta îl va impersona pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1. Serialul iMai Mult Umor va însoți fiecare ediție iUmor și va fi difuzat săptămânal, exclusiv online în AntenaPlay.ro.

Telespectatorii vor vota concurentul preferat în fiecare ediție pentru a-l aduce în Marea Finală a show-ului. La finalul fiecarei ediții se anunță „start vot” până a doua zi la ora 16:00. Publicul își poate vota preferații prin intermediul aplicației Antena 1.

Finalistul ales de public prin voturi va fi anunțat la Observatorul de la ora 16:00. În Marea Finală a sezonului 13 iUmor vor merge 12 concurenți, câte unul pentru fiecare ediție de audiții din cadrul emisiunii.