Sorin Bontea, Iulia Vântur și Florin Călinescu, printre jurații-surpriză iUmor sezonul 13

Delia, Mihai Bendeac și Cheloo sunt nerăbdători să își cunoască noii colegi și să se lase surprinşi de cele mai neașteptate numere de umor din toate colțurile lumii. Premiera vine în porţie dublă vineri, 9 septembrie, de la 20:30 şi duminică, de la 20:00, la Antena 1.

Chef Sorin Bontea a dezvăluit că s-a consultat cu bunul său prieten Florin Dumitrescu înainte să vină la filmările iUmor. Acesta din urmă a experimentat deja rolul de jurat în cadrul emisiunii de la Antena 1, iar colegul lui și-a dorit să știe câteva dintre secretele de culise ale show-ului înainte să ajungă la filmări. „Îmi place stand-up-ul, chiar e mișto! Sunt un tip care ţine la glume, ştiu în general care sunt şi <<punctele>> pe care prietenii mei le pot atinge atunci când vine vorba de poante!”, a mărturisit acesta, făcând referire la roast-ul special de care va avea parte şi în acest sezon al patrulea jurat.

Ce jurați surpriză vin la iUmor în noul sezon

Aceeași dorință o are și Radu Pietreanu în legătură cu orice participant de la iUmor. Actorul a mai spus că a pregătit o surpriză în cadrul ediției în care va apărea, dar şi că cel mai aşteptat moment al serii va fi cel al roastului său: „Abia aștept să văd roastul! Și, dacă nu-l duce ca lumea până la sfârșit, îmi fac eu singur roast! Îl ajut să mă facă de 2 lei!“, a declarat amuzat Radu Pietreanu.

Iulia Vântur abia aşteaptă să se lase surprinsă de momentele de pe scena iUmor: „Mă bucur să fiu aici, am auzit foarte multe lucruri bune despre emisiune! Am venit cu mult entuziasm să-i văd și eu pe concurenți. Pentru că din ce am văzut eu până acum, unii dintre ei mi s-au părut senzaționali!“, a declarat artista.

Florin Călinescu se alătură şi el noului sezon iUmor, din postura de jurat-surpriză al emisiunii. Actorul a dezvăluit că se așteaptă ca oricine să vină și să-l ia la roast și că nu va răspunde în cazul în care glumele despre el vor fi unele „nesărate”: „Până la urmă, publicul e cel care dă, de fapt, nota!”. Despre momentele de pe scena iUmor, Florin Călinescu a mai dezvăluit: „Înainte de râs este captarea atenției. Când captează atenția poate să fie un număr filozofic sau poate să fie un magician sau un concurent care înghite diverse lucruri!”.

Juratul Stand Up Revolution, Costel Bojog, s-a alăturat şi el noului sezon iUmor şi pentru o seară li se va alătura Deliei, lui Mihai Bendeac și lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent „Pot să fiu un jurat rău, sigur că da! Dar astăzi nu mă văd un jurat dur, astăzi, mă văd un jurat foarte simpatic. (…). Vreau să fiu generos. Concurentul special de la «iUmor» trebuie să fie unul singur sau o trupă de concurenți care «să umple» scena. Asta mi se pare foarte important – când intri pe scenă, «să o umpli», să am o bucurie să mă uit la tine“, a declarat Costel.

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile ecrane cu noul sezon de vineri, 9 septembrie, de la 20:30 şi duminică, de la 20:00, la Antena 1.

Serialul iMai Mult Umor va însoţi şi de această dată fiecare ediție iUmor și va fi difuzat pe Antena 1 şi pe AntenaPLAY. În noul sezon iMai mult umor, Vlad Drăgulin îl va impersona pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1.