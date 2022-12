iUmor sezonul 13, Gala Premiilor Muzicale. Ce vedetă a câștigat la categoria „Cel mai bogat soț”. Eliza Natanticu a făcut show!

Concursul iUmor s-a încheiat, câștigătorul a fost adjudecat, însă divertismentul continuă la cote maxime! Ediția specială iUmor de duminică, 11 decembrie 2022, a avut drept temă „Gala Premiilor Muzicale” românești, în cadrul căreia mai multe vedete autohtone au primit cele mai acide roast-uri.

Distracția a atins valori înalte după ce mai multe vedete ale Antenei 1, printre care și câțiva concurenții de la „Te cunosc de undeva”, s-au transpus în pielea personajelor și au pus în scenă momente hilare de imitație și parodie.

Jurații au primit provocări în plus, fiind nevoiți să ghicească la ce categorie se încadrează premiul, dar și cine ar putea fi „fericiții” nominalizați. Ajutați de Loredana, juratul surpriză al acestei ediții, Delia, Costel și Cheloo au trăit o experiență unică, fără să scape, așa cum era de așteptat, de clasicele porții de roast, deja tradiționale pentru formatul emisiunii de umor.

Eliza Natanticu s-a transformat în Irina de la A.S.I.A, în Gala Premiilor Muzicale iUmor

La categoria „cel mai bogat soț”, ca de obicei, jurații au încercat să ghicească nominalizările, care au fost: Irina de la A.S.I.A, Ileana Lazariuc și Cristina Rus.

„E o categorie în care, în România, sunt foarte mulți”, a glumit Loredana în timpul testimonialelor.

Delia a explicat răspicat, la testimoniale, că ea și Loredana nu fac parte din această categorie. „Mai munceam atâția ani? Mai cântam la Văscăieți?”, a glumit ea.

Câștigătoarea a fost Irina de la A.S.I.A, interpretată de Eliza Natanticu. Soțul ei este Președintele Federației Internaționale de Judo și este multimilardar. Soția lui Cosmin Natanticu a venit pregătită cu costumația clasică și codițele aferente, făcând show total pe scena iUmor.

„Trupa Animal X era cea la care bărbații salivau mai mult decât la noi”, i-a zis ea lui Șerban Copoț. Eliza Natanticu a avut și câteva momente muzicale, însă a mizat pe roast în seara de gală, în timp ce se afla în pielea Irinei.

„Vreau să îi mulțumesc soțului meu pentru că datorită lui am reușit să nu mai continui cariera mea muzicală și nu a trebuit să îmi mai fac cont pe OnlyFans. (..) Văd atâtea vedete expirate pe aici (Antena 1 n.r) că dacă ar veni SANEPID-ul ne-am lua amendă. (..)

La noi n-a fost totul roz cu trupa, poate doar hainele. Am avut multe probleme. S-au înlocuit mai multe membre în trupă decât la un spital de ortopedie (..) Soțul meu are mai mulți bani decât are Costel jucării înprăștiate prin casă, Cheloo înjurături pe piese și Loredana meditații”, a glumit invitata, care i-a luat rapid la roast și pe Șerban Copoț, Dinu Maxer, Răzvan Fodor, și alte nume sonore din industrie. Vezi în video-ul de mai sus!

Jurații au punctat că Eliza Natanticu a semănat și din punct de vedere fizic cu Irina de la A.S.I.A, iar la finalul momentului comic, Lizzie a făcut și o demonstrație de twerk. De această dată, numărul a fost și pe placul lui Cheloo.