iUmor sezonul 14, 11 martie. Romanticul X, revenire spectaculoasă pe scenă: „Am văzut regizori care nu pot să facă ce ai făcut tu”

Toată lumea a auzit de Romantixul X! Mai puțin Nelu Cortea. Iar ca să îl pună în temă pe colegul său, Cătălin Bordea i-a făcut concurentului o descriere pompoasă: „A fost mult timp cu fata mică a lui Băsescu! Are o clinică de te scoate din depresie amoroasă!”/„Era ciudat că toată lumea îl cunoștea!”, a spus Cortea la testimoniale.

În timp ce juratul îi aloca cele mai extraordinare cuvinte în platou, Romanticul X și-a făcut propria descriere în culise:

„Romanticul X este un personaj . Un Zorro. Este genul de om care încearcă să facă un spectacol furtunos pe scenă. Totul este deja pregătit! Mai am nevoie din regie de un bulgăre de pământ, de mai mulți manechini, din cauză că nu am oameni. Personajele o să le interpretez eu.”

Romanticul X, în rolul unui „artist” neînțeles de societate, a revenit la iUmor, sezonul 14: „Pentru el viața e o poezie!”

În momentul când a intrat pe scena iUmor, sezonul 14, Romanticul X a avut parte de o primire ca la decernarea premiilor Oscar, iar discursul de început a concurentului a fost pe măsură:

„Acum sunt leul liber. Doar aici. De asta am și pupat scena! Cușca leului e faptul că viața cotidiană nu-mi aduce aproape nimic. Îmi aduce foarte puțin. Muncesc în <<delivery>>. Am o familie, am aceeași soție, n-are de muncă. Avem al doilea copil, nășit de o nașă din Tecuci. Până să ajung aici, mi-a venit în minte un citat motivațional: <<Urmează-ți panta, dar drumul să fie urcând>>.”

„Băiatul acesta se pricepe și la geografie și la drumuri și poduri. Băiatul acesta e ca o rachetă sovietică din anii `50, cu mult înaintea vremii.”, a spus Cheloo la testimoniale.

Pe urmă, Romanticul X a recitat introducerea piesei sale de teatru, intrând, apoi, în rolul de regizor:

„Am apărut la televizor și am plecat spre Giurgiu, unde sunt unchii mei. La ora 11 noaptea am bătut la ușă și am un unchi în Giurgiu așa mare și avea papucii mari la ușă, avea și un cățel și bat la ușă și unchiul spune cică: <<nici nu vreau să te mai văd! Te-am văzut la televizor, ești un caraghios, unde vrei să ajungi cu toate chestiile astea? Pleacă!>> Și am plecat. De aici a început această piesă de teatru: <<Julfă, turtă dulce>>, care e o prăjitură și am nevoie de șase persoane”.

După ce a distribuit rolurile între trei dintre băieții aduși pe scenă, piesa a putut începe. Deși momentul nu a avut un început și un sfârșit, cu siguranță a avut un latimotiv: „Am făcut armata la Galați!”/„Nu s-a terminat nicicum. Nici început nu a avut. Urmează continuarea!”, a spus Cătălin Bordea la testimoniale.

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Jurizare Romanticul X la iUmor sezonul 14

Jurații iUmor l-au luat la întrebări pe Romanticul X, descoperind, în cele din urmă, o fire artistică și plină de romantism a cărui unic vis este să ajungă la Hollywood.

„A fost o reprezentare a unui bal de boboci, dar de demult.”, și-a spus părerea sinceră Cătălin Bordea.

„Mie mi se pare că ne-ai întors în Grecia Antică. Dar poezii nu mai ai? Mai ai ceva să ne încânți? Ceva mai antrenant!”, l-a întrebat Cheloo pe concurent, moment în care Romanticul X a cerut o chitară.

„Hai să vă spun un cântecel! Simt în piept o inimă cum bate și încerc să fiu mai optimist, steaua de la Hollywood nu-i departe, sunt și eu puțin de tot un artist!”, iar „cântecelul” său a stârnit aplauzele publicului și a ridicat sala în picioare.

Ulterior, jurații au aflat că, de fapt, concurentul voia să pună în scenă o altă reprezentație, însă nu a găsit un „bulgăre de pământ”: „Păi nu ați găsit aici, în curte, un bulgăre de pământ?”, a întrebat Delia.

Cătălin Bordea i-a adresat Romanticului X o întrebare, care avea să scoată la iveală un suflet de artist neînțeles: „Ce ai face dacă mâine ai avea toți banii din lume?”/„Așa vrea să vizitez. Un bilet spre Australia. Să vizitez! Un bilet spre America, un bilet să ajung în America să văd Hollywood. Să ajung un mare artist!”

„Voi uitați cu cine stăm de vorbă! Stăm de vorbă cu Romanticul X. Este un romantic, el vrea să vadă lumea. Tu îl întebi de lucruri materiale. Pentru el viața e o poezie!”, l-a descris Delia pe concurent.

„Eu am văzut regizori care nu pot să facă ce ai făcut tu! Dintr-o dată așa, să pună șase oameni. S-a descurcat repede, s-a impus în fața colegilor actori. E un artist autodidact, curajos.”, l-a complimentat Nelu Cortea.

Romanticul X a primit trei like-uri din partea Deliei, lui Cortea și Bordea și un dislike din partea lui Cheloo, moment în care concurentul a îngenuncheat în fața publicului.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.