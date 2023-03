iUmor sezonul 14, 4 martie. Bilby, omul-mașinuță care a emoționat-o pe Delia până la lacrimi. Râsul pe bune a început la jurizare

Bilby Vielkin este originar din Ucraina, însă a venit tocmai din Italia, acolo unde, în calitate de este artist stradal, și-a îndeplinit visul de a construit o mașină unică pe mapamond. Răspunsul la întrebarea lui Cheloo dacă este refugiat a făcut deliciul publicului și a stârnit hohote de râs: „Ce? Nu, eu vorbesc engleza”.

Concurentul și-a descris actul ca fiind singular în lume, iar pentru punerea în practică a ideii mărețe, el susține că a investit o sumă colosală:

„Acest act este unic în lume. Nu are copie. Este ideea mea. Eu am construit-o. Am cumpărat o mașină electrică pentru copii și am tăiat-o. Are niște sisteme în costumul meu, niște computere de bord în mașină. Pe mine, crearea acestui act m-a costat 20.000 de dolari.”, a explicat Bilby la testimoniale.

Bilby, mașina care a creat sentimente contradictorii la masa juriului de la iUmor, sezonul 14. Numărul a făcut-o pe Delia să-și dorească să intre așa într-un concert

Bilby a reușit să instaleze suspansul printre jurații de la iUmor. După ce s-a lăsat așteptat câteva minute, concurentul a intrat pe scenă, însă apariția sa a fost una extrem de neobișnuită!

Astfel, în platou s-a prezentat o mașină, iar nu mică le-a fost mirarea juraților când au constat că, de fapt, Bilby se afla sub ea, concurentul fiind un adevărat contorsionist:

„E dedesubt!”, a constatat Cheloo./„A venit Transformers!”, a exclamat Delia, de-a dreptul înduioșată de ce vedea în fața ochilor.

„Ăsta e cel mai bun moment din sezonul 14!”, și-a dat cu părerea și Pipino de România în culise, acolo unde atmosfera s-a simțit la fel de incendiară./„Lejer ia patru like-uri, vă spun eu!”.

„Mie îmi vine să plâng!”, a spus Delia./„M-a făcut să mă gândesc și la mașina mea, care aștepta în parcare în ploaie. Care e mai mult decât o adunătură de fiare care stă să ruginească în parcare. Că ninge peste ea și mă așteaptă cu orele și mă duce. Adică o voi trata altfel!”, a mărturisit jurata la testimoniale.

„Cred că încearcă să ne transmită un mesaj!”, a încercat Cheloo să își dea seama ce se întâmplă./„Ești dependent de AdBlue?”, au întrebat, ironic, Bordea și Cheloo.

După mai multe sunete și mișcări specifice unei mașini, care o topeau pe Delia, concurentul și-a arătat adevărata față, moment care s-a bucurat de toate aplauzele: „E Piticu de la Simplu!”, a glumit Dan Badea în culise.

Pe urmă, a urmat un scurt spectacol de lumini care au cucerit-o pe jurată, inspirând-o pentru o idee viitoare de concert:

„Domnul mașinuță a fost spectaculos! Pentru mine a fost un spectacol. Eu m-aș duce să văd un concert de genul ăsta, cu un spectacol cu oameni cu mașinuțe care se transformă.”, a declarat Delia la testimoniale./„Aș putea să intru așa într-un concert? «Mași-nelia» să se numească“.

„Era adorabil, dar mai amuzant a fost ce s-a iscat în juriu. Acolo a fost numărul!”, a spus Bordea la testimoniale, anticipând ce avea să urmeze în etapa de jurizare.

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Jurizare Bilby la iUmor sezonul 14

Bilby a fost luat la întrebări de către jurații iUmor, iar ce s-a întâmplat la masa celor patru a fost o adevărată nebunie din care nu se mai înțelegea aproape nimic. Aici a început răsul pe bune!

„Mie nu mi-a plăcut numărul tău.”, a jurizat Cheloo, extrem de sincer.

„Numărul tău este foarte costisitor.”, a spus Bordea, însă nu a apucat să termine, fiind întrerupt imediat de colegii de la masă: „Nu, este emoționant...!”, a spus Delia./„Da, emoționant. Am plâns toată noaptea!”, a intervenit și Cheloo ironic./„Zici că suntem la examenul de engleză.”, a revenit Bordea cu replica.

Pentru că exprimarea lui Bordea în engleză „lăsa de dorit”, juratul l-a numit pe Cortea în calitate de purtător de cuvânt, respectiv de traducător: „Am să traduc pentru colegul meu. Este prima dată când vede acest număr și îl apreciază și .... își cere scuze că este atât de chel și de prost, că nici măcar nu știe să vorbească în engleză.”, a fost replica lui Cortea atunci când Bordea i-a zis să traducă că miroase a slănină.

„Stricăm un moment foarte frumos. Hai să nu îl stricăm, pentru că a fost un moment internațional superb!”, a intervenit Delia, moment în care deja nu se mai înțelegea nimic din jurizare./„Urăsc mașinile roșii! Îmi plac mașinile adevărate. Genul de mașini în care trebuie să te urci, nu în cele care trebuie să cobori ca și cum ai coborî într-un mormânt.”, a adăugat și Cheloo.

„El este supărăciosul dintre noi toți, nu pune la suflet!”./„Din punctul meu de vedere, a fost un număr foarte bun pentru un spectacol stradal.”, a încercat Cortea să dreagă situația.

Bilby a primit un singur like din partea Deliei și trei dislike-uri din partea lui Bordea, Cortea și Cheloo.

