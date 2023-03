iUmor sezonul 14, 11 martie. Sorin Onea a adus rețeta succesului pe scenă: „Vreau să te văd în finală”. Ce i-a propus Nelu Cortea

Deși Sorin Onea a recunoscut că are altă meserie, asta nu l-a oprit să își dorească să iasă din zona de confort și să facă ce îi place. Astfel, el a venit pe scena iUmor și a făcut un roast memorabil despre sărăcie.

„Mi se pare foarte tare treaba asta cu TV-ul, pentru că te scoate foarte tare din sfera de confort, având în vedere stilul meu de viață. Pe partea de câștiguri materiale stau foarte bine, acesta fiind și motivul pentru care mă trezesc în fiecare dimineață.”, a spus, în mod ironic, Sorin Onea la testimoniale.

În plus și fizicul l-a ajutat foarte mult, acaparând atenția nu doar datorită glumelor pe care le-a făcut: „Semeni cu un prieten bun de-al meu, Edward Sanda. Pe bune!”, i-a spus Dan Badea în culise.

Citește și: iUmor sezonul 14, 25 februarie. Tudor Costina a revenit cu forțe proaspete: „M-am întors”. Ce mai urmează acum

Sorin Onea i-a cucerit pe jurații iUmor cu subiectul sensibil pe care l-a abordat: „M-ai păcălit la început”. Nelu Cortea i-a propus o „colaborare”

Sorin Onea a avut cuvintele la el, iar succesul i-a fost garantat în etapa de audiții a sezonului 14 iUmor. Atât prezența scenică, cât și „bâlbâiturile” au completat momentul, iar jurații aproape că s-au simțit ca la un adevărat show de stand-up: „Ești începător. Mă bucur!”, i-a transmis Cheloo.

„Pentru următoarele minute, am rugămintea să puneți așteptările pe mod avion. Nu va urma chiar cel mai strălucit număr de stand-up, dar mergem pe premisa că măcar va urma.”, a început concurentul pe scena iUmor, sezonul 14, stârnind deja hohote de râs.

„De vreo șase luni de zile mă aflu într-o relație extrem de toxică cu sărăcia și în care eu sunt victima. Mai mult ea mă iubește pe mine. (...) Am decis să mă mut într-un <<residence>> și nu prea e combinație când tu câștigi 23 de milioane și trebuie să dai 15 pe chirie.”

„Am un Logan. Pentru femeile fără stimă de sine, știți unde mă găsiți. (...) În Logan poți să îți iei bătaie cu portierele închise (în trafic). Mașina asta se mulează complet după tine. Eu, în secunda când pun frână că văd pieton pe trecere, nu pun frână că văd pietonul, ci că mi-e frică pentru viața mea, că dacă l-am luat în bord, ăla vine în dreapta instant! Mergem amândoi în Rai.”

Sorin Onea și-a continuat număr de roast, tratând un subiect extrem de sensibil. Însă, glumele sale au primit multe aprecieri:

„Următorul lucru pe care l-am făcut după ce am primit factura de la utilități a fost să setez robinetul pe apă rece și să tai toate ștecărele din casă. La mine în casă mor gândaci de foame și nu e o glumă. Am venit de la muncă, am deschis ușa și au țâșnit afară vreo șapte.”

„La mine în casă nu există bureți de vase, există felii de pâine. Dacă vine un prieten la mine să stăm de vorbă și după un sfert de oră îmi spune: <<bă, mie îmi e foame>>, eu îi răspund că <<și mie>>. Anul ăsta cel mai tare de Halloween m-a speriat costumul de proprietar.”

„A dormit un prieten la mine într-o seară și după vreo 45 de minute mi-a zis: <<dă-mi o pereche de șosete, că mi-e frig la ghete, mânca-ţi-aş gura ta>>. Eu descopăr sărăcia, am ridicat ștafeta la sărăcie. La mine în casă este atât de sărăcie, că nu există mâncare pe masă nici măcar în tabloul din Cina cea de Taină. Sunt atât de sărac, că n-am nici măcar o replică de încheiere la bucata asta.”, a fost o parte din numărul extrem de bun al lui Sorin Onea pe scena iUmor, sezonul 14.

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Jurizare Sorin Onea la iUmor sezonul 14

Jurații l-au răsplătit pe Sorin Onea cu aplauze și felicitări. Dintre toți, Nelu Cortea a văzut potențial în el și i-a mărturisit că ar vrea să îl vadă în deschiderea show-urilor sale de stand-up comedy:

„Mi-a plăcut! M-ai păcălit puțin la început cu <<a da pe mod avion așteptările>>. Să știi că a fost un număr foarte frumos și cred că publicul e de acord. Foarte bine construit, aș vrea să te văd în finală, vreau să văd mai mult de la tine. Mi-ar plăcea să fie în deschidere la show-uri, mi se pare fabulos!”, a jurizat Nelu Cortea, care s-a arătat complet cucerit de numărul de stand-up al concurentului.

Întrebat de către Cheloo ce „procent” i-ar da „domnului Nelu” ca să îl promoveze, concurentul a oferit un răspuns extrem de savuros: „Asta e o decizie destul de grea, sunt foarte bun pe calcule, pentru că sunt sunat când se calculează salariul minim pe economie, deci pot să îl las pe el să decidă.”/„Eu nu pot să zic că ies pe balcon să fumez o țigară, pentru că oricât m-aș chinui, mai rămâne o bucată din mine în casă! Deci nu cred că e loc de doi.”, a mai răspuns Sorin Onea, atunci când a fost „ispitit” de către jurat să răspundă ce ar face dacă ar avea și o iubită.

„Nu mai da material! Ascultă-mă: ia materialul, pune-l deoparte, că s-ar putea să mai ai nevoie.“, l-a sfătuit Bordea pe Sorin Onea, iar Delia l-a completat imediat pe colegul din dreapta ei: „S-ar putea să mai aibă nevoie pentru finală! Da, mă! E bun, e bun!“.

„Tu te bâlbâi frumos. Ai emoții?”, l-a luat la întrebări, din nou, Cheloo./„Da, să știi că uite asta va fi o chestie care va fi foarte crunt criticată de prietenii mei. În mod normal cam acesta este debitul meu verbal. Gândește-te că m-am concentrat atât de tare să o las în viteza a doua, că am mers mai mult în ralanti numărul ăsta.”, a fost răspunsul dat de Sorin Onea, care i-a lăsat fără cuvinte pe jurați.

„Felicitări! Ai glume extraordinar de bune, care se pierd printre glumele proaste pe care nu le recunoști sau nu știi să le organizezi până la capăt, asta mi-arată că ești începător, mă bucur!”, a jurizat, în stilul caracteristic, Cheloo.

Sorin Onea a primit toate cele patru like-uri.

Aprecierile juraților iUmor pentru Sorin Onea au continuat și după ce el a părăsit platoul de filmare: „Ce șoc am avut! Băiatul ăsta chiar a funcționat! Este o apariție nouă și cred că o să se dezvolte, pentru că mi s-a părut că este inteligent și nu o să prezinte doar atât.“, a precizat Cheloo la testimoniale./„Pentru mine a fost, sincer, dintre concurenți, cel mai bun număr de stand-up de când am venit aici“, a mărturisit și Nelu Cortea la testimoniale.

Citește și: Nelu Cortea i-a lansat o invitație de nerefuzat unuia dintre concurenții iUmor: „Mi se pare fabulos! M-ai păcălit la început”

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.