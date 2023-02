iUmor sezonul 14, 25 februarie. Tudor Costina a revenit cu forțe proaspete: „M-am întors”. Ce mai urmează acum

Tudor Costina a pășit pe scena iUmor, sezonul 14 și a început numărul de stand-up cu o ironie la adresa uneia dintre cele mai utilizate aplicații din era Internetului:

„Mi-am dat, recent, seama că am o problemă de autocontrol cu Instagram-ul. Știi cum îți dai seama? Când deschizi Instagram-ul, vezi că nu e nimic care te interesează acolo. Închizi Instagram-ul, deschizi Instagram-ul. Cum făceau părinții noștri pe vremea comunismului, dar cu frigiderul. Lucrurile sunt tot alea, dar, la un moment dat, îți scad standardele”.

Tudor Costina, revenire impresionantă pe scena iUmor, sezonul 14. Cortea s-a regăsit în povestea lui

Tudor Costina a continuat, făcând referire la una dintre paginile de pe aplicația de socializare, care se intitulează „Motivații și succes”. Inspirat din citatele motivaționale de pe contul cu pricina, concurentul a ales ca numărul din această ediție să reprezinte povestea neștiută despre ce a trăit în urma finalei sezonului 11 a show-ului de umor:

„Totul a început aici. Am fost la iUmor. Inițial, nu voiam să mă duc, pentru că nu mă simțeam pregătit, dar am citit pe <<Motivații și succes>> că dacă bate o oportunitate la ușă și nu îi răspunzi, o să trebuiască să te duci la sediu după și e mai complicat. Am ajuns la iUmor și am ajuns până în finală. (...) Înainte să mă duc în finală, m-am îmbolnăvit foarte tare de un virus, era și pandemia pe vremea aia, dar am fost atât de prost încât am reușit să iau alt virus decât Corona. Am luat un virus la stomac.”, a spus Tudor Costina.

„Am dat materialul și a ieșit prost. A fost un eșec în cariera mea. Poate ați pățit și voi să aveți un eșec în carieră, dar sunt sigur că nu a fost televizat și dat în prime-time de Crăciun.”

„M-am întors după finală la hotel, unde eram singur, n-aveam pe nimeni. (...), am mâncat pizza, am mâncat ciocolată – știți ciocolata aia mare? Ciocolată care este făcută să o împarți cu cineva drag. Ce m-am gândit eu atunci a fost să-i scriu fostei mele prietene. Și acum probabil vă gândiți: «Ce prost ești! De ce i-ai scrie fostei prietene?!?». În apărarea mea pot spune că nu știam că ne-am despărțit. Da, am aflat atunci. Ea știa, se despărțise de mine în timp ce eram pe scenă și eu am aflat după. Pentru că știți cum e: când vin, vin toate și una pleacă.“, a fost o parte din numărul de stand-up al concurentului, care a reușit să stârnească hohote de râs.

Jurizare Tudor Costina la iUmor sezonul 14

Jurații au fost impresionați de show-ul de revenire a lui Tudor Costina pe scena iUmor, iar momentul a fost apreciat până și de prezentatorii Șerban Copoț și Dan Badea: „Bravo lui, a dat și din casă.“, a exclamat Dan Badea.

„Îmi doresc din tot sufletul un sezon întreg cu oameni traumatizați care să vină aici și să își expună poveștile, cu nume, totul, de la cameră, de la orice!”, a luat cuvântul Cătălin Bordea.

„Enterocolita dă naștere talentului și leagă prietenii. Uite, vezi, deja vă vorbiți!”, a intervenit și Cheloo./„Și semănați la față!”, a completat Bordea.

„Din câte ne-am dat seama, Costina a evoluat. Încep să se întoarcă concurenți care chiar au evoluat din punct de vedere al profesiei, talentului și dorinței. Adică e un sezon surpriză!“, a declarat Cheloo la testimoniale.

„Ești pregătit să ajungi din nou în finală sezonul ăsta?”, l-a întrebat Delia, la care concurentul a răspuns printr-o glumă: „Aici voiam să ajung… vă rog să nu mă votați“.

Tudor Costina a primit toate cele patru like-uri.

