iUmor sezonul 14, 18 februarie. Ionuț Dicoi, cioban de meserie a încercat să facă comedie. Jurații au avut nevoie de o explicație

Ionuț Marius Dicoi este un tânăr în vârstă de 29 de ani, care vine direct de la Sibiu pe scena iUmor. Cu un număr de ironie la adresa condiției sale de cioban, concurentul și-a pus în plan să le fure un zâmbet juraților!

„Nu știu exact cum e în casele cu neveste, că nu sunt însurat. Ce-i drept, nici soacră nu am, că pentru mine, asta e problema, că vin la pachet, îți iei și pușcăria și gardianul în același timp!”, și-a început numărul Ionuț Marius Dicoi.

Momentul i-a derutat complet pe jurați, deoarece nu își puteau da seama despre cine este vorba în numărul puțin stângaci de stand-up. Iată cum sună continuarea!

Ionuț Marius Dicoi, concurentul care și-a propus să pună într-o lumină mai bună meseria de cioban la iUmor, sezonul 14: „Nu toată lumea are o impresie bună”

„Am avut câteva relații, dar n-au ajuns la căsnicie, adică s-au terminat frumos, mai ales că am treabă cu munca și n-am timp. De dimineață până seara, alerg să le rezolv pe toate. Nu e frumos să vorbesc despre asta, dar am avut una negricioasă, astea sunt cele mai gălăgioase. Mă ocupam de ea mai mult ca de mine. Mușca, se opunea la orice. Dar și celelalte au fost destul de simpatice. Am avut una tocmai din China.”

„(...) Dacă vrei să o ai cum ți-o dorești, trebuie să o crești tu de mic!”, a spus concurentul, referindu-se, în mod evident, la mioarele pe care le are în grijă./„Și să nu o dai la prieteni!”, a completat Cheloo.

„Dar am avut necazuri cu ea. Cele mai multe sunt proaste. E adevărat, au capul mic. Dar Marcela a fost cu totul altfel. Uneori mai pleca și o găseam la altul acasă. Eram să sar la un vecin, că fix când am ajuns să o iau, el se juca în blănița ei. Acum nu mă mai supăr așa tare. M-am obișnuit. Mă duc, o iau, când mă vede, se bucură!”

Abia când Ionuț Marius Dicoi le-a arătat juraților un filmuleț cu oile sale, aceștia și-au dat seama despre ce era vorba în text: „Oi erau, mă!”/„Știam eu că aveți un aer biblic!”, a spus Cheloo.

Jurizare Ionuț Marius Dicoi la iUmor sezonul 14

Intervenția juraților a transformat momentul într-unul comic, iar, după ce au aflat ce anume l-a adus pe Ionuț Marius Dicoi pe scena iUmor, aceștia și-au început jurizarea. Dar nu înainte ca Delia să facă o remarcă, care a făcut deliciul colegilor de la masa de jurizare:

„Pe tine te cheamă Marius Dicoi și te ocupi cu oi!”, a fost replica juratei.

„Să știi că nu toți ciobanii arată așa! Tu ești din reclamă la parfum.”, a spus și Cătălin Bordea.

„Ești pentru prima dată pe scenă, s-a văzut, dar meriți aplauze pentru curaj, că ai urcat!”, a jurizat Nelu Cortea.

„A fost doar un text spus, cu emoții, e un număr statement, deci o să îl votez ca pe un număr statement!”, a spus Cătălin Bordea.

Ionuț Marius Dicoi a primit două like-uri din partea Deliei și a lui Nelu Cortea și două dislike-uri din pareta lui Cheloo și a lui Cătălin Bordea: „În sfârșit, bă!”, a spus Bordea./„Hai că nu ne-am îmbătat cu zer!”, a zis, pe de altă parte, Cheloo.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.