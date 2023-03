iUmor sezonul 14, 18 martie. Emanuel Drăguț a venit cu un sfat prețios pentru domnișoarele cu probleme în relații: „Fiți atente!”

Emanuel Drăguț, precum însuși s-a prezentat, este un tânăr simplu, care a ales să vină la iUmor cu un material ironic prin care să le fure un zâmbet juraților, lucru pe care l-a și reușit. Tocmai de la Caracal, concurentul deține un mic magazin alimentar și face sport de contact. Însă, el ne-a arătat că nu doar numele său este comic, ci că este și extrem de priceput la glume. Iată cum s-a descurcat!

„Fac sport de contact (...) Sunt din Caracal din loc și am un magazin alimentar, un aprozar. Dau pe caiet.”, a spus Emanuel Drăguț pe scena iUmor, sezonul 14, amuzându-i pe jurați cu ocupația sa.

Emanuel Drăguț a „livrat” un număr comic de stand-up la iUmor, sezonul 14. Pe Cheloo l-a cucerit: „Îmi place felul în care amestecă cuvintele acolo la întâmplare”

Emanuel Drăguț a început, timid, cu un banc sec, dar care a reușit să stârnească, deja, hohote de râs. Până la finalul materialului, concurentul a dovedit că are cuvintele la el și știe să facă haz de necaz. Citește până la final să vezi ce sfat prețios a avut să le transmită domnișoarelor:

„Am vrut să am o relație cu o tipă invalidă, până mi-am dat seama că nu merge. Am fost mereu un copil mai ciudat, dar, de fiecare dată când mă duceam la mamaie la țară și mă masturbam, ieșeam basma curată.”

„Provin dintr-o familie cu cinci frați și la noi intimitatea mereu a fost o problemă. (...) Aveam două camere. În una stăteam eu cu patru frați, în alta mama cu tata. Și aveam o oglindă și un televizor într-o cameră și, la un moment dat, era la televizor un documentar despre culturism. M-a luat și pe mine valul, am crezut că am mușchi, mi-am dat tricoul jos, am rămas la bustul gol, am început să mă flexez în oglindă, m-a luat valul și mai tare și am rămas, cu mama în cealaltă cameră, de data asta fără tata. Eu în cealaltă cameră, fără cei patru frați, cred că erau toți în pod și cum stăteam așa, la un moment dat, am început să fac și elicopterul.”

„A intrat mama peste mine în cameră fix când decola elicopterul. M-a rupt cu bătaia. Atunci s-a încheiat cariera mea în culturism. O înțeleg, aveam 25 de ani, plus nu mai văzuse elicopterul de la nouă ani, normal că s-a speriat când a văzut că era tot la fel.”

„Eu am și foarte multe probleme cu relațiile. În ultimul an, de fiecare dată când am încercat să îmi fac o relație, s-au întors la fostu` și nu înțelegeam unde greșesc... până m-am mutat, la un moment dat, cu o tipă în București și era ceva extraordinar cum îl făcea pe fost. Două zile a stat cu mine și s-a întors la ăla! M-am gândit eu așa: fetelor, fiți atente, dacă aveți probleme cu prietenul, simțiți că nu mai merg lucrurile cum mergeau între voi, haideți vreo două zile pe la mine!”

„Vreau să fac și niște anunțuri, să sune așa: <<Ai probleme cu prietenul? Ți se pare că nu mai faceți dragoste cum făceați odinioară? Acum ai soluția! Încearcă Emanuel!>>”

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Jurizare Emanuel Drăguț la iUmor sezonul 14

Dintre cei patru jurați iUmor, Cheloo a fost cel mai vocal și și-a exprimat sincer aprecierea față de materialul lui Emanuel Drăguț, dezvăluind că este unul dintre preferații săi de pe scena emisiunii:

„Emanuel Drăguț nu este deloc drăguț. Este un stand-up-er absolut îngrozitor, dar profesionist și dătător de umor. Mi se pare că duce totul la extrem. Glumele lui sunt vizuale. Aplauze. Este unul din preferații mei. Îmi place felul în care amestecă cuvintele acolo la întâmplare.”, a spus Cheloo la testimoniale./„Eu cred că ești unul dintre cei mai cinici stand-up-eri pe care i-am văzut pe scena asta. Felicitări! Nu e simplu!”, a mai spus juratul.

„Recunosc că nu înțeleg ce a făcut Drăguț. El avea un personaj de rocker rău și după, când a terminat... de ce?”, a spus, nedumerit și în același timp, dezamăgit, Cătălin Bordea la testimoniale.

Emanuel Drăguț a primit trei like-uri din partea lui Cheloo, Cortea și Delia și un dislike din partea lui Bordea.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.