iUmor sezonul 14, 11 martie. Marian Blănar, număr sincer de comdie. Una dintre „glumițe” i-a deschis lui Bordea caseta cu amintiri

În strigătul de bun-venit, mult prea prietenos, al lui Cheloo, Marian Blănar a intrat pe scena iUmor, sezonul 14 și a cerut un rând de aplauze: „Hai un rând de aplauze pentru voi și pentru jurați!”.

Concurentul i-a intrigat pe cei de la masa juriului din cauza unei frunze, a cărei sursă va rămâne un mister până mai târziu.

Dintre toți, doar Delia pare că a anticipat cui i-ar putea aparține obiectul „sacru” cu care Marian Blănar și-a făcut până și cruce.

Marian Blănar, numărul clasic de stand-up de la iUmor, sezonul 14: „Sunt foarte nebăgat în seamă”

„Sunt din Suceava și stau în Cluj-Napoca și deja simt <<vibe-ul>> ăsta de ură. Am 23 de ani și sunt foarte nebăgat în seamă. Atât de nebăgat în seamă, încât eu nu am câștigat niciun concurs <<fake>> pe Instagram. Până și taică-meu a câștigat și el are telefon fix. Vreau să încep cu o curiozitate: dacă atunci când aveți momente grele în viață, vă descărcați prin plâns? Zilnic, lunar, anual, săptămânal, oricând. Prin aplauze, vă rog!”, iar întrebarea a fost primită cu multe aplauze, ceea ce l-a făcut pe concurent să continue cu sarcasm: „Fătălăi!”

Numărul de roast al lui Marian Blănar a continuat prin a se lua de felul în care arată:

„Și eu plâng când gătesc. Motivul îl aveți în fața voastră. Adică eu mă îngraș în timp real și pentru că gătesc foarte bine! Atât de bine, încât eu le trimit alor mei pachete la Suceava.”

„Eu provin dintr-o familie destul de săracă. Eu am primit de la taică-meu de ziua mea o pereche de pantaloni pe care eu i-am dat lui, iar eu i-am cumpărat de la un prieten, care îi cumpărase dintr-un second-hand.”

„Eram atât de slab și urât (când eram mic), încât ai mei mă obligau să mă spăl cu buretele de spălat vasele, ca să mai prind un pic de grăsime pe mine.”, a fost o altă replică dată de concurent, însă, în acel moment, atenția juraților a fost distrasă de frunza care i-a căzut de la piept: „Mi-a căzut norocul.”

Apoi, Marian Blănar a introdus în discuție un subiect mai sensibil, care l-a făcut pe Cătălin Bordea să își aducă aminte de o „neînțelegere” mută dintre Suceava și Botoșani, pe care juratul ar fi aflat-o abia când și-a părăsit orașul natal.

„Vreau să vă las cu o nemulțumire de-a mea. Nu-mi plac oamenii care judecă sau judecătorii. De ce zic asta? Păi mi-am luat și eu o shaorma mare și m-am dus frumos într-un parc pe o bancă să o mănânc cum se face la mine la țară, când îți iei masa în oraș și în timp ce mâncam, oamenii care treceau pe lângă mine mă judecau pentru faptul că sunt moldovean-cocalar-borât. Borât am înțeles, că eram pătat cu ketchup pe tricou și moldovean, pentru că aveam un tricou pe care scria <<Suceava+Bucovina=>Moldova=Lăv>>, dar cocalar chiar n-am înțeles. Așa că mi-am mâncat shaorma, mi-am băut apa, am închis maneaua și am plecat!”, a fost o parte din numărul concurentului pe scena iUmor, sezonul 14.

Jurizare Marian Blănar la iUmor sezonul 14

La masa juraților s-a lansat o discuție aprinsă cu privire la orașul de origine a lui Marian Blănar, iar sarcasmul nu a întârziat să apară.

„Aici e o problemă! Eu sunt din Botoșani, tu din Suceava, avem ceva nasol! Voi le aveați pe toate, dar nu Botoșaniul, frate!”, a spus Cătălin Bordea./„Adică ce nu aveau? Sărăcie?”, l-a ironizat colegul din stânga./„Ai fost foarte cuminte. Eu am trăit niște peripeții tare dubioase în Suceava. Sucevenii sunt capabili de niște orori absolut mișto. S-ar putea Clujul să fi dat robinetele la minim.”, a mai adăugat Bordea.

Întrebat de Cheloo cu ce se ocupă la Cluj, Marian Blănar a oferit un răspuns extrem de sincer și inocent: „Lucrez la păcănele.”/„Hai că ne apropiem de Suceava!”, a exlamat Bordea.

Nelu Cortea a lansat o întrebarea care, de altfel, se afla pe buzele tuturor juraților încă de la momentul intrării lui Marian Blănar în platou: „Ce e cu frunza?”/„O să vedeți, nu e gluma mea. V-ați dori să aveți frunza asta.”, a răspuns, extrem de vag, concurentul./„E o frunză care a stat undeva! Posibil să fie costumul Evei.”, a anticipat Delia.

„Mi se pare că ai o mică problemă de dicție.”, i-a mai spus jurata.

„Ai venit ca mielul și ai plecat pastramă. Nici măcar nu vrei să vorbești cu noi!”, i-a reproșat Cheloo./„Poate nu vă place accentul sau nu vă place că m-am grăbit, cel puțin eu mi-aș da trei like-uri.”, a spus, în schimb, concurentul, dând start votului.

Însă, Marian Blănar a primit două like-uri din partea Deliei și a lui Cortea și două dislike-uri din partea lui Bordea și Cheloo.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.