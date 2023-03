iUmor sezonul 14, 18 martie. Morten The Maniac a revenit pe scenă cu un show pe trepte de durere. Cât de mult au rezistat jurații

Atenție, imagini cu puternic impact emoțional. Nu încercați așa ceva acasă!

Morten the Maniac s-a întors la iUmor, ca să celebreze longevitatea sa în artele spectacolului alternativ. Iar ce loc putea fi mai potrivit pentru un astfel de număr decât pe scena show-ului de comedie, mai ales că avem și noi jurați.

„Anul viitor se fac 20 de ani de când fac spectacole alternative și de zece ani de zile asta este singura mea ocupație. Așa că... pentru mine a fost ca oricare altă zi la serviciu. Nu îmi place (durerea) în sine, dar îmi place ce oferă durerea. Puțină durere nu strică prea tare. Atâta timp cât nu este legată de frică, nu este atât de mare durerea. Dacă este ceva ce eu am ales să fac, sentimentul de împlinire de după... și reacțiile publicului, îmi dau toate o senzație minunată! (...) Spectacolul meu durează două ore, așa că mai am multe lucruri de arătat!”, a spus Morten The Maniac la testimoniale.

Morten The Maniac, numărul care l-a făcut pe Cortea să lăcrimeze la iUmor, sezonul 14

Primirea pe scenă a concurentului a fost încununată de o descriere savuroasă făcută de Cheloo la testimoniale. Juratul știa cu ce are de-a face, așa că s-a asigurat că și de această dată nu a mâncat nimic înainte de moment, ca să îl poată privi fără probleme:

„E un domn care a venit la iUmor și a creat un număr gravitațional, a creat teroare în platou. A demonstrat că unii bărbați în alte țări chiar au testicule. La noi, în România, greutățile ne apasă, dar ne apasă pe spate, la materia cenușie...”

Nici bine nu a intrat pe scenă concurentul, că Delia i-a și arătat lui Cătălin Bordea Jokerul: „Ești pedepsit!”, motiv pentru care juratul a trebuit să stea, pe tot parcursul momentului, cu spatele la scenă. Doar reacțiile de pe fețele colegilor și sunetele din platou l-au ajutat să își dea seama ce se întâmplă, de fapt, acolo: „Îi mulțumesc frumos Deliei!”

„Eu sunt Maniacul și am venit din Norvegia. În seara aceasta, îmi voi păstra hainele pe mine.”, s-a prezentat concurentul pe scena iUmor, sezonul 14. Pe ritmuri de muzică, Morten The Maniac a scos, treptat, dintr-un geamantan pe care l-a adus cu el pe scenă diverse obiecte, printre care și o tigaie cu care a jonglat. Pe urmă, a scos un cui și l-a înfipt în nas, iar reacția lui Cortea a fost una extrem de dezgustată: „Și ăsta își bagă cuie în nas?!”

Ce a urmat, nu a putut fi privit. Din geamantanul cu „accesorii”, concurentul a mai scos un burghiu și o mașină de găurit și le-a îndreptat către nară: „Vreți să vedeți mai mult?”, a întrebat Morten The Maniac, ca și cum ce arătase până atunci nu era destul de greu de privit./„Da, vreau să văd mai mult!”, a răspuns, ironic, Bordea.

„Un alt act clasic al spectacolelor alternative este înghițitul de săbii. Dar după ce am făcut copii, am încetat să mai înghit săbii. Pentru că atunci când ești un înghițitor de săbii, trebuie să fii mereu pregătit să mori. Așa că după ce au venit copiii, am găsit ceva și mai periculos de înghițit. Vreți să vedeți?”, pregătindu-i pe spectatori de ceva și mai dificil de vizionat./„E chiar aici, în pălăria mea.”

După ce și-a scos un balon din pălărie, s-a căutat adânc prin pantaloni, de unde a scos o pompă: „Își umflă balonul.”, i-a explicat Cortea colegului din dreapta, care nu putea vedea spectacolul alternativ de pe scenă. Pe tonurile unei alte melodii, concurentul și-a introdus balonul în gât: „Mă bucur că nu vezi!”, i-a mai spus Cortea lui Bordea.

„A înghițit balonul, l-a ținut în el! Nu știu ce a făcut.”, a explicat Nelu Cortea la testimoniale, în momentul în care toți au realizat că el nu avea să își scoată balonul din interior prea curând.

Numai că lucrurile nu aveau să rămână așa! Nici mult timp nu a durat, iar pe o altă melodie, concurentul a început să se dezbrace, după care și-a umezit degetul și l-a băgat în posterior, de unde a scos, bineînțeles, balonul dezumflat pe care l-a și lins apoi: „Eu cred că omul ăsta a fost lovit de grindină la un moment dat.”, a replicat Cheloo de pe margine.

Iar reprezentația cu balonul nu s-a oprit aici, pentru că și l-a introdus în nară și l-a scos pe gură: „E greu să te uiți fără să îți vină să verși.”, a spus și Șerban Copoț la testimoniale./„Vedeam publicul cum reacționează, îl vedeam pe Cortea cum începe să se dezintegreze și chiar l-am văzut, la un moment dat, cum îi curgeau lacrimile.”, a descris Bordea atmosfera la testimoniale.

Pe urmă, balonul care ieșea pe o parte și de alta din nas și din gură, l-a umflat, din poziția aceea, cu pompa de mai devreme: „Îmi vine să vomit!”, a mai spus Cortea, care era cuprins de lacrimi.

La finalul momentului, concurentul a „sigilat” balonul dezumflat, pe care i l-a înmânat lui Bordea ca pe un „suvenir, în semn de amintire: „Este îmbibat în ADN-u meu, poate să facă o clonă a mea, dacă vrea.”, a spus, mai târziu, Morten The Maniac în culise./„Poate să mai facă un Maniac pentru următorul sezon.”

Jurizare Morten The Maniac la iUmor sezonul 14

„Mi-a plăcut foarte mult! Am înțeles că ai scos chestii din gură. Te-aș chema la ziua mea!”, a început Bordea, fiind total ironic./„Sigur, fac și spectacole multe pentru copii, deci este perfect!”, i-a răspuns concurentul./„Eu o să votez doar că l-ați făcut pe colegul meu să plângă, ceea ce apreciez foarte tare!”, a mai transmis juratul.

„Domnul meu, iUmor este pentru copii! Deci dumneavoastră sunteți binevenit aici! Avem o vorbă în România: <<Bate cuiul cât e cald>> și trebuie să recunosc că numărul este inovator. Reprezintă circuitul plasticului în natură. Reciclăm, așa e țara noastră! Eu sunt acea persoană care apreciază la maxim numerele de umor. Mi se pare umor simplu, de calitate... pentru Ajunul de Crăciun, pentru seara de Paște, pentru 8 Martie, e un număr cu adevărat comercial.”, a spus Cheloo./„E un spectacol alternativ pentru orice ocazie. Pot să fac!”, a completat Morten The Maniac.

„Apreciez faptul că puteți să faceți lucrurile astea. Dar eu am o problemă când văd genul acesta de legătură între nas și gură. Îmi vine să vomit, pentru că îmi imaginez dacă eu mi-aș băga... Nu pot, la propriu, să înghit genul acesta, pentru că mi se face rău.”, a jurizat Nelu Cortea./„Răsul, plânsul și faptul că ți se face rău, toate sunt niște trăiri!”, a explicat concurentul.

Așadar, Morten The Maniac a primit un dislike din partea lui Cortea și trei like-uri din partea Deliei, lui Cheloo și Bordea: „O să te mai vezi cu el!”, s-a auzit din sală./„Prea sensibil e Nelu! De ce nu ați adus un om mai zdravăn?”, a zis Delia la testimoniale, făcând referire la noul său coleg de la masa juriului.

