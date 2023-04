iUmor sezonul 14, 23 aprilie. Emanuel Cica i-a vrăjit pe jurați cu un număr de magie înfricoșător de bun: „Nu mai dorm la noapte”

Emanuel Cica a venit pe scena iUmor, sezonul 14, cu un moment în premieră în platoul de comedie. Născut în Timișoara, concurentul locuiește într-un oraș din Italia și a revenit în țară special pentru a participa la iUmor:

„Am făcut diverse show-uri de magie în Italia și acum am venit, pentru că este visul meu: să arăt aici, în țara mea, ce pot să fac.“, a mărturisit iluzionistul de 23 de ani.

Întrebat de magicianul Robert Tudor care este cel mai spectaculos număr pe care îl are în palmares, Emanuel Cica a răspuns: „Cel pe care l-am pregătit pentru audițiile iUmor. O să fie un număr tare rău de tot și sunt sigur că nu a mai făcut nimeni chestia asta“.

Emanuel Cica i-a cucerit pe jurații iUmor cu un număr de magie fără precedent

Emanuel Cica a urcat pe scena show-ului de umor de la Antena 1 împreună cu iubita lui, Andreea, pe care a cunoscut-o, în urmă cu câteva luni, în cadrul unei emisiuni de dating:

„Am cucerit-o tot cu magia. Am luat o floare din hârtie și am făcut-o floare adevărată. Și, de acolo, a început povestea noastră. M-a vrăjit și ea, recunosc! Am descoperit că ne potrivim foarte bine. Ea mi-a zis doar să nu mă tai în două dacă vin la iUmor.”

Povestea lor a continuat și în fața celor patru jurați, pentru că tânăra și-a tatuat iubitul chiar în timpul numărului de magie pe care acesta l-a creat:

„Nu mi-am făcut niciodată un tatuaj. Nu știu cum este durerea. Am puține emoții, dar pe mine mă va ajuta să îmi depășesc limitele cu voi, în seara aceasta. (...) O să o rog pe iubita mea să mă ajute.”

Înainte să îi fie făcut desenul, el le-a dat juraților câte o coală de hârtie și i-a rugat să scrie un număr între 1 și 100, fără să-l arate nimănui. Cătălin Bordea, Nelu Cortea, Delia și Cheloo nu au bănuit nicio clipă ce legătură există între desen și numerele pe care ei și le-au notat pe foi:

„(...) Majoritatea oamenilor, când se tatuează, caută ceva care să îi reprezinte. (...) Eu mi-am tatuat locul în care mă aflu acum (scria iUmor sub formă de cifre pe antrebrațul lui). Dacă ați fost atenți și ați observat, a fost mereu acest plic aici.”, a spus concurentul, rugându-i pe jurați să spună la ce număr s-au gândit, dezvăluind și semnificația pe care o are pentru ei: „M-am gândit la numărul șase, fiind și numărul de la apartament. Îmi place mult unde stau.”, a răspuns Cătălin Bordea.

„(...) Din toate numerele, eu am luat un număr pe care l-am scris aici.“, a continuat iluzionistul, moment în care a deschis plicul unde se aflau exact cifrele scrise de cei patru jurați pe foile primite la început.

Ulterior, concurentul l-a invitat pe Bordea pe scenă și le-a arătat tuturor adevăratul sens al tatuajului, dezvăluind încă un secret. Emanuel Cica i-a înmânat juratului un telefon, care era deschis pe aplicația de calculator și l-a rugat să înmulțească toate numerele pe care ei le-au scris pe colile de hârtie. Rezulatul final era chiar tatuajul pe care i l-a făcut, anterior, iubita sa pe antebraț.

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Jurizare Emanuel Cica la iUmor sezonul 14

Jurații iUmor s-au declarat fără cuvinte după numărul inedit de magie pe care l-au trăit alături de Emanuel Cica:

„Cum a făcut asta? A fost o premieră!“, a exclamat Delia, iar Nelu Cortea a declarat: „Domnul Emanuel, pe mine m-ați speriat puțin și mi-ați distrus concepția despre realitate, pentru că nu înțeleg ce s-a întâmplat. Eu sunt un om mai analitic de felul meu și îmi place să cred că înțeleg cum funcționează lucrurile. Dar aici n-am înțeles și pentru asta vă mulțumesc și vă felicit.”

„Eu cred că este un om foarte periculos, ne-a făcut să vedem ceea ce am scris, am râs, m-am distrat, a fost extraordinar.“, a jurizat Cheloo.

Așadar, Emanuel Cica a primit trei like-uri din partea Deliei, lui Bordea și Cortea și un dislike din partea lui Cheloo.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.