iUmor sezonul 14, 23 aprilie. Florin Maxineanu a adus-o pe Delia la capătul răbdării cu numărul de roast: „Sunt glume de unchi”

Florin Maxineanu s-a oprit pe scena iUmor, în audițiile sezonului 14, cu intenția de a concura pentru marele premiu oferit de show. Înainte de a-și începe momentul, concurentul a făcut și un anunț important, spunând ce ar face dacă ar câștiga competiția:

„Terles Berles revine! Am văzut foarte multe trupe că s-au reunit și am văzut că încă avem priză la public, că oamenii ne iubesc și noi îi iubim și vrem să revenim.”

Întrebat ce părere are că Varză concurează sezonul acesta la iUmor, Florin Maxineanu a oferit următorul răspuns: „Dacă câștigă unul dintre noi marele premiu, îți garantez că în direcția aia se vor duce banii. În Terles Berles!”

Florin Maxineanu a făcut glume despre experiența cu o fată plinuță la iUmor, sezonul 14, iar pe Delia a deranjat-o

După o scurtă interacțiune cu publicul, Florin Maxineanu a amintit de o întâmplare de la Târgu Jiu, pe vremea când trupa „Terles Berles” era în mare vogă și rupea, cu piesele sale, marile scene din România:

„Și eu fac parte din celebra trupă Terles Berles, cea mai proastă trupă din România și singura care recunoaște. (...) Am avut un concert la Târgu Jiu, culmea am avut și succes! Patronul de acolo și-a dat seama că avem potențial și ne-a invitat să rămânem acolo toată vara, pe ștrand. (...) Și într-o seară vine Varză și-mi zice: <<Du-te la șefu` și ia cheile de la mașină că am agățat-o pe una și ce crezi?! Nu vine singură, ci cu prietena ei>>. Vine Varză cu aia a lui, era bună de te lua Smurdul și zic: <<dacă asta e așa, îți dai seama cum e a mea?>> (...) Cum nu văd bine la distanță, vedeam așa un pâlc de oameni cum se apropie, iar, pe măsură ce înainta, oamenii din pâlc dispăreau, dar pâlcul rămânea la fel de mare! S-a oprit lângă noi, am zis: <<aia e, o fac pentru Vărzică>>.”

„Întind mâna, fac cunoștină cu ea și zice: <<Simona>> și eu zic, în gând: <<ce Simona, că ești direct Fiona, nevasta lui Shrek>>.”, numai că gluma sa a deranjat-o pe Delia, care a afișat o față extrem de nemulțumită.

Și așa, povestea concurentului s-a învârtit în jurul acestei domnișoare supraponderale, făcând mai multe glume răutăcioase la adresa ei. Precum avea să zică și la jurizare, Delia nu le-a apreciat deloc.

„(...) Am ajuns la locația unde stăteam, eu am rămas cu Fiona în curte. Mă duc în foișorul din curte și pe masă, o sticlă de pălincă din serile trecute... parcă nu mai era așa de urâtă acum. (...) Am început să o mângăi pe spate, de sus în jos, de zici că era polistiren pe casă. (...) O scanam de jos în sus și zic că o iau printre picioarele ei, cobor cu privirea în zona inghinală, unde era un bichon maltez, care ieșise pe după chiloți. Ea îmi zice: <<Dacă nu mă iei, te iau eu!>> Și m-a luat Fiona și mă simțeam ca puiul de găină sub cloșcă, nu mai puteam să respir!”, a fost o parte din materialul lui Florin Maxineanu pe scena iUmor, sezonul 14.

Jurizare Florin Maxineanu la iUmor sezonul 14

Delia a folosit Jokerul pentru a-l obliga pe Cătălin Bordea să jurizeze pe ritmuri muzicale, moment care a distrat la maxim publicul. După scurtul moment interactiv, cei patru și-au luat rolul de jurat în serios:

„A fost ca un Revelion din `92.”, a spus Cătălin Bordea la testimoniale, la care Delia a adăugat: „Aș vrea să îți recomand să îți faci un grup de prieteni un pic mai tineri. O să te ajute, pentru că o să înțelegi niște lucruri. Sunt glume de unchi, după ce a băut un pic!”

„Cineva trebuie să îți spună că este foarte prost! Atât de prost, încât am crezut că este alt cadou pentru mine.”, a adăugat Cheloo.

Așadar, Florin Maxineanu a primit patru dislike-uri.

