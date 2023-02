iUmor sezonul 14, 25 februarie. Maria Grosu a făcut spectacol cu un musical fără cusur. Ce a recunoscut Cheloo în direct

Cu o energie molipsitoare, tânăra actriță, Maria Grosu, a jucat rolul unei vecine deranjate de locatarii de bloc extrem de gălăgioși. Cu platoul de „brownie deshidratate” în mână, dar și cu o ținută de casă sexy, concurenta i-a pus în temă pe jurați, începând cu următoarea întrebare: „Aici se ține ședința de bloc?”, după care s-a prezentat: „Eu sunt vecina de la etajul șase, apartamentul 14 G. Nu mă cunoașteți, cred, încă, că abia ce m-am mutat. V-am adus niște prăjiturici. Cu mânuțele mele le-am făcut”.

„Sunt o fire foarte olfactivă! Apropo de bărbați, știți bancul cu găina? Eu când am auzit bancul ăla pentru prima dată, am zis că, de atunci, o să fie mottoul meu în viață și tot de atunci sunt foarte împiedicată!”, a spus concurenta./„E cea mai proastă împiedicătură pe care am văzut-o!”, i-a șoptit Bordea lui Cortea.

Maria Grosu a continuat cu o ironie, spunând că îi place liniștea oferită de bărbații care tac și o ascultă. În contrast, vecinii de bloc nu sunt așa: „Cel mai mult și cel mai mult îmi place când un bărbat mă ascultă. Adică îmi place liniștea. Iar aici, la voi în bloc, asta este o mare problemă! Era cât pe ce să vă trântesc o reclamație de să nu vă vedeți!”, după care a strigat: „Muzica!”

Și astfel, Maria Grosu și-a început numărul impresionat de musical care i-a cucerit, în special, pe Cheloo și Delia:

„M-am mutat în 14 G. E totul calm, e pace, culcuș perfect pentru un iepuraș. Orice sunet îmi displace. Fără telefoane, fără petreceri, fără bormașină. Doar un fotoliu, cafea cu lapte, un colț perfect pentru o carte. Mă pierd în Cehov, când deodată mi s-a părut că a venit de dedesubt, e o soprană repetând în 13 G”.

În cele din urmă, se pare că Maria Grosu s-a obișnuit cu gălăgia vecinilor, care începuse să nu îi mai displacă atât de tare:

„(...) M-am săturat de liniște. Acum urăsc tăcerea. Sunt un star în 14 G!”, a încheiat tânăra momentul./„S-a supărat vecina!”, a strigat Șerban Copoț din culise.

Jurizare Maria Grosu la iUmor sezonul 14

Înainte să fie anunțate voturile pentru Maria Grosu, Cheloo a făcut o dezvăluire în premieră de la masa juraților, lansând un secret care i-a uluit pe colegii săi:

„A arătat și a sunat impecabil momentul tău! Și să treci prin atâtea genuri și să fii atât de nebună, de curajoasă acolo pe scenă, bombă!”, a jurizat Delia./„Te înțeleg cel mai bine, pentru că am aceeași problemă cu vecinii.”

„Eu recunosc că n-am auzit nimic din ce ai zis, adică am auzit puțin. Eu nu înțeleg musicalul, adică nu mi-a plăcut niciodată. Nu înțeleg de ce cântă unii la alții!”, a spus, în schimb, Cătălin Bordea./„Nu e genul meu de chestie.”

„Se vede munca din spatele actoriei, îmi place foarte mult, cânți excepțional, <<funny>> nu a fost...”, a spus Nelu Cortea, la care Delia a intervenit, ca să îi ia apărarea concurentei: „Dar nu era <<funny>>, eu o trec la categoria de <<entertainment>> bun, spectacol!”/„Ăștia sunt vecinii care se ceartă și urmează administratorul!”, a spus Cătălin Bordea, făcând referire la contrazicerile colegilor săi.

„Eu toată viața am avut probleme cu vecinii! Dar, per total, mie-mi place cabaretul!”, a fost dezvăluirea pe care Cheloo a făcut-o în direct și care i-a luat prin surprindere pe colegii jurați: „Ce, mă?!? Cheloo… What?!?“, a exclamat Cătălin Bordea. /„Am crescut la Cișmigiu, cu dansatoare cu pene.”, a mai adăugat Cheloo./„Vestea sezonului! Lui Cheloo îi place cabaretul!”, a afirmat Bordea la testimoniale.

„Eu apreciez acest număr mizerabil cu care ai venit. Îți apreciez munca, eu chiar vreau să fii o traducătoare de succes pe viitor.”, a jurizat Cheloo./„Mie mi-a plăcut ce a făcut fata asta, mi se pare că a fost foarte sigură pe ea. N-a prezentat un gram de emoție pe scenă. Felicitările mele!”, a mai spus juratul la testimoniale.

Maria Grosu a primit toate cele patru like-uri: „De teamă am zis <<da>>.”, a mărturisit Bordea la testimoniale

