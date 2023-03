iUmor sezonul 14, 4 martie. Ansamblul Folcloric Valea Prahovei a distrat audiența cu o mică istorie a dansului: „Fac pe ei, mă?”

Fiecare dansator din Ansamblul Folcloric Valea Prahovei a intrat în pași de dans pe scena iUmor, sezonul 14. Până să își dea seama despre ce este vorba, jurații s-au arătat puțin confuzi de maniera prin care dansatorii au ales să își facă intrarea în platou.

Singurul care a intuit despre ce este vorba a fost însuși magicianul Robert Tudor, care a făcut tot de felul de ironii distractive în culise:

„De ce se țin, mă, așa? Fac pe ei? De ce nu au făcut înainte să intre?”/„Așa o fi dansul la ei în Prahova. La noi în Moldova, mâinile sunt la spate.”, a spus un alt concurent din culise./„Unde sunt călușarii de altă dată? Acum ții călușarul în mână!”

Ansamblul Folcloric Valea Prahovei a combinat folclorul cu umorul la iUmor, sezonul 14: „Și strigăturile din dansuri sunt pline de umor. O să fie o surpiză!”

În timp ce se balansau de pe un picior pe altul, dar într-un ritm bine pus la punct, dansatorii de la Ansamblul Folcloric Valea Prahovei au pus în scenă, așa cum aveau să zică mai târziu, o istorioară a dansului.

Pe rând, fiecare dintre bărbați apărea pe scenă și își executa extrem de precis mișcările de dans, după care se îndrepta către toaleta publică care era afișată în colțul scenei și care făcea parte din momentul artistic.

Numărul a continuat cu înfățișarea pe scenă a formulei complete de dansatori. Împreună, aceștia executau aceeași mișcare în sincron. La un moment dat, concurenții și-au dat mâna, însă aceasta era poziționată exact către partea din față a partenerului de dans, ceea ce i-a amuzat copios pe jurați. La final momentului, dansatorii s-au „ușurat” de povara emoțiilor.

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Jurizare Ansamblul Folcloric Valea Prahovei la iUmor sezonul 14

Pe cei de la Ansamblul Folcloric Valea Prahovei i-a unit dansul, dar și dorința de a face comedie, reușind un număr inedit de umor, care nu i-a lăsat indiferenți pe jurați.

Cei patru de la masa juriului au apreciat ideea concurenților de a combina folclorul cu umorul, iar momentul a fost cu atât mai spectaculos cu cât și Nelu Cortea și-a arătat calitățile artistice.

„Este un omagiu adus bărbaților care sunt prinși în trafic și care nu găsesc o toaletă, care nu le merge liftul și stau la etajul 8 sau 9 sau 10. Ansamblul incontinență urinară. Excelentă idee!”, a jurizat Cătălin Bordea./„Aștept să văd și numărul doi. Veniți cu enterocolita de la Valea Prahovei.”, a fost replica juratului care a stârnit hohote de râs.

„Mie mi-a amintit de Nelu pe scena iUmor.”, a spus Delia./„Vă mulțumim că ați venit și pe la noi, că ați ținut cont și de numele acestei emisiuni, v-ați gândit să faceți să fie cumva și despre umor. Bravo!”, a mai adăugat jurata.

„Vrea să zică că și eu am făcut dansuri populare, pentru că era singura chestie de la mine din oraș, din Huedin. Am făcut și vioară și dansuri populare și am apreciat foarte tare! Doar că noi n-am avut de astea subțirele, lejere, aveam de alea de pânză de făceam rană la gât. Oribil!”, a fost comentariul lui Cortea, completat de întrebarea lui Bordea: „Vrei să dansezi?”, dar și de insistențele Deliei.

Astfel, în aplauzele publicului, Nelu Cortea a urcat pe scenă și a executat un dans popular pe loc, apreciat inclusiv de cei din Ansamblul Folcloric Valea Prahovei: „Acesta e mersul pe lângă curțile oamenilor.”, a glumit Cheloo./„Tu arăți ca ursul polar și te miști ca o rândunică. Nu pot să cred!”

„Ce credeți că a făcut amuzant acest număr?”, i-a provocat Cheloo pe concurenți să răspundă./„Acest moment se vrea a fi un pamflet la istoria descoperirii dansului. Toată lumea a stat la toaletă, a încercat să facă așa câțiva pași pe loc.”, a răspuns unul dintre dansatori.

„Întrebarea mea a fost un test. Hai să vedem cât umor au dansatorii noștri. Mi se pare că au fost în total disconfort pe scenă, nu erau pregătiți să ne dezvăluie secretele vieții lor și au rămas la intrare, chiar dacă au ajuns pe scenă.”, a jurizat Cheloo la testimoniale.

Ansamblul Folcloric Valea Prahovei a primit trei like-uri din partea Deliei, lui Cortea și Bordea și un dislike din partea lui Cheloo.

