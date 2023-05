iUmor sezonul 14, 7 mai. Cristina Horez a vorbit despre un subiect tabu. Bărbații din juriu s-au aprins: „N-a satisfăcut-o nimeni”

Cristina Horez spune despre ea că a încercat să dea la actorie, dar fără succes, motiv pentru care a ales să se orienteze către platforma de divertisment TikTok, acolo unde a reușit să cucerească internauții cu subiecte de interes:

„Lucrez în marketing, sunt actriță pe TikTok. (...) Am dat la actorie, dar nu am luat, așa că am hotărât să îmi fac scenariile mele și ce-mi vine în cap pe pagina mea și chiar a avut succes! Postez, în mare, <<content funny>> despre relații, <<couple comedy>>, chestii inspiraționale pentru femei.”.

La iUmor, concurenta a venit să vorbească despre un subiect pe care îl consideră încă tabu în zilele noastre: „sexul în relațiile lungi”.

Cristina Horez a promis „un moment senzațional și fierbine” pentru iUmor, sezonul 14

„(...) Vreau să vă vorbesc despre sexul în relațiile lungi. Nu mai e la fel ca la început. Acum, în trei minute, ai făcut sex și ai văzut și știrile. Bărbații ăștia, mi se pare că devin puțin degeaba într-o relație. Singura lor mișcare e că mai ridică picioarele când dai cu mopul prin casă.”, a început concurenta cu o replică de roast pe scena iUmor, sezonul 14.

„(...) Cea mai lungă relație a mea a fost chiar prima relație, vreo trei ani, cu o persoană foarte toxică și fără pic de talent la pat. Dar mie mi-a plăcut prima mea relație. Chiar dacă a fost toxică, au existat fluturașii ăia... Mie mi se pare fascinant ceva... după alea trei minute... că adorm instant după.”

„Părea că n-a satisfăcut-o nimeni până aici și a venit să țină o prelegere întreagă despre cum ar trebui să fie satisfăcută și că bărbații sunt ăștia care adorm repede la orice...”, a spus Nelu Cortea la testimoniale.

„(...) Eram la munte, cu toată familia lui, și i-am zis să îmi dea geaca că era friguț. Soră-sa, surorile sunt mai rele ca soacrele, a vrut să ia geaca de pe mine, a început să o tragă și a fost cel mai enervant moment din viața mea și umilitor, dar, în același timp, a fost și cel mai sexy, pentru că nu m-a mai dezbrăcat nimeni cu atâta pasiune până atunci. Am decis să plec de acolo, el a venit după mine, am văzut ursul, el s-a panicat și i-am zis: <<fă pe mortul!>>, iar el a zis că nu face pe mortul că <<mă mănâncă ursul>> și i-am zis: <<bine, hai!... că, în două minute, până vine ursul, tu nu mai miști.>>”

Jurizare Cristina Horez la iUmor sezonul 14

Materialul domnișoarei a dat startul unui șir lung de întrebări despre cum ar trebui să fie actul sexual: „Descrie-mi un preludiu pentru o căsnicie admirabilă.”, a spus Cheloo. Iar concurenta le-a satisfăcut curiozitățile bărbaților din juriu, oferindu-le următoarele răspunsuri:

„Preludiul poate însemna și că vine acasă și se uită la tine. Nu e doar de atins. (...) Vine acasă, ne luăm o sticlă de vin, vorbim puțin, minim două minute, despre ce ai făcut azi...”, la care jurații au reacționat: „Ar trebui să vorbești despre ce ai vrea să îți facă...!”, iar ea a continuat: „Ideal e să nu se atingă zonele vitale, să le lași la final, ca să crească dorința.”, moment în care concurenta a exemplificat pe bustul generos cum nu ar trebui să se facă: „Cine face asta?!”/„Prietenul meu!”, a răspuns tot ea.

Ulterior, Nelu Cortea a făcut o dezvăluire, fără perdea, despre relațiile intime cu soția sa, cu care este împreună de 17 ani. Ce a recomandat la final:

„Eu sunt de 17 ani cu nevasta mea și să știți că, după 17 ani, sexul nu e mai nasol, ci e mult mai mișto! Pentru că evoluează. Ulei de cocos, atât vă zic!”/„Bravo pentru ce ai făcut! Din păcate, n-ai învățat textul ca lumea, se vede că ai avut emoții.”

„Subiectul era ofertant. Aveai cu ce să te joci. Asta e!”, a spus Delia.

Așadar, Cristina Horez a primit patru dislike-uri.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.