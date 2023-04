iUmor sezonul 14, 30 aprilie. Teodor Abagiu a explicat de ce crede că trăim în Matrix. Finalul i-a „dezumflat” pe jurați

Teodor Abagiu nu este la prima încercare pe o scenă de comedie. El a fost concurent, în trecut, și la emisiunea Stand-up Revolution de la Antena 1.

În seara aceasta, el le-a pregătit juraților iUmor un număr care se vrea a fi captivant, rezumând, într-o notă ironică, observațiile sale despre lumea în care trăim.

„Eu sunt actor la bază. M-am apucat acum doi ani de zile de stand-up. Am lucrat în publicitate jumate de an. Am lucrat în producție de film, dar și ca barman. (...) În seara aceasta, am să vorbesc despre cum e să trăim într-o simulare. O să vă spun niște păreri de-ale mele despre lumea din jurul meu, niște observații micuțe.”, a spus concurentul la testimoniale.

Teodor Abagiu a venit să vorbească la iUmor, sezonul 14, despre „cum e să trăim într-o simulare”

„(...) Am citit, de curând, ceva pe TikTok. Am văzut, era un băiat, Elon Musk îl chema, și vorbea despre calculatoare și despre cum și noi suntem într-o simulare și mi-am dat seama că are dreptate, iar acestea sunt argumentele mele: Unu: voi ați văzut că toate babele de la țară arată la fel? Doi: ce are fiecare? Telefon! Ce are telefonul? Cartelă! Ce are cartela? <<Sim-ulare>>. Trei: suntem programați de mici și mi-am dat seama că trăim într-un Matrix. Cum mi-am dat seama? Păi cum face câinele? <<Ham-ham!>> Cum face pisica? <<Miau-miau>>. Cum fac păsările? <<CIP-ciRIP>>. O să fac o teză de doctorat pe asta!”, a început concurentul pe scena iUmor, sezonul 14.

„Credeți în chakre, în energii? Vreau să vă spun că am fost blestemat de curând. Cred eu chestia asta. Aprilie, 2022. Miracol de Paște! Am ieșit cu o fată și nu era soră-mea. O să-i zicem Alexandra, pentru că așa o chema. (...) Am ajuns la ea și în toate colțurile casei avea ametiste, cuarț, tranzistoare de Dacia 1310, avea de toate. A scos o chestie și a zis: <<hai să te curăț de energii!>>. A scos o chestie care se numește Palo Santo, ieșea fum din treaba asta și mi-a venit rău și i-am spus: <<te rog eu frumos vorbește-mi despre Nietzsche, Schopenhauer, dar nu mă da cu asta! Iar după a scos o bucată de salvie și m-a dat cu ea până am leșinat. Ce vreau eu să vă spun? Am 25 de ani, curăț, spăl, gătesc, caut o femeie ieșită din Matrix să mă întrețină. Eu sunt însărcinată cu fratele tău.”, a încheiat, extrem de abrupt și fără niciun sens, Teodor Abagiu pe scena audițiilor sezonului 14, iUmor.

Jurizare Teodor Abagiu la iUmor sezonul 14

Cătălin Bordea și Nelu Cortea au avut alte așteptări pentru finalul materialului prezentat de către Teodor Abagiu, datorită premisei grandioase cu care alesese să înceapă. În schimb, Delia a fost de altă părere. Iată ce discuție contradictorie a iscat prestația concurentului între Bordea și Cortea!

„Eu am o problemă cu textele care par doar premise, unde e doar o relatare a unor întâmplări. Trebuia să fie ceva <<boom>> la final!”, a jurizat Cătălin Bordea.

„M-aș duce enorm cu asta... adică e personajul ăsta care crede în matrice și în legăturile astea, du-te departe, este foarte cuminte ce ai făcut tu.”, a jurizat și Nelu Cortea.

„Exagerați! Mie mi se pare că este ceva special și mi se pare că se duce pe o nișă...”, a jurizat Delia, fiind întreruptă de către Cheloo, care l-a provocat pe Cătălin Bordea: „Domnule Bordea, hai să îți explic! Dacă îi dăruiești acum toate secretele, s-ar putea ca peste 10-15 ani să ai o concurență reală din partea lui. Cât plănuiești să faci tu stand-up?”, la care Bordea a răspuns: „Până mor!”, iar Cheloo i-a dat replica din nou: „Atunci nu-l ajuta!”

Așadar, în semn de „pedeapsă”, Teodor Abagiu a primit trei like-uri din partea lui Bordea, Cortea și Delia și un dislike din partea lui Cheloo.

„Dându-i <<da>>, nu i-am făcut un bine! Nu s-a bucurat după ce l-am certat!”, a explicat, ulterior, Cătălin Bordea la testimoniale.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.