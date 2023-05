iUmor sezonul 14, 7 mai. Luci, direct din public pe scenă: „Nu s-a mai dat niciodată așa ceva”. Momentul așteptat s-a întâmplat!

Nu există român care să se uite la iUmor, sezonul 14 și să nu îl știe pe Luci, un personaj deja de-al casei: „El se simțea ca acasă. El era ceva de genul: <<voi sunteți la mine aici!>>”, l-a descris Dan Badea din culise.

Cunoscut, mai ales, pentru sărutul anului cu Carmen Belensi, o altă concurentă sonoră de la iUmor, băiatul din public a venit pe scenă cu un material motivațional, având strecurate, pe ici pe colo, și multe accente de roast.

Întrebat de către producătorii emisiunii cine este și cum a ajuns să facă parte din publicul iUmor, concurentul a oferit următorul răspuns: „Luci este un băiat care vine de la țară, modest, venit în București pentru facultate. În prezent, sunt la master, pe management în turism și nu știu ce-mi doresc de la viața mea. Vreau să experimentez. Mie-mi place să râd foarte mult. M-au observat coordonatorii că râd și uite așa, m-au luat la mai multe emisii. Nu era neapărat dorința de a ieși în evidență. M-au scos alții.”

Întrebat și despre sărutul cu Carmen Belensi, Luci a răspuns că a fost numărul lui preferat: „Eu am fost mai dornic decât ea. Eu am întins mâna. Acesta a fost numărul meu preferat, trăit pe scenă. Chiar a fost trăit! Cel mai mult îmi doresc să revăd juriul, dar și pe public, pentru că am foarte mulți oameni în public pe care îi cunosc și îi îndrăgesc foarte mult.”

Luci a intrat pe scena iUmor, sezonul 14, în pași de dans. Jurații au putut remarca faptul că apariția acestuia era una total diferită de cum ne-a obișnuit. Băiatul din public era îmbrăcat la cămașă, completată de o piesă vestimentară aparte: un costum mov, strălucitor, care să îl facă personajul principal al serii: „Arăți diferit! Nu te-am recunoscut. Mi-a luat ceva. Ești superb și costumul...”, a spus Delia.

„Nu există! Nu s-a mai dat niciodată așa ceva!”, a precizat și Magicianul Robert Tudor din culise.

Simțindu-se foarte bine, dar și cu mulți susținători în spate, Luci și-a început, cu adevărat, numărul:

„Eu sunt Luci, dar, mai bine zis Lucifer, după ce am făcut aici. Domnul Cheloo mă mai știe ca ăla din public care știe să facă orice.”, moment în care juratul l-a oprit: „Nu te agăța de numele meu!”

„(...) Îmi doresc să ajung vedetă, nu pițipoancă. Eram până ieri un simplu aplaudac și azi mă trezesc pe stradă că trebuie să dau autografe. Nu le vrea nimeni, dar eu le dau oricum. (...) Eu doar m-am ridicat, la un moment dat, să fac pipi și uite așa s-a nimerit să vin pe scenă. Bine că nu mă durea burta sau altceva, că mă vedeați în juriu.”, a fost subtilitatea înțeleasă de către jurați.

„Momentul meu de glorie, când trebuia să o sărut pe doamna Carmen, nu trebuia să-mi fie dăruit mie, ci domnului Cheloo. Dar cum domnul Cheloo a ținut morțiș să vadă dacă-mi plac femeile sau bărbații, m-a trimis pe mine. Dar vreau să vă spun ceva: la cât de ciudată este viața asta și la cât de greu prind ceva, nu mai sunt așa de pretențios. Important, la mine, e să nu aibă unghii lungi și să n-aibă testicule mici, că altfel e semn de bătrânețe.”

„Celebritatea nu mi-a adus bani, dar nu m-a ferit nici de sărăcie. Acum știu oamenii cine sunt și poate mă ajută și pe mine să mă realizez în viață. Spre exemplu, să mă trimită la America Express, că tot sunt obișnuit fără mâncare și fără bani. Eu mă antrenez de când eram mic pentru asta.”, iar, în acel moment, din culise, s-a auzit întrebarea mult așteptată, venită din partea Magicianului Robert Tudor: „Vrei să mergem împreună la America Express?”, iar răspunsul lui Luci a fost un „da”, strigat din toată inima: „Este șansa mea să divorțez!”, a răspuns magicianul, făcând publicul să rădâ în hohote.

Pe final, Luci a transmis și un mesaj motivațional: „Poți să reușești în viață chiar dacă nu ai un talent anume la ceva, iar simplul fapt că domnul Cortea și domnul Bordea sunt aici, în juriu, mă face să spun că prind un curaj fenomenal.”

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Jurizare Luci la iUmor sezonul 14

Jurații iUmor au avut o mare dilemă în privința votului. Cu toate acestea, Delia știa cum vrea să voteze și i-a reamintit lui Cheloo de o promisiune pe care i-a făcut-o lui Luci în momentul în care s-a sărutat cu Carmen Belensi ca să îl scape pe el: „Ai spus că îi rămâi dator!”/„Voi continua să rămân dator până va veni momentul potrivit să-mi achit datoria”, a răspuns juratul.

„Luci a luat totul dintr-o dată. Și costumele de scenă și aroganțele unei vedete cu cinci ani/zece ani vechime.”, a spus Bordea la testimoniale.

„Îi dau eu 200 de lei ca să nu se mai întoarcă.”, a spus Cheloo./„Punem și noi. Facem chetă.”, a răspuns Cătălin Bordea.

„El e Luci, preafolositul! Eu vreau să îl mai văd în numere, ca aghiotant la alte numere, dar mai e mult de lucru pentru un act în sine.”, a jurizat Nelu Cortea.

Așadar, Luci a primit un singur like din partea Deliei și trei dislike-uri din partea lui Cheloo, Bordea și Cortea.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.