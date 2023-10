iUmor sezonul 15, 14 octombrie 2023. Amalia Mihart de la Chefi la cuțite i-a fiert la foc mic pe jurați: „Ai o voce foarte sexy!”

Amalia Mihart nu este străină de platourile de filmare. Aceasta a participat și la Chefi la cuțite. De data aceasta a împărțit în două juriul iUmor.

Amalia vine cu un număr de stand-up. Aceasta și-a dat seama, după emisiunea Chefi la cuțite, că e compatibilă cuteleviziunea și camerele de filmat. ea se consideră cea mai amuzantă din grupul de prieteni.

În viața de zi cu zi este designer vestimentar. ea vrea să surprindă juriul cu atitudinea de fată drăguță și aptitudinile din bucătărie.

iUmor sezonul 15, 14 octombrie 2023. Amalia Mihart a primit un compliment neașteptat din partea lui Cătălin Bordea

Bordea s-a simțit vizat de colegii săi după intrarea Amaliei pe scenă. După dezamăgirea provocată de Solange, care s-a prezentat pe scenă alături de soțul său, vine o nouă dezamăgire pentru Bordea, sau mai degrabă pentru Delia, deoarece Amalia le dezvăluie juraților că este, de asemenea, căsătorită.

„Am fost la emisiunea Chefi la cuțite și, pentru că s-a terminat, am zis să vin să vă gătesc și vouă”, le spune ea juraților. Pentru fiecare jurat are câte o rețetă perfectă. Astfel că, pentru Cheloo are două prune, Deliei poate să-i pregătească orice, dar lui Natanticu nu știe ce să-i prepare, deoarece nici nu știa că este în juriu.

„Eu sunt un om vesel, o fac pentru imagine”, îi răspunde Cheloo, după ce Amalia i-a prezentat sendvișul făcut special pentru el, pe care l-a asemuit cu un sicriu.

„Te omoară râzând”, spune Natanticu după replica dată de Amalia. Însă Cătălin Bordea nu a fost impresionat de rețetele pregătite de Amalia pentru el.

Concurenta i-a preparat Deliei un desert. Aceasta chiar s-a dus să ia bucatele să le mănânce.

Deliei i s-a părut un număr potrivit și a cucerit-o cu mâncarea.

„Spre deosebire de colegul care se uită la Mireasa”, îi spune Natanticu despre Bordea. „Fiecare cu ce n-are”, îi răspunde Bordea, stârnind râsul publicului, dar și a colegilor din juriu.

În scurt timp s-a trecut și la jurizare

Cheloo nu a fost impresionat nici de umorul Amaliei, nici de rețeta recomandată. În schimb, Bordea a ținut să aprecieze că are o voce foarte sexy.

„Aplauze pentru concurenta noastră extraordinar de răbdătoare”, a cerut Cehloo pentru Amalia.

Amalia Mihart a primit două like-uri, de la Delia și Cosmin Natanticu, și două dislike-uri de la Cheloo și de la Cătălin Bordea.

Despre iUmor sezonul 15. Show-ul se vede în fiecare sâmbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, a dat startul noului sezon și îi aduce în rolurile de prezentatori pe Emi și Cuza, care sunt în sezonul 15 alături de concurenți în culisele show-ului. Alături de Delia, Cheloo şi Cătălin Bordea, Cosmin Natanticu pornește sezonul acesta în căutarea celui mai amuzant concurent.

