iUmor sezonul 15, 14 octombrie 2023. Arkadio și Solange, numărul senzațional de iluzionism. Roșcata magnetică a cucerit

Arkadio și Solange au revenit la iUmor. De această dată sunt căsătoriți și au încântat atât juriul, cât și publicul cu un număr de iluzionism din care răzbăteau încrederea reciprocă și profesionalismul.

Înaine de a intra pe scenă, Arkadio și Solange își exprimă bucuria de a se fi întors la iUmor. De data aceasta mărturisesc faptul că sunt căsătoriți de un an. Arkadio spune cum a cerut-o în căsătorie pe balconul vasului de croazieră în Cannes.

Ei încântă publicul din toată lumea cu numerele de magie, în teatre, la televiziune, pe vasele de croazieră. Chiar sunt și în Cartea Recordurilor, Solange fiind capabilă să-și schimbe 26 de ținute într-un minut.

Arkadio recunoaște că le plac numerele individuale, cele cu cărți de joc, dar și atunci când lucrează în echipă pentru numerele de iluzionism. Pentru ediția de iUmor, ei au ales să facă o serie de numere împreună.

Citește și: iUmor sezonul 15, 7 octombrie 2023. Fils de Flute, francezul care i-a trezit interesul Deliei. A făcut show total pe scenă

iUmor sezonul 15, 14 octombrie 2023. Arkadio și Solange au revenit cu un număr senzațional de iluzionism

Pe scenă a intrat Arkadio, uimind juriul atunci când a făcut să leviteze o cutie imensă, din care, în cele din urmă a ieșit Solange.

„Dacă și Deliei i-au căzut plombele”, spune Natanticu atunci când și-a făcut apariția Solange.

Numerele de iluzionism au încântat, au uimit și au șocat atât publicul, cât și juriul.

„A călcat-o în picioare”, a spus Natanticu uimit de numărul celor doi.

Nu au lipsit nici schimbările rapide de ținută, specialitatea lui Solange. Cuza admite că dacă și iubitele lui s-ar fi schimbat atât de repede, ar fi fost însurat de mulți ani.

Citește și: iUmor sezonul 15, 7 octombrie 2023. Loreta Nicolai, „picătura chinezească” de pe scena iUmor. S-a lăsat cu nervi la masa juriului

În scurt timp s-a trecut și la jurizare

„A fost un număr extraordinar”, recunoaște Bordea încântat. „Fix așa am început și am sfârșit cu începutul dumneavoastră, am făcut-o să dispară. Numărul meu de iluzionism se numește divorț”, adaugă el.

„Eu sunt foarte încântat de acest moment. (...) Mă bucur că a venit direct mireasă”, spune Natanticu, cu gândul la Bordea. Și Delia a avut o astfel de intenție, însă s-au calmat repede spiritele când au aflat că este căsătorită chiar cu partenerul de scenă.

„Numărul a fost fabulos (...), dar ea este ceva... ești incredibil de frumoasă”, mărturisește Delia.

Atunci când întreabă Natanticu dacă formează un cuplu, Solange a răspuns afirmativ, iar Arkadio că rămâne la latitudinea juriului.

„Eu susțin dragostea în continuare”, spune Bordea. „Eu am o educație (...) de la bunică-mea”, continuă el după insistențele Deliei.

Cheloo a mărturisit că detestă magia, însă i-a felicitat pentru parcursul avut. „Pot să o bag în ghiozdanul meu vechi de 20 de ani”, glumește el după ce a văzut cât de flexibilă este Solange.

„Acest număr a fost extraordinar de bun. M-au făcut să mă bucur ca un copil mic”, recunoaște Cheloo după numărul celor doi.

Arkadio și Solange au primit patru like-uri, fiecare jurat arătându-și aprecierea pentru munca depusă de cei doi și spectacolul creat.

Citește și: iUmor sezonul 15, 7 octombrie 2023. Vlad Olteanu, aspru jurizat de Cosmin Natanticu. Au avut loc scene rar întâlnite la iUmor!

Despre iUmor sezonul 15. Show-ul se vede în fiecare sâmbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, a dat startul noului sezon și îi aduce în rolurile de prezentatori pe Emi și Cuza, care sunt în sezonul 15 alături de concurenți în culisele show-ului. Alături de Delia, Cheloo şi Cătălin Bordea, Cosmin Natanticu pornește sezonul acesta în căutarea celui mai amuzant concurent.

Cele mai neașteptate numere de umor din toate colțurile lumii fac deliciul juraţilor, dar și al telespectatorilor în cel de-al 15-lea sezon iUmor – O nebunie de comedie, care se vede în fiecare sâmbătă de la 20:00, la Antena 1 şi în AntenaPLAY.