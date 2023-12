iUmor sezonul 15, 16 decembrie 2023. Abel Megyes, trucul pe care nimeni nu și l-a putut explica: „Ești un impostor!”

Abel Megyes a revenit pe scena iUmor, în ediția specială cu numărul zece, și i-a lăsat cu gura căscată pe jurați. Concurentul a invitat-o pe Delia pe scenă și i-a făcut ceva ce nimeni nu a reușit până acum. Iată ce s-a întâmplat până la final!

Abel Megyes a precizat că este pentru a șasea oară pe scena de comedie de la Antena 1. El a mărturisit că nu poate uita prima dată, atunci când a venit într-un combinezon, mai ales că unii oameni l-au recunoscut după.

„Am fost surprins când am primit telefonul și mi s-a spus să revin cu ceva nou și că este o ediție specială. Evident că am acceptat. Asta va fi a șasea oară când revin pe scenă la iUmor. Cred că am fost în sezonul 10, 11 și 12. Am ajuns în Semifinală. Bineînțeles că nu pot să uit primul moment, pentru că a fost extrem de dificil. (...) Poate nu a fost cea mai deșteaptă mișcare să vin mascat.”, și-a amintit el în culise.

Cu toate că a primit o nouă șansă la marele premiu pus la bătaie de iUmor, Abel Megyes a spus că a învățat să trateze fiecare apariție pe scenă ca pe o Finală și că, deși speră să fie câștigător, nu vrea să facă din asta scopul suprem.

„Toată lumea vrea să ajungă în Finală. Eu, între timp, am învățat că nu asta este important. Am învățat să tratez fiecare apariție ca și cum ar fi Finala. Sper să se întâmple, dar nu acesta îmi este scopul neapărat.”, a mai adăugat Abel Megyes la testimoniale.

iUmor sezonul 15, 16 decembrie 2023. Abel Megyes i-a făcut Deliei ceva ce nimeni nu a reușit până acum: „Sunteți un impostor!”

„Mi-am descoperit înclinația și pasiunea pentru magie la vârsta de șase ani. Chiar și acum, după 32 de ani, încă descopăr lucruri incredibile pe care le pot face cu imaginația și abia aștept să vă arăt.”, a precizat Abel Megyes, urmând să facă un truc pe care nimeni nu și l-a putut explica.

Nici bine nu s-a oprit la masa lor, că Delia l-a avertizat: „Să nu te bazezi foarte mult pe noi!”. În schimb, Cosmin Natanticu a dezvăluit că magia îl intrigă.

Pe urmă, concurentul a înșirat mai multe cărți albe la pupitrul celor patru jurați. Și deși nu aveau un model, concurentul a reușit să imprime pe una dintre ele desenul ilustrat pe telefon.

„Cu puțină imaginație, cartea devine reală.”, a completat Abel, iar Natanticu a rămas cu gura căscată: „Nu te cred! Tu ai print acolo!”, a intonat Cosmin Natanticu, iar Cheloo a reacționat: „Puteți să faceți la fel și cu banii?”.

„Ne-a prostit ca pe proști! Ne-a arătat niște cărți albe, care am crezut noi că sunt albe, dar nu cred că erau albe. Că asta e iluzia. El îți arată că sunt albe, dar nu cred că sunt așa.”, a spus Natanticu la testimoniale, iar Delia a adăugat: „Mi s-a părut tare. Nu știu dacă le-a printat sau le-a lipit... Dar e clar că mâinile fac toată treaba!”.

Ulterior, Abel Megyes a invitat-o pe Delia pe scenă și i-a făcut ceva ce nimeni nu a reușit până acum.

„Delia, este a șasea oară când vin pe scena iUmor și nu am avut ocazia să fac ceva doar pentru tine. Așa că, te rog frumos, vii pe scenă?”, iar jurata a acceptat invitația specială, în aplauzele de încurajare ale colegilor de la masa juriului.

Concurentul a rugat-o pe Delia să se relaxeze și să stea tot timpul față în față cu el, fără să deschidă ochii. De pe margine, jurații făceau deja glume: „Ești nebun, levitează!”. După ce a pus-o să întindă mâinile și să îl țină strâns de încheieturi, Abel și-a luat inelul de pe cap, cu ajutorul căruia a atins-o pe jurată de câteva ori. La trei, cercul i-a penetrat brațul Deliei, cu toate că inelul era închis.

„A fost fantastic! Eu nu am mai simțit asta vreodată. Eu am simțit cum umblă cercuri pe mine. Se mutau de pe o mână pe alta.”, a precizat Delia fascinată, iar Cosmin Natanticu a făcut-o „naivă”. După ce Cheloo l-a numit pe Abel „impostor”, Cosmin Natanticu a precizat că numărul a fost cam lipsit de umor.

„S-a făcut magie, dar mai puțin umor. Eu nu sunt fan magicieni, dar asta cu xeroxul pe telefon, cu Delia care a închis ochii, cine e fan... merge.”, a jurizat și Cătălin Bordea, care a adăugat că nu i-a plăcut momentul.

Așadar, Abel Megyes a primit trei like-uri din partea Deliei, lui Cosmin Natanticu și a lui Cheloo și un singur dislike din partea lui Cătălin Bordea.

