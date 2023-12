iUmor sezonul 15, 16 decembrie 2023. Alin Bourașu a livrat o ghicitoare care i-a pus în dificultate pe jurați. Cheloo a uluit

Alin Bourașu a revenit la iUmor cu noi ghicitori. Iată care era răspunsul corect la ghicitoarea care i-a pus în dificultate pe cei patru jurați. În timp ce pe Cătălin Bordea numărul l-a depășit, reacția lui Cheloo i-a uimit pe toți: „A fost momentul fericirii din această seară!”.

Alin Bourașu a precizat că a mai fost în cinci sezoane până acum, iar la iUmor se simte ca în familie. Iar pentru această seară, el speră că a venit cu o energie mai bună.

„Mi-aduc aminte de primul sezon. Atunci a fost din partea mea o lipsă de experiență... Am venit cu ghicitori foarte grele. Știu că am luat trei de <<nu>>, dar nu am încetat să mă întorc în emisiune. Va fi încendiară Finala asta și să vedem jurații ce decid. E interesantă structura concurenților. Suntem din domenii diferite și cred că aducem un plus fiecare. Am încredere în jurați. Am încredere în abilitățile mele. Mă văd în Finală, dar nu este o tragedie dacă nu sunt ales. Oricum sunt câștigat că sunt din nou printre voi.”, a spus el la testimoniale.

Citește și: iUmor sezonul 15, 9 decembrie 2023. Cristina Băloi nu a impresionat toți jurații. Cosmin Natanticu: „L-a făcut pe Bordea prost”

iUmor sezonul 15, 16 decembrie 2023. Alin Bourașu a revenit în platoul de comedie cu noi ghicitori captivante. Te va prinde!

Alin Bourașu a revenit pe scena de comedie de la Antena 1 gata să dea drumul la ghicitori. În timp ce Delia de abia aștepta acest moment, Cătălin Bordea a precizat că o să fie rău: „Prima oară când l-am văzut, m-a enervat și după m-a prins... Și nu-mi venea să cred”.

„Începem cu geografie. Prima dată vom vorbi despre oceane. Oceanele lumii se iau la bătaie. Unul dintre ele rămâne neutru. Care este acesta?”, a început concurentul cu câteva ghicitori mai simple. Jurații au ghicit răspunsul corect: „Oceanul Pacific”.

„Un ocean foarte cunoscut este patriot. Care este acesta?”, a fost a doua ghicitoare la care Cosmin Natanticu a răspuns imediat: „Indian”.

Alin Bourașu a continuat numărul interactiv cu alte ghicitori captivante.

„Acum o să începem cu mările lumii. O mare europeană destul de cunoscută are aromă de cartier. Care este aceasta?”, iar Bordea, ca să fie și el în rând cu colegii lui, a încercat să ghicească răspunsul: „Marea Nordului! Marea Neagră!”. Natanticu nu s-a putut abține și i-a zis în glumă: „Ce ești așa prost, mă?!”. În tot acest timp, Delia se strica de râs. Cel care a ghicit a fost Cheloo: „Marea Baltică!”, iar concurentul a explicat: „Bălțile sunt peste tot.”

Ulterior, Delia a ținut să facă și ea câteva precizări, văzând că cei de la masa juriului o iau în râs: „Eram o clipă mai înceată, recunosc și mai relaxată, pentru că sunt un om care nu mai are ce demonstra la o astfel de probă, pentru că sunt deja familiarizată și am câștigat-o de atâtea ori, încât îi las și pe alții să se bucure de succes.”

Pe urmă, Alin Bourașu a crescut gradul de dificultate al ghicitorilor livrate : „Ne ducem la baie și la bucătărie să ajutăm și doamnele să răspundă. (...) La baie sunt două obiecte cunoscute, care sunt trădători sau spioni”. Iar răspunsurile corecte au fost oferite de Delia și Cheloo: „Sifon și periuța de dinți”.

Între timp, Cătălin Bordea era extrem de contrariat și depășit de situație: „Cum adică? Se zice periuță?”

„Două obiecte din baie se visează într-un Ferrari.”, a fost ghicitoarea care i-a pus în dificultate pe jurați: „Zici că dau examenul de Bac!”. Unul dintre răspunsurile corecte era „oglinda”, pe care Delia l-a ghicit. Cel de-al doilea era „rezervorul”, obiect la care nimeni nu s-a gândit.

Concurentul a trecut și la ghicitorile legate de bucătărie. Între timp, Cheloo avea cele mai multe răspunsuri bifate: „Domnul Bourașu are cu adevărat timp liber și face niște asocieri extraordinare!”, a spus juratul la testimoniale.

Într-un final, Cătălin Bordea și-a luat revanșa, căci a venit o ghicitoare care a fost și pe înțelesul său și care i-a adus un punct: „Iar un joc de cuvinte. O plantă care are proteine. Este ucigașă silențioasă, lentă.” „Linte”, a strigat Bordea.

„(...) Și ultima ghicitoare... Un articol de îmbrăcăminte folosit de toată lumea...”, dar nici bine nu a apucat să termine, căci Cheloo l-a întrerupt, stârnind hohote de râs: „Prezervativul!”.

După ce a încheiat concursul de ghicitori la care Cheloo a ieșit câștigător, jurații au avut numai vorbe de laudă la adresa momentului antrenant oferit de Alin: „E ca un rebus din iad!”.

Așadar, Alin Bourașu a primit toate cele patru like-uri: „Ne vedem altă dată ca invitat.”

Citește și: iUmor sezonul 15, 9 decembrie 2023. Mimello, număr de mimă „de aur”. Delia a fost cerută în căsătorie

Despre iUmor sezonul 15. Show-ul se vede în fiecare sâmbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, a dat startul noului sezon și îi aduce în rolurile de prezentatori pe Emi și Cuza, care sunt în sezonul 15 alături de concurenți în culisele show-ului. Alături de Delia, Cheloo şi Cătălin Bordea, Cosmin Natanticu pornește sezonul acesta în căutarea celui mai amuzant concurent.

Cele mai neașteptate numere de umor din toate colțurile lumii fac deliciul juraţilor, dar și al telespectatorilor în cel de-al 15-lea sezon iUmor – O nebunie de comedie, care se vede în fiecare sâmbătă de la 20:00, la Antena 1 şi în AntenaPLAY.