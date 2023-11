iUmor sezonul 15, 25 noiembrie 2023. Flow Universal a desființat-o pe Măicuța Cosmică, iar jurații au rămas fără cuvinte

Cu o înfățișare excentrică și cu un material la fel de ieșit din comun, Flow Universal i-a dat viață personajului celebru, Fred Flintstone și s-a dezlănțuit pe scena iUmor. În timp ce Delia nu a putut să rămână deloc serioasă, ceilalți jurați au rămas fără cuvinte.

Flow Universal, pe numele său real Răduț Florin Ionuț, are 41 de ani și se laudă că locuiește în Tenerife, iar toată ziua face plajă. Cu păreri controversate, concurentul s-a descris drept un călugăr cosmic, care își dorește să facă lumea să râdă.

„Am 41 de ani. Locuiesc în Tenerife. La două-trei zile merg la plajă și cam asta fac eu. <<Flow Universal>> este identitatea pe care eu am ales-o. Atunci când ne naștem, ne violează cu numele... societatea. Apoi, îți dau un număr de CNP și îți leagă numele la o religie. Eu sunt călugăr cosmic. (...) Noi suntem lumină, care călătorim prin cosmos și ajungem pe planeta asta. Moartea nu există... Există în materie fizică. Sufletul continuă.”

Întrebat, în culise, dacă o cunoaște pe Măicuța Cosmică, Flow Universal a oferit un răspuns prin care a desființat-o pe concurenta de renume.

„Măicuța Cosmică și mai multă lume aici, în România, și, în general pe planetă, deșteaptă puterea asta divină din inima fiecăruia, dar are multă confuziune. (...) Eu sunt unul dintre extratereștri aici, pe pământ, infiltrat. Asta e planeta-școală. Măicuța Cosmică vorbește despre nava-mamă, dar asta este planeta-școală. Noi venim aici ca suflete să evoluționăm. Îmi doresc să fac lumea să râdă. Pentru că eu, având o claritate, am început să râd tot timpul.”

iUmor sezonul 15, 25 noiembrie 2023. Flow Universal s-a dezlănțuit pe scena de comedie: „Yabba Dabba Doo!”

Nici bine nu a intrat pe scena iUmor, că Delia deja nu se mai putea opri din râs. Îmbrăcat ca Fred Flintstone, concurentul le-a urat toate cele bune juraților, dar și celor din public: „O să ne spargem burțile împreună! Yabba Dabba Doo!”.

Pe urmă, Flow Universal și-a luat foarte în serios rolul pe care l-a interpretat: „Am avut o discuție foarte aprinsă cu Wilma. Mai aprinsă ca focul și mai urâtă ca doi canibali cu diaree, făcând 69... Că de ce vin eu la iUmor, că cine își mai aduce aminte de noi... Vă mai aduceți aminte de Fred și Barney?...”, a început el, iar Delia și-a scos telefonul ca să îl filmeze.

Pe urmă, concurentul și-a continuat materialul cu un accent de american, care a ridicat semne de întrebare în rândul juraților: „Sunteți român?”, iar Cheloo a completat: „Sunteți normal?”

„(...) Eram foarte bucuros să fiu aici. Chiar am fost la frizer, dar acum nu mai sunt frizerii în București. Sunt doar barber shopuri. Am fost la barber shop și frizerul, foarte modern, tatuat până la gât, ca dumneavoastră, dar în toate culorile... Eu m-am bucurat foarte mult. Iar când m-a văzut, zice: <<Domnule, Fred Flintstone, sunteți cunoscut în toată lumea și, mai ales cu bostanul ăsta mare, va trebui să plătiți dublu>>. Iar eu m-am panicat un pic, pentru că tot timpul umblu cu bani ficși la mine. Dar, până la urmă, frizerul s-a împiedicat și și-a înfipt foarfeca în gât. Iar eu am zis: <<În sfârșit, în București, o frizerie cu final fericit>>.”, replică care i-a lăsat și mai debusolați pe Cătălin Bordea, Cosmin Natanticu, pe Delia, dar și pe Cheloo: „Doamne ferește, ce oameni! De ce să alegi numărul ăsta?”

Prezentarea de la jurizare i-a mai lămurit pe cei patru jurați.

„Numele meu din buletin este Răduț Florin Ionuț. M-am născut aici, în Teleorman, Roșiorii de Vede. Am mai mulți ani în Spania decât în România. În momentul acesta locuiesc în Tenerife și mă dedic la aruncarea cu privirea, când mă duc la plajă. Pentru mine a fost destul de ușor să câștig banii. Am câștigat destul de mulți bani și puteam să mă duc în Brazilia sau Thailanda, când voiam eu, dar cum sunt anumite legi care nu mă lasă să fac ce vreau eu... În plus, este vară tot timpul anului aici, la două zile fac o baie și mulțumesc că sunt sănătos. Eu am câștigat bani din poker online. Eu pur și simplu nu vreau să mă forțez. Îi las pe alții să se trezească de dimineață.”, a dezvăluit concurentul, iar Cătălin Bordea a precizat, ironic, la testimoniale: „Sunt invidios pe el”. Apoi, juratul a continuat: „Tu, în momentul de față, arăți ca o doamnă care a luat-o razna. Jur!”

După ce și-a arătat și mișcările, Cătălin Bordea a tras concluzia: „Deci eu dacă ajung așa, sper să nu mă îmbogățesc. Dacă asta face bogăția din om...”

Flow Universal a primit trei like-uri din partea Deliei, a lui Cosmin Natanticu și a lui Cheloo și un dislike din partea lui Cătălin Bordea.

