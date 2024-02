Juriul iUmor a amuțit în fața unui număr spectaculos de magie prezentat de doi artiști ucrainieni. Cheloo, în picioare la jurizare

iUmor – Alege comedia sezonul 16 aduce, și în cel de-al treilea episod al noului sezon, în fața juraților și a telespectatorilor, numere și momente artistice spectaculoase, de la 20.00, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Vladyslav Kryvonogov, un magician originar din Ucraina, a prezentat, alături de partenera sa, Alona Prasolova, un număr de magie de excepție în platoul iUmor, care a ridicat cei patru jurați în picioare. Cei doi artiști i-au impresionat pe toți cei din sală cu numărul lor, dar și cu energia și carisma de care au dat dovadă.

,,A fost un adevărat film artistic ceea ce am văzut pe scenă, o poveste extraordinară!’’, a mărturisit Delia, în vreme ce Cheloo, impresionat, a declarat: ,,Apreciez munca de o viață și oamenii care au grijă cu ce se prezintă pe scenă. În același timp, trebuie să recunosc că întotdeauna mi-a plăcut muzica de circ întunecat”.

Juriul iUmor a amuțit în fața unui număr spectaculos de magie prezentat de doi artiști ucrainieni. Cheloo, în picioare pe întreaga durată a momentului de jurizare

Întregul moment, despre care Cătălin Bordea a dezvăluit: ,,Am mai văzut numere de magie în emisiunea asta, dar e prima data când am piele de găină! Este genul ăla de număr la care nu ai cum să nu te ridici de pe scaun, eu am rămas mut și ăsta este unul dintre motivele pentru care mă bucur că sunt la emisiunea asta, ca să pot vedea asemenea momente live!”, va putea fi urmărit duminică seara, începând cu ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

