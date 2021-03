Marie Janette merge în finala iUmor! Cea de-a patra ediție, lider de audiență

Astfel, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18-49 de ani, emisiunea s-a clasat pe primul loc în topul preferințelor telespectatorilor cu o audiență medie de 7 puncte de rating și 19.8% cotă de piață, în timp ce pe locul al doilea s-a clasat Pro Tv cu o medie de 6.9 puncte de rating şi 19.6% cotă de piaţă. În minutul de aur, 21:51, peste 1.6 milioane de telespectatori la nivel naţional urmăreau producţia Antena 1.

Totodată, serialul ”iMai Mult Umor”, difuzat în intervalul 23.17 – 23.31, a fost în topul preferințelor la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18-49 de ani, cu o audiență medie de 4.8 puncte de rating și 18.1% cotă de piață, în timp ce la nivel național a condus cu 3.6 puncte de rating și 12.2% cotă de piață.

Marie Janette, revenire senzațională la iUmor

Marie Janette a avut seara trecută o revenire de senzație, chiar dacă în sezonul 9 lucrurile nu au mers așa cum și-ar fi dorit. "Am fost întreruptă de juriu și nu am învățat textul cu ideea că o să fiu întreruptă, eu l-am învățat așa ca la școală, ca o poezie, cap-coadă, iar în momentul în care m-au întrerupt creierul meu a dat eroare 404. Am încurcat tot textul și l-am făcut așa ca o salată, dar într-un final a ieșit mai bine decât mă așteptam", a explicat tânăra.