Mukinka, câștigătorul iUmor, este îndrăgostit de România: “Am venit din curiozitate, dar mi-am dat seama că aici mă simt cel mai mult acasă”

”Am venit în România din curiozitate, am vrut să experimentez o altă țară pentru câteva luni. Dar mi-a plăcut România așa de mult încât am tot amânat plecarea, apoi la un moment dat mi-am dat seama că aici mă simt cel mai mult acasă, așa că am rămas. După ce am decis că România e noua mea casă, am cunoscut-o și pe soția mea. Acum, după un an și jumătate de la nuntă, așteptăm și primul nostru copil”, a spus câștigătorul iUmor.

Mukinka este marele căștigător al sezonul 7 iUmor!

Mukinka a fost îndemnat de prietenii din România să facă stand-up, aceștia fiind fascinați de amuzamentul lui: “Mi s-a spus întotdeauna că sunt amuzant, dar mai ales când am ajuns în România, prietenii mei îmi spuneau des că ar trebui să încerc să fac stand-up. De 4 ani mă tot gândeam dacă să încerc. Și până la urmă am încercat la o seară de comedie British din Centrul Vechi, unde am văzut că și românilor le plac glumele mele. După asta, un alt comediant de la Bristish night m-a invitat într-un club unde se face stand up. Restul e istorie”.

„Mi-a plăcut atât de mult, încât n-am mai plecat”. Mukinka Chibanga, câștigătorul „iUmor”, este îndrăgostit de România! Cum l-a salvat talentul său într-un moment crucial din viața lui. INTERVIU